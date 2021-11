Umweltministerin Walker will Ausbau von Windrädern beschleunigen

Vier bis fünf Jahre dauert es im Schnitt, bis ein neues Windrad gebaut werden kann. Zu lang, sagt Landesumweltministerin Walker. Denn das Land will tausend neue Anlagen bauen.

Seit gut drei Wochen ist die neue baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) nun im Amt. Ihr Ressort ist eines der Ministerien, die sich um das zentrale Thema der grün-schwarzen Landesregierung kümmern müssen: die Klimaschutzpolitik. In ihrem Koalitionsvertrag haben Grüne und CDU beschlossen, zwei Prozent der Landesfläche für erneuerbare Energien zur Verfügung zu stellen. Ein wichtiger Baustein ist der Bau von tausend neuen Windrädern, die unter anderem im Staatswald gebaut werden sollen.

Mehr Windenergie für den Klimaschutz

Die Umweltministerin sieht großen Bedarf beim Thema Windkraft. Im SWR sagte Walker, erst habe es einen Hochlauf beim Bau von Windrädern gegeben. Nach 2017 kam dann der Einbruch. Grund sei die Gesetzgebung durch den Bund. Jetzt soll es in Baden-Württemberg beim Ausbau der Windkraftenergie wieder deutlich schneller vorangehen. "Wir wollen die Flächen dafür bereitstellen und eine Vermarktungsoffensive starten", so die Grünen-Politikerin.

Nur zwölf neue Windräder in Baden-Württemberg seit 2019

Ökostrom aus Wind ist ein zentraler Pfeiler der Energiewende. Seit einiger Zeit aber stockt der Ausbau vor allem der Windkraft an Land. Als Hauptgründe gelten lange Genehmigungsverfahren und viele Klagen. Außerdem müssen Artenschutz und Windkraft zusammengebracht werden, ein kompliziertes Vorhaben. In Baden-Württemberg waren Ende des vergangenen Jahres 731 Anlagen in Betrieb, das sind gerade mal 12 mehr als 2019. Zum Vergleich: In Niedersachsen drehen sich mehr als 6.350 Windräder.

Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden

Vier bis fünf Jahre dauert es im Schnitt derzeit von der Planung über die Genehmigung bis hin zum Bau eines neuen Windrades. Zu lang, sagen viele Kritiker und auch Umweltministerin Walker. "Wir wollen diese Verfahren beschleunigen." Auch die Regionalparlamente sollen dazu ihren Beitrag leisten. Diese müssten ihre Flächenpläne überarbeiten. Das werde länger dauern, räumte Walker ein. "Klimaschutz geht nicht von heute auf morgen. Aber wir wollen in dieser Legislaturperiode die Flächen bereitstellen."

BUND kritisiert Beschränkung auf Landesfläche

Es sei kaum zu schaffen, bis zu tausend Windräder allein auf Staatswald- und Landesflächen aufzustellen, sagte die neue BUND-Landesvorsitzende Sylvia Pilarsky-Grosch der Deutschen Presse-Agentur. "Das halte ich für unrealistisch, solange man sich auf Landesflächen beschränkt." Weitere Gebiete sollten stärker in den Blick genommen werden, um möglichst viele Räder aufstellen zu können. "Es gibt ja auch private Flächen außerhalb des Staatsforsts und andere Flächen ohne Bewaldung, wie zum Beispiel Felder", sagte sie.

Artenschutz eines der Hauptprobleme für den Bau neuer Anlagen

Welcher Vogel brütet in der Nähe eines möglichen Windrades? Würden Fledermäuse durch das Windrad gestört? Die Frage des Artenschutzes ist eine Kernfrage, wenn es um die Aufstellung einer neuen Anlage geht. Der Naturschutzbund Nabu hat dazu eine klare Meinung. Um den Ausbau von Windkraftanlagen zu forcieren, dürfe es keinerlei Schwächung des Artenschutzes geben. Der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle schlägt im SWR vielmehr Vorranggebiete für Windräder vor. "Dafür brauchen wir ungefähr zwei Prozent der Landesfläche. Und gleichzeitig müsse man Tabuflächen definieren. Das wären dann 98 Prozent der Landesfläche, auf denen Windräder nicht gebaut werden".

Hauk fordert Reform des Artenschutzes

Der baden-württembergische Minister für den Ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU), fordert eine Reform des Artenschutzes, um die Windkraft auszubauen. "Wenn schon der Verdacht des Brütens eines Schwarzstorchs ausreicht, um Windräder zu verhindern, ist das nicht zeitgemäß", sagte Hauk. Er halte die Artenschutz-Auflagen in dieser Hinsicht für zu einschränkend.

Thekla Walker sieht dieses Problem nicht. Zunächst brauche man genügend Platz für neue Windräder. Dann müsse man prüfen, welche Flächen für besonders geschützte Arten wertvoll seien und welche Alternativen es gebe. "Ich bin mir sicher, das wir da genügend finden werden", so die Grünen-Umweltministerin.