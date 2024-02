Streik an Flughäfen

Der Flughafen Stuttgart streicht morgen alle Abflüge. Auch Deutschlands größter Flughafen Frankfurt teilt mit: Ein Zustieg zu Flügen ab Frankfurt sei nicht möglich. Am Flughafen Köln / Bonn ist die Rede von "erheblichen Beeinträchtigungen". Vor allem der Frankfurter Flughafenbetreiber weist darauf hin, dass es auch beim Umsteigen von einem Flugzeug ins nächste, was grundsätzlich möglich ist, zu Behinderungen kommen kann. Auch am Baden-Airpark könnten Flüge kurzfristig gestrichen werden.

Einige kleinere Airports sind nicht betroffen. Der Flughafen Hahn und der Bodensee-Airport in Friedrichshafen werden nicht bestreikt.

Eventuell werden Passagiere aus Stuttgart über Friedrichshafen umgeleitet.

Alle Flugreisenden sollten morgen unbedingt den Status ihres Fluges checken.