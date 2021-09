100 Jahre BASF-Explosion in Ludwigshafen

per Mail teilen

Vor 100 Jahren, am 21. September 1921, explodierten 700 Tonnen Düngemittel bei der Badischen Anilin- und Sodafabrik, kurz BASF. Die Erschütterungen und Explosionen waren so laut, dass sie bis nach Zürich und München zu hören waren. 561 Menschen kamen dabei ums Leben, mehr als 2.000 weitere wurden verletzt. Mit drei Gedenkfeiern hat die Stadt Ludwigshafen an den Chemieunfall erinnert.