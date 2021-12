Weniger Drogentote in diesem Jahr im Land

per Mail teilen

Die Zahl der Drogentoten in Baden-Württemberg ist im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht gesunken. Zwischen Januar und Ende November starben nach einer vorläufigen Erhebung 105 Menschen wegen des Konsums illegaler Substanzen. Das teilte das Landesinnenministerium auf Anfrage mit. 2020 lag die Zahl der durch Rauschgiftkonsum gestorbenen Menschen im gleichen Zeitraum bei 137, ein Jahr zuvor waren 145 Menschen in Baden-Württemberg durch den Missbrauch etwa von Kokain, Amphetaminen oder Heroin gestorben. Die meisten Drogentote gab es mit 287 im Jahr 2000. Ein Sprecher des Ministeriums erklärte, die Zahl für 2021 könnte sich noch verändern, etwa wegen Nachmeldungen oder wegen Todesfällen, die sich in den letzten Tagen des Jahres noch ereignen könnten.