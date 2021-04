per Mail teilen

Nach den Sommerferien gehen 19 neue Ganztagsschulen in Baden-Württemberg an den Start, teilte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) mit. Das Kultusministerium genehmigte damit vier neue Ganztagsschulen mehr als im Vorjahr. Damit gehen weitere 13 Schulen mit dem im Schulgesetz verankerten Ganztagskonzept in den Betrieb - zwölf neue Grundschulen sowie ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen. Dazu kommen sechs weiterführende Schulen, die nach dem alten Konzept arbeiten.