BW-Newsticker am Morgen: Urteil im Ayleen-Prozess erwartet, 18-Jähriger stirbt bei Unfall im Bodenseekreis, Migration: BW-Kommunen fordern Richtungswechsel in Flüchtlingspolitik

Die Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim - die sogenannte Riedbahn - wird 2024 für fünf Monate gesperrt . Die Deutsche Bahn informiert heute über den Ersatzverkehr während der Streckensperrung. Die Generalsanierung soll am 15. Juli 2024 beginnen und zu Weihnachten beendet sein.

Rund acht Monate nach dem Brand in einem Pflegeheim in Reutlingen mit drei Toten beginnt heute der Prozess gegen die mutmaßliche Brandstifterin. Der 58-Jährigen werden Mord, Brandstiftung und versuchter Mord vorgeworfen.

Im Prozess um die getötete Ayleen aus Gottenheim wird heute am Landgericht Gießen das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft und eine anschließende Sicherungsverwahrung. Sie wirft dem 30-jährigen Angeklagten vor, die 14-jährige Schülerin aus sexuellen Motiven ermordet zu haben.

Ich bin Matthias Deggeller und bis 10 Uhr lest ihr hier, was gerade für Baden-Württemberg und darüber hinaus wichtig ist.

