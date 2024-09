Metall- und Elektroindustrie: Tarifverhandlungen in BW beginnen

per Mail teilen

Am Mittwoch macht die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg den Auftakt für die neuen Tarifverhandlungen in der Branche. Es werden zähe Diskussionen erwartet. Die IG Metall fordert sieben Prozent mehr Lohn für Beschäftigte und 170 Euro mehr für Auszubildende. Die Arbeitgeber halten das für überzogen und verweisen auf die schlechte wirtschaftliche Situation.