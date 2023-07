per Mail teilen

Starkregen, riesige Hagelkörner und orkanartige Böen: Am 28. Juli 2013 hat nur eine Viertel Stunde Unwetter enorme Verwüstungen in der Region Neckar-Alb angerichtet. Eine betroffene Hausbesitzerin und die Feuerwehr erinnern sich an diesen Tag zurück.