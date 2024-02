per Mail teilen

Noch immer wird bei Mädchen und Frauen Genitalverstümmelung vorgenommen. In Baden-Württemberg sind bis zu 1.500 Mädchen davon bedroht. Eine Anlaufstelle soll dem entgegenwirken.

Mädchen und junge Frauen zu beschneiden - in vielen Ländern der Welt ist das noch immer Praxis. Obwohl die Genitalverstümmelung verheerende physische und psychische Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen hat, mit denen diese oft ein Leben lang kämpfen.

Weibliche Genitalverstümmelung weltweit

Weltweit sind laut dem Kinderhilfswerk UNICEF mindestens 200 Millionen Mädchen und Frauen von Genitalverstümmelung betroffen, in Baden-Württemberg sind es etwa 11.000 Frauen. Das geht aus Schätzungen der Organisation Terre des Femmes aus dem Jahr 2022 hervor. Bis zu 1.500 weiteren Mädchen und jungen Frauen unter 18 Jahren im Land droht demnach die Genitalverstümmelung, auch als weibliche Beschneidungen oder "Female Genital Mutilation/ Cutting" (FGM/C) bekannt.

Großer Beratungsbedarf bei Anlaufstelle

Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, hat die baden-württembergische Landesregierung 2023 eine Anlaufstelle für von Genitalverstümmelung betroffene und bedrohte Frauen und Mädchen geschaffen. Die Stelle berät und unterstützt sowohl betroffene als auch bedrohte Frauen. 320 Mädchen und Frauen haben sich allein im ersten Jahr an die Stelle gewandt.

Diese Zahl mache deutlich, "dass wir in Baden-Württemberg einen enormen Bedarf für Beratungen zum Thema haben", betont Ute Leidig, Staatssekretärin im Sozialministerium Baden-Württemberg.

Anlaufstelle bündelt Beratungen und Behandlungen

Um Genitalverstümmelung in Baden-Württemberg zu bekämpfen, braucht es laut der Leiterin der Anlaufstelle, Vera Sompon, noch mehr kulturelle Sensibilität, Aufklärung, aber auch Information. Sie selbst sei vor etwa 14 Jahren auf dieses Thema aufmerksam geworden, als sie eine durch Genitalverstümmelung schwer behinderte Frau traf. "Dass ich mich heute in ganz Baden-Württemberg gegen FGM/C einsetzen kann, hätte ich damals nicht zu träumen gewagt", so Sompon.

Die Anlaufstelle des Landes mit zentralem Sitz in Göppingen wird vom Land vorerst bis Dezember 2024 gefördert und bündelt gesundheitliche, therapeutische und psychosoziale Beratungen und Behandlungen, um Betroffenen einen niedrigschwelligen Zugang zu geben. Zudem haben die Experten und Expertinnen der Anlaufstelle Fortbildungen für Fachkräfte sowie Sensibilisierungsvorträge an Schulen abgehalten.

Zahl der Betroffenen steigt

Deutschlandweit nimmt die Zahl der Betroffenen stark zu. Im Jahr 2020 sei sie im Vergleich zu einer Statistik aus dem Jahr 2017 um 40 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Untersuchung des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2020 hervor. Grund dafür sei die gestiegene Einwanderung von Menschen aus Ländern, in denen Genitalverstümmelung praktiziert wird, so die ehemalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD).