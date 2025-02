In Ulm findet vom 7. bis 9. Februar das 16. Treffen des Alemannischen Narrenrings statt. Tausende Hästrägerinnen und -träger kommen auf dem Münsterplatz zusammen, auf dem das Narrendorf von der Ulmer Narrenzunft aufgebaut wurde. Startschuss des Ringtreffens ist die Hexenraunacht am Freitagabend. Am Samstag finden ein Narrenmarkt, das "Ulm-Beben" und ein Kinderumzug statt. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Narrengottesdienst. Der Höhepunkt des Ringtreffens ist dann der "UlmZug" am Sonntagmittag.