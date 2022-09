100 Tage im Amt: Grün-schwarze Landesregierung mit Arbeit zufrieden - viel Kritik aus der Opposition

per Mail teilen

Drei Monate grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg: Von der Opposition gibt es dafür ein schlechtes Zeugnis. Nun haben Grüne und CDU selbst Bilanz gezogen.

Während die Kritik der baden-württembergischen Opposition zum Teil verheerend ausfällt, schaut die regierende grün-schwarze Koalition zufrieden auf die ersten Monate seit Unterzeichnung des Koalitionsvertrags. "In den ersten 100 Tagen haben wir bereits vieles ganz konkret angepackt", sagte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel am Dienstag in Stuttgart.

Die Weichen seien gestellt, bilanzierte auch der Fraktionschef des grünen Koalitionspartners, Andreas Schwarz. Er lobte am Dienstag in Stuttgart unter anderem die "vertrauensvolle und verbindliche Zusammenarbeit" von Grün-Schwarz.

Seit 100 Tagen ist die baden-württembergische Landesregierung nun im Amt. Es gibt viel Kritik - vor allem auch an der Schulpolitik.

Regierung: Gelungene Umsetzung der Klimaschutz-Pläne

Trotz des intensiven Kampfes gegen das Coronavirus sei es gelungen, große Vorhaben unter anderem zum Klimaschutz umzusetzen. Mit dem Klimaschutzgesetz sei die Solaranlagenpflicht für Neubauten ebenso beschlossene Sache wie der Ausbau der Windkraft.

Das Gesetz werde im Jahr 2030 "der Goldstandard für engagierten Klimaschutz in Deutschland sein", zeigte sich Schwarz überzeugt. Nach den grün-schwarzen Vorstellungen wird Baden-Württemberg bis zum Jahr 2040 klimaneutral. Bisher waren 90 Prozent bis 2050 das Ziel.

Auch beim Ausbau der Windenergie wollen Grüne und CDU Tempo machen. Mit Hilfe der staatlichen Forst-Gesellschaft will die baden-württembergische Landesregierung die Voraussetzungen für den Bau von bis zu 1.000 neuen Windkraftanlagen schaffen.

Noch kein neues Landtagswahlrecht

Außerdem werde es wegen der geplanten Wahlrechtsreform "eine Zeitenwende" geben bei der Frage, wie gewählt werde, wer kandidieren könne und wer im Land und in den Kommunen wählen dürfe. "Es geht darum, wie unsere Politik heute für morgen wirkt", sagte Schwarz. Grüne und CDU wollen das Wahlrecht ändern und damit den Landtag für Frauen und jüngere Wähler attraktiver machen. Im Land soll es ähnlich wie im Bund ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht geben. Zudem sollen Jüngere wie schon bei Kommunalwahlen ab 16 Jahren wählen dürfen.

Da die Reform eine Änderung der Landesverfassung nötig macht, braucht die Koalition eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag. Deshalb laufen auch Verhandlungen mit den anderen Fraktionen. Am 20. Oktober könnte sich die Koalition die Verabschiedung im Landtag vorstellen.

Der oppositionellen SPD dauert das zu lange. Sie hatte Anfang Juli einen eigenen Gesetzentwurf in den Innenausschuss des Landtags eingebracht, um das Wahlalter schnell auf 16 Jahre zu senken - und Grüne und CDU unter Druck zu setzen. Der Gesetzentwurf wurde aber abgelehnt.

Andreas Schwarz (r-l), Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, David Fischer, Pressesprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Paula Accordi, Pressereferentin der CDU-Landtagsfraktion, und Manuel Hagel, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag von Baden-Württemberg, im Rahmen der Pressekonferenz zur Bilanz nach 100 Tagen Grün-Schwarz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Opposition fällt vernichtendes Urteil über Koalition

Ganz anders als Grüne und CDU bewertet die Opposition die bisherige Arbeit der grün-schwarzen Koalition. Die hatte in den vergangenen Tagen ein teils vernichtendes Urteil über die bisherige Arbeit von Grünen und CDU gefällt. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hatte von 100 verlorenen Tagen für Baden-Württemberg gesprochen.

Am Dienstag legte Rülke nach. "Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie weit weg diese Koalition von der Realität der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land ist, wäre dieser nun mit der Inszenierung durch die Koalitionsfraktionen erbracht", sagte er.

SPD-Chef Stoch spricht von "Stillstand für das Land"

Ähnlich klingt es bei der SPD. Deren Fraktionschef Andreas Stoch sagte: "Ich habe mir von dieser Regierung nichts oder nicht viel erwartet - und diese Regierung erfüllt meine Erwartungen voll." Was man bisher von der grün-schwarzen Regierung gesehen habe, sei ein kraftloses Weiter-So. "Das ist der erneuerte Stillstand für das Land", so Stoch.

Die Kritik der Opposition richtet sich unter anderem an die Finanzpolitik von Grünen und CDU. Beide Regierungspartner haben einen Nachtragshaushalt beschlossen. Die Landesregierung darf somit die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse nutzen und neue Kredite in Höhe von 1,2 Milliarden Euro aufnehmen. Nach Ansicht von SPD, FDP und AfD nimmt sie aber ohne Grund neue Schulden auf. Sie habe genügend Reserven. AfD-Fraktionschef Bernd Gögel hielt der Koalition vor, mit "schäbigen Tricks" die Schuldenbremse zu umgehen.

2022 will Grün-Schwarz dagegen ganz ohne neue Schulden auskommen - trotz einer Lücke in Höhe von 3,6 Milliarden Euro im nächsten Jahr.

Kritik auch an neuen Stellen in Ministerien

Auch der Stellenzuwachs in den Ministerien ist der Opposition ein Dorn im Auge. Es wurden das neue Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen geschaffen. Außerdem gibt es bei der Neuauflage von Grün-Schwarz nun vier weitere Posten für Staatssekretäre.

Die Opposition wirft beiden Parteien vor, den Regierungsapparat aufzublähen. Auch die Schulpolitik steht weiter in der Kritik. Die Lage an den Schulen sei nicht nur mit Blick auf die Pandemie und die schlechte Vorbereitung problematisch, so der Vorwurf.

Die Fraktionschefs von Grünen und CDU wehrten sich am Dienstag gegen Kritik der Opposition unter anderem am Stellenzuwachs. Neben den neuen Lehrerstellen werde mit weiteren Staatssekretären auf neue Schwerpunkte reagiert wie zum Beispiel im Tourismus.

Gemischtes Fazit aus der Wirtschaft

Wirtschaftsvertreter fällen ein eher gemischtes Fazit nach 100 Tagen Grün-Schwarz. Insgesamt bescheinigt die Spitzenorganisation der baden-württembergischen Wirtschaft der neuen Landesregierung zwar einen ordentlichen Start. "Handlungsbedarf sehen wir aber beispielsweise beim konsequenten Abbau von Bürokratie“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW), Peer-Michael Dick, am Dienstag. Auch bei den Plänen, wie die Verwaltung modernisiert und Planungsverfahren beschleunigt werden sollen, müsse die Landesregierung noch nachlegen.

Positiv bewerten die UBW, dass die neue Landesregierung zügig im Rahmen des Maßnahmenpakets "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" Mittel freigegeben habe, um Forschung und Innovationen zu stärken, etwa für den Innovationscampus "Zukunft der Mobilität". Auch die beschlossene Realisierung des Innovationsparks Künstliche Intelligenz in Heilbronn sei ein wichtiger Schritt, Zukunftsthemen aktiv anzugehen.