9:52 Uhr Roter Farbtropfen überführt 66-jährige Serientäterin Eier an Hauswänden, verklebte Türschlösser, mit Farbe verschmierte Autos. Die Polizei in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) hat jetzt eine Serie von Sachbeschädigungen aufgeklärt. Eine 66-jährige Frau soll für die Tatserie verantwortlich sein. Sie soll sich von ihrer Nachbarschaft nicht akzeptiert gefühlt und deshalb rund 50 Sachbeschädigungen begangen haben.

Zuletzt wurden im April zwei Hausfassaden mit roter Farbe beschmiert. Nach Zeugenaussagen hatte die Polizei eine 66-jährige Frau im Verdacht. Vor ihrem Anwesen wurde ein roter Farbtropfen gefunden. Damit konfrontiert, gab sie zu, dafür verantwortlich zu sein - und auch für viele weitere Sachbeschädigungen. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Ein Imbiss auf einer Autobahnbrücke - das geht heute Nachmittag auf der neuen Brücke der A8 bei Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen). Sie wird heute mit dem "Nachmittag der offen Brücke" eröffnet. Das Bauwerk führt - am selben Platz wie die alte Brücke - über die B466 bei Mühlhausen im Täle. Weil die alte Brücke so massiv beschädigt war, musste eine neue gebaut werden, so die Autobahn GmbH des Bundes. Und weil auf dem Albaufstieg von Stuttgart kommend Richtung Ulm immer so viel Verkehr ist, dass keine Sperrung oder Umleitung eingerichtet werden konnte, wurde zuerst eine Behelfsbrücke eingebaut. Diese wird dann wieder abgebaut, wenn am 27. Mai dann die ersten Autos über die neue Brücke Richtung Ulm rollen. Insgesamt haben die Bauarbeiten für die neue Brücke eineinhalb Jahre gedauert.

Wer kennt es nicht? Mitten in der Nacht auf Schnakenjagd gehen, wenn das Summen und Surren nervt und man am nächsten Morgen keine juckenden Stiche haben will. Am Oberrhein kann die Schnakenplage besonders schlimm werden, wenn nicht rechtzeitig vorgesorgt wird. Dort hat die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) begonnen, gegen die Stechmücken vorzugehen. Auch mit Hilfe von Hubschraubern werden biologische Wirkstoffe gegen die Larven der Schnaken ausgebracht. Es ist laut KABS Eile geboten, weil es im Moment wegen des vielen Regens sehr nass und feucht in der Region ist.

9:05 Uhr Rechtsextreme nähern sich Jugendlichen über Online-Games Junge Spielerinnen und Spieler von Online-Games riskieren aus Sicht des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl (CDU), über die Plattformen in rechtsextreme Strukturen abzurutschen. Kinder und Jugendliche würden dabei gezielt angesprochen und in Gruppen und Chats eingeladen, warnte der CDU-Politiker. "Gaming kann zum emotionalen Klebstoff zwischen Jugendlichen, aber auch Kindern und Rechtsextremisten werden", sagte Strobl. Er fügte hinzu: "Kinder und Jugendliche werden gezielt über Gaming-Plattformen abgefischt, in geschlossene Chatgruppen etwa von Telegram abgezogen und dort einer regelrechten Turboradikalisierung unterzogen."

8:43 Uhr Lautsprecherboxen sind künftig nachts in Freiburger Parks verboten Der Freiburger Gemeinderat hat gestern Abend eine neue Verordnung für Parks in der Stadt beschlossen. Zwischen 23 und 6 Uhr dürfen dort künftig keine Musikinstrumente mehr gespielt werden. Auch Lautsprecherboxen sind verboten. Dagegen stimmten die Fraktionen "Eine Stadt für alle" und "Jupi". Jupi steht für "Jung, urban, polarisierend, inklusiv".

Befürworter des Verbots verweisen auf den jahrelangen Lärm-Konflikt mit Anwohnerinnen und Anwohnern und wollen damit die Nachtruhe der Nachbarn schützen.



8:35 Uhr Weniger Mauersegler in Baden-Württemberg Er stürzt sich im gewagten Sinkflug von Hausdächern und Regenrinnen in die Tiefe: Der Mauersegler. Nach der neusten Vogelzählung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) "Stunde der Gartenvögel" gibt es in Baden-Württemberg allerdings immer weniger Mauersegler. "Seine typische sichelförmige Silhouette wurde bei uns fast 40 Prozent seltener am Himmel gesichtet als 2022", sagte Stefan Bosch, der Nabu-Vogelexperte in Baden-Württemberg. Es fehle zunehmend an Brutmöglichkeiten an Gebäuden. Mauersegler bauen ihre Nester sehr nah am Menschen in Mauerspalten oder dicht unter dem Dach. Als weiteren Grund nennt Bosch das Insektensterben. Das treffe Mauersegler hart, weil sie sich ausschließlich von Fluginsekten ernähren. Den Mauersegler erkennt man an seinen schmalen, sichelförmigen Flügeln. IMAGO imago

8:12 Uhr Bahn und EVG bereiten neue Tarifrunde vor Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und die Deutsche Bahn treffen sich heute wieder, um über den Tarifkonflikt zu reden. Das Gespräch solle die offizielle Verhandlungsrunde kommende Woche in Fulda vorbereiten, heißt es. Über Ort und Zeit der Gespräche habe man Stillschweigen vereinbart. Die EVG schließt nicht aus, bereits heute zu einem neuen Warnstreik aufzurufen. Ein 50-stündiger Warnstreik bei der Deutschen Bahn für Anfang dieser Woche war abgewendet worden. Die Bahn hatte beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Eilantrag gestellt.



8:01 Uhr Deutsche Umwelthilfe will juristisch gegen Lidl vorgehen Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht nach mehreren Vorwürfen gegen Lidl nun rechtlich gegen den Discounter vor. Hintergrund ist die Kampagne für Einweg-Plastikflaschen. Zuerst hatte die Deutsche Umwelthilfe Zweifel an der Umweltfreundlichkeit der Lidl- "Kreislaufflasche" und insbesondere die Studie dazu kritisiert. Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) weist die Kritik als "falsch" zurück. Seit mehreren Wochen wirbt die Discounterkette auch mit Fernsehmoderator Günther Jauch für Einweg-Plastikflaschen mit der Behauptung: Ihre Einweg- "Kreislaufflasche" aus Plastik sei mindestens ökologisch gleichwertig mit vergleichbaren Mehrwegflaschen.

7:25 Uhr Sind Selbstbedienungs-Supermärkte die Lösung auf dem Land? Supermärkte ohne Mitarbeitende erobern den unprofitablen ländlichen Raum zurück. Das zeigen Studienergebnisse von Stephan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel an der DHBW Heilbronn. In Orten mit etwa 2.000 Einwohnern gebe es sehr oft keine Versorgung mehr, weder Bäckereien noch Supermärkte, so Rüschen. Das Geschäft sei dort nicht rentabel. Deshalb etablierten sich seit etwa zwei Jahren verstärkt Märkte ohne Personal. In Deutschland sieht der Wissenschaftler dafür noch ein riesiges Potential. Momentan gebe es rund 300 Selbstbedienungs-Märkte in Deutschland. Ende 2024 rechnet Rüschen mit über 1.000 Märkten.

Beim Brand eines Einfamilienhauses bei Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist eine Frau ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben handelt es sich um die 69-jährige Bewohnerin. Weitere Menschen seien nicht im Haus gewesen. Die Ursache für den Brand, der wohl am frühen Morgen ausbrach, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Löscharbeiten laufen noch.

6:55 Uhr Überfall auf Lotto-Büro in Villingen-Schwenningen Ein unbekannter Mann hat in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ein Lotto-Büro überfallen. Er bedrohte die Angestellte des Ladens mit einem Küchenmesser und rief: "Kasse auf". Die Frau wehrte sich erfolgreich. Mit einem Handfeger bewaffnet stellte sie sich dem Räuber entgegen. Trotz des 20 Zentimeter langen Küchenmessers, das der Täter in der Hand hielt, habe sie sich nicht einschüchtern lassen, so die Polizei. Der Räuber ist ohne Beute geflüchtet. Nach Polizeiangaben ist er etwa 1.80 Meter groß und schlank. Er habe dunkle Kleidung, eine Kapuze und eine weiße Stoffmaske getragen. Der Überfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag. Die Polizei gab Details aber erst am Dienstagabend bekannt.



6:35 Uhr Kretschmann wird 75: Festakt mit Gästen in Stuttgart

"Geburtstag hat doch jede Kuh.“ Das war häufig die Bemerkung von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), wenn er in den letzten Wochen auf seinen 75. Geburtstag angesprochen wurde. Ganz ohne Feier geht es aber auch nicht: Im Neuen Schloss in Stuttgart gibt es heute Vormittag einen Empfang. Rund 200 Gäste werden erwartet - aus Landesregierung, Landtag, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Festreden werden halten: Innenminister Thomas Strobl (CDU), die ehemalige Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) und der frühere Chef des Karlsruher Energiekonzerns EnBW Frank Mastiaux.

Kretschmann ist der erste und bisher einzige Ministerpräsident der Grünen in Deutschland. Er ist seit zwölf Jahren Regierungschef in Baden-Württemberg.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Tarifverhandlungen für den baden-württembergischen Einzel-und Versandhandel gehen heute in Stuttgart weiter. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die 490.000 Beschäftigten unter anderem 15 Prozent mehr Lohn. Bei der ersten Runde vor gut vier Wochen hatte es keine Annäherung gegeben. Heute ist der Internationale Tag gegen Homo- und Transphobie. Dazu gibt es auch in Baden-Württemberg verschiedene Aktionen und Veranstaltungen, unter anderem in Stuttgart und Mannheim. Am Landgericht Konstanz beginnt ein Prozess wegen Betrugs in Millionenhöhe. Ein 59-Jähriger aus Überlingen (Bodenseekreis) soll sich von Juni 2019 bis August 2022 knapp fünf Millionen Euro erschlichen haben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird heute 75. Im Neuen Schloss in Stuttgart gibt es deshalb am Vormittag einen Festakt. Rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden erwartet.

6:02 Uhr Wetter in BW: Es wird sonniger und wärmer Die gute Nachricht vorweg: In den kommenden Tagen gewinnt allmählich Hoch Ulla Einfluss auf unser Wetter. Erstmal gibt es heute in Baden-Württemberg noch dichte Wolken. Am östlichen Bodensee und im Allgäu kann es auch ein bisschen regnen. Im Lauf des Tages scheint dann immer öfter die Sonne. Am sonnigsten wirds vom Kaiserstuhl über die Ortenau bis in die Kurpfalz. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 17 Grad. Am Feiertag morgen wird es nach einer kalten Nacht überwiegend sonnig bei Temperaturen von 12 bis 19 Grad. Mehr Infos zum Wetter gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (37,2 MB | MP4)