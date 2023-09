Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Florian Barz.

10:00 Uhr Auf Wiedersehen Das war der BW-Newsticker an diesem Mittwoch. Kommt gut durch den Tag und genießt die Sonne! Morgen ist dann mein Kollege Matthias Deggeller für euch zur Stelle - zur gewohnten Zeit ab 6 Uhr. Außerdem noch ein Hinweis: Um 12 Uhr veröffentlichen meine Kolleginnen und Kollegen den aktuellen BW-Trend, eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des SWR und der Stuttgarter Zeitung (StZ) zur Landespolitik in Baden-Württemberg. Alle Nachrichten und Analysen dazu und natürlich zu allen weiteren Themen aus Baden-Württemberg findet ihr wie gewohnt auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, in unserem Newsletter am Morgen, bei Instagram, Facebook und X, früher Twitter, und natürlich auch in Radio und Fernsehen.

9:40 Uhr Im Oktober: Wieder Ausfälle bei der Bahn rund um Stuttgart Pendlerinnen und Pendler im Raum Stuttgart müssen ab kommenden Montag wieder mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten in Stuttgart-Feuerbach, wie die Bahn jetzt mitgeteilt hat. Demnach werden vom 2. bis zum 26. Oktober die Weichen auf den S-Bahngleisen zwischen Stuttgart Nord und Zuffenhausen erneuert. Außerdem sollen neue Kabel verlegt werden. Im Fern- und Regionalverkehr halten viele Züge nicht am Hauptbahnhof, sondern ersatzweise in Esslingen oder Vaihingen/Enz. Auch der S-Bahnhof in Feuerbach wird nicht angefahren.

9:22 Uhr Nach Großeinsatz in Baden-Baden: Anrufer ist ermittelt Die Polizei hat den Anrufer ermittelt, der gestern Abend einen großen Polizeieinsatz in Baden-Baden ausgelöst hat. Die Person hatte damit gedroht, sich und anderen Schaden zuzufügen. Daraufhin wurde die Innenstadt in Baden-Baden für mehrere Stunden gesperrt. Auch das SEK war im Einsatz. In Social Media-Kanälen kamen schnell Gerüchte auf, ein bewaffneter Mann sei in der Stadt unterwegs, was sich aber als haltlos herausstellte. Wie die Polizei inzwischen ermittelt hat, kam der Anruf aus einem anderen Bundesland. Die Person sei schon einmal wegen eines ähnlichen Vorfalls aufgefallen. Gegen sie wird jetzt wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen ermittelt.

8:35 Uhr Ladesäulen für E-Autos: Fördergeld schon am ersten Tag aufgebraucht Wow, das ging schnell: Die Mittel für das neue Förderprogramm für E-Auto-Ladestationen mit Solarstrom sind schon nach dem ersten Tag vergriffen. Innerhalb weniger Stunden hatte die staatliche Förderbank KfW rund 33.000 Anträge bewilligt. Damit sind die vom Bund für dieses Jahr bereitgestellten 300 Millionen Euro aufgebraucht. Das Förderprogramm richtet sich an Hauseigentümer, die bereit sind, sich zu Hause eine Ladestation samt Photovoltaikanlage und Solarstromspeicher anzuschaffen. Voraussetzung war ebenfalls, dass sich die Antragsteller bereits ein E-Auto zugelegt haben.

8:10 Uhr Apotheken schließen von 13 bis 16 Uhr Wer heute Nachmittag in einer Apotheke Medikamente abholen oder kaufen will, könnte vor verschlossenen Türen stehen. Die Landesverbände haben ihre Mitglieder aufgerufen, von 13 bis 16 Uhr ihre Geschäfte zu schließen. Die Apothekerinnen und Apotheker wollen mit der Aktion erneut gegen die Politik von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) protestieren. Sie fordern unter anderem, dass die Honorare der Apotheken an die wirtschaftliche Gesamtentwicklung in Deutschland angepasst werden - auch vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Betriebskosten. Lauterbach hält am Nachmittag eine Rede beim Deutschen Apothekertag in Düsseldorf. Baden-Württemberg Deutscher Apothekertag Protestaktion: Zahlreiche Apotheken in BW waren geschlossen Zeitweise hatten am Mittwoch viele Apotheken in Baden-Württemberg geschlossen. Die Mitarbeitenden wollten damit gegen die Politik der Bundesregierung protestieren. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR Fernsehen BW

8:01 Uhr Wegen Baukrise: Kurzarbeit bei Liebherr in Ochsenhausen Knapp 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma "Liebherr Hausgerätetechnik“ in Ochsenhausen im Kreis Biberach sind seit dieser Woche in Kurzarbeit. Grund ist laut Industriegewerkschaft Metall die Krise im Bausektor. Wenn weniger gebaut werde, sinke auch die Nachfrage nach Hausgeräten, so ein IG-Metall-Sprecher. Es habe deshalb zuletzt viele Stornierungen gegeben. Auch im Biberacher Werk für Baukräne sei die Situation angespannt und Kurzarbeit ab Januar denkbar. Laut IG Metall werden Arbeitskräfte nun an andere Liebherr-Gesellschaften in der Region verliehen, die Personalbedarf haben.

7:55 Uhr Dieselskandal: Investoren-Prozess gegen Mercedes beginnt Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart beginnt heute ein Zivilverfahren gegen den Stuttgarter Autobauer Mercedes. Hintergrund ist der Diesel-Abgasbetrug. Zahlreiche Investoren fordern in dem Musterverfahren rund 900 Millionen Euro Schadenersatz wegen Kursverlusten an der Börse. Musterkläger ist ein Privatanleger. Dem Verfahren haben sich nach Angaben der Rechtsanwälte eine große Anzahl privater und mehr als 200 institutionelle Investoren angeschlossen. Darunter sind unter anderem Banken, Versicherungen und Pensionsfonds aus Deutschland, anderen EU-Staaten, Nordamerika, Asien und Australien. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 27. September 2023 um 6:30 Uhr.

7:52 Uhr Razzia gegen rechtsextreme Sekte auch in Kupferzell Wegen des Verbots der rechtsextremistischen Vereinigung "Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung" ist die Polizei am Mittwochmorgen auch in Kupferzell (Hohenlohekreis) zu einem Großeinsatz ausgerückt. Ziel war nach Angaben eines Sprechers des Landeskriminalamts das "Einfrieren von Vereinsvermögen". Zudem gehe es um die Sicherstellung potentieller Beweismittel wie etwa Orden, Fahnen und Büsten, die dem Nationalsozialismus zugeordnet werden. Festnahmen habe es zunächst keine gegeben. Bundesweit ist die Polizei heute gegen eine rechtsextreme Sekte vorgegangen - auch in Kupferzell wurden am Morgen Räumlichkeiten durchsucht. SWR

7:50 Uhr Cyberangriff auf Baden-Württemberg: Behörden proben Ernstfall Was passiert bei einem großen Cyberangriff auf den Staat und seine Verwaltung? Dieses Szenario spielen Bund und Länder heute und morgen im Rahmen einer gemeinsamen Krisenübung namens Lükex 23 durch. Auch Baden-Württemberg nimmt daran teil, unter anderem mit Vertretern aller Ministerien sowie zentraler IT-Dienstleister. Auch in den vergangenen Jahren gab es schon solche bundesweiten Krisenübungen. So wurde unter anderem ein großflächiger Stromausfall simuliert oder eine akute Gasmangellage.

7:25 Uhr Gesamter Brennstoff aus Schweizer AKW in Grenznähe eingelagert Der Abtransport von Brennelementen aus dem abgeschalteten Schweizer Kernkraftwerk Mühleberg in ein Zwischenlager nahe der Grenze zu Baden-Württemberg ist abgeschlossen. Das hat der Betreiber des Lagers in Würenlingen im Kanton Aargau gestern Abend mitgeteilt. In den vergangenen zwei Jahren seien 418 abgebrannte Brennelemente in 66 Transporten überführt worden. Würenlingen liegt rund 15 Kilometer südlich der baden-württembergischen Stadt Waldshut-Tiengen. Als Atommüll-Endlager hat die Schweiz die Region "Nördlich Lägern" vorgesehen, die ebenfalls nahe der deutschen Grenze liegt.

7:24 Uhr Bundesweite Razzia gegen rechtsextreme Sekte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat eine rechtsextremistische Vereinigung verboten, die sich "Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung" nennt. Wie das Ministerium mitteilte, durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei am Morgen 26 Wohnungen von 39 Vereinsmitgliedern und Räume des Vereins in Baden-Württemberg und elf weiteren Bundesländern. Die "Artgemeinschaft" habe versucht, Kinder und Jugendliche zu indoktrinieren, teilte Faeser mit. Es handle sich um eine "sektenartige, zutiefst rassistische und antisemitische Vereinigung". Das Bundesinnenministerium gibt die Zahl der Mitglieder mit rund 150 an. Bundesweite Razzia Bundesweite Razzia: Rechtsextreme "Artgemeinschaft" verboten Das Bundesinnenministerium hat den rassistisch-völkischen Verein "Artgemeinschaft" aufgelöst. Derzeit durchsucht die Polizei laut Informationen von WDR und NDR bundesweit Wohnunge…

7:15 Uhr Hagel verkündet Entscheidung über CDU-Kandidatur CDU-Fraktionschef Manuel Hagel will heute verkünden, ob er für den CDU-Landesvorsitz kandidieren möchte. Der 35-Jährige will sich dazu auf einer Konferenz der CDU-Kreisvorsitzenden mit dem Landesvorstand am Abend erklären. Der amtierende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl hatte vorgestern erklärt, dass er nicht erneut kandidieren wolle. Der Innenminister steht wegen der Affäre um den Polizei-Inspekteur und einem damit verbundenen Untersuchungsausschuss auch in der eigenen Partei in der Kritik. Video herunterladen (60,5 MB | MP4)

6:50 Uhr G8 oder G9: Hitzige Diskussion in Heidelberg Bei einer Podiumsdiskussion in Heidelberg hat die Elterninitiative "G9 Jetzt!" gestern Abend für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium geworben. Ihre Argumente: G8 nehme den Schülerinnen und Schülern ihre Freizeit, setze sie dauerhaftem Druck aus und verhindere vertieftes Lernen. Eine Forsa-Umfrage habe außerdem ergeben, dass gut 90 Prozent der befragten Eltern wieder G9 wollen. Politiker von Grünen und CDU hielten dagegen, dass eine Wiedereinführung von G9 zu teuer sei und dem Schulsystem schade. Um ihre Forderung durchzusetzen, sammelt die Elterninitiative Unterschriften für einen Volksantrag. Kommen die dafür notwendigen 39.000 Unterschriften zusammen, muss sich der Landtag damit befassen.

6:35 Uhr Klimakongress in Mannheim beginnt Die Messlatte liegt hoch: Bis 2040 sollen die Kommunen im Land klimaneutral werden. Dafür muss die Energieversorgung in Städten, Gemeinden und Landkreisen grundlegend umgebaut werden. Für die Kommunen ist das eine riesige Herausforderung. 200 Klimaschutz-Beauftragte treffen sich deshalb heute in Mannheim, um Ideen auszutauschen und Netzwerke zu schmieden. Organisiert wird der Klimakongress unter anderem von der Klimaschutzagentur Baden-Württemberg.

6:30 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg: Fällt ein Temperatur-Rekord? Wie schon die vergangenen Tage startet das Wetter in Baden-Württemberg am Mittwoch neblig. Insbesondere Richtung Alb, Allgäu, Oberrhein und Donau sind dichte Nebelfelder zu erwarten. Ab dem Vormittag wird es dann verbreitet sonnig. Bei Temperaturen von bis zu 26 Grad in Freiburg, Heilbronn und Mannheim könnte heute sogar der bisherige Temperatur-Rekord für einen 27. September eingestellt werden. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,7 MB | MP4)

6:20 Uhr Polarlichter in Baden-Württemberg: Diese Aufnahmen sind spektakulär Polarlichter über Baden-Württemberg? Was man eher aus Nordeuropa kennt, hat auch bei uns stattgefunden, ein Hobbyfotograf aus Karlsruhe hat das Natur-Schauspiel mit seiner Kamera eingefangen. Laut Miriam Sinnhuber, Gruppenleiterin am Institut für Meteorologie und Klimaforschung (IMK) in Karlsruhe, sind Polarlichter in unseren Breiten selten, aber nicht neu. "Im Moment befinden wir uns am Beginn einer Phase von starker Sonnenaktivität. Solche Phasen treten alle neun bis elf Jahre auf und dauern dann etwa ein bis drei Jahre an - wir können also auch in den nächsten ein bis zwei Jahren noch mit Polarlichtern rechnen", so ihre Einschätzung. Video herunterladen (46,1 MB | MP4)

6:15 Uhr Feuerwehr rettet Kälber aus brennendem Stall In Forchheim im Kreis Emmendingen hat die Feuerwehr in der Nacht 90 Kälber aus einem brennenden Stall gerettet. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt, auch die Kälber seien wohlauf. Der Brand habe schnell gelöscht werden können. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Der Schaden an dem landwirtschaftlichen Gebäude beträgt nach ersten Schätzungen etwa 100.000 Euro.

6:12 Uhr Suche nach 15-Jähriger im Elsass geht weiter In dem kleinen Vogesen-Ort Saint-Blaise-la-Roche im Elsass ist eine 15-Jährige verschwunden. Hunderte Anwohner haben in den vergangenen beiden Tage zusammen mit der Polizei nach dem Mädchen gesucht - erfolglos. Auch Hunde, Hubschrauber und Drohnen waren im Einsatz. Das letzte Lebenszeichen der 15-Jährigen war eine SMS am Samstagvormittag an ihren Freund, den sie mit der Bahn in Straßburg besuchen wollte. Laut französischer Staatsanwaltschaft verschwand sie aber auf dem drei Kilometer langen Fußweg zum Bahnhof und stieg nie in den Zug ein. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 26. September 2023 um 19:30 Uhr.

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Anlässlich des Deutschen Apothekertages (27. bis 29.9.) und aus Protest gegen die Politik der Bundesregierung bleiben heute Nachmittag auch in Baden-Württemberg zahlreiche Apotheken geschlossen. Der Landesapothekerverband hat seine Mitglieder aufgerufen, von 13 bis 16 Uhr die Geschäfte dicht zu machen. Behörden von Bund und Ländern trainieren heute und morgen den Umgang mit einem massiven Cyber-Angriff auf Deutschland. Auch Baden-Württemberg nimmt daran teil. Das genaue Szenario für die kommende Übung wird nicht bekanntgemacht, um den Übungseffekt nicht zu gefährden. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel will heute offiziell verkünden, ob er für den CDU-Landesvorsitz kandidieren möchte. In der Partei gibt es daran keinen Zweifel - dem 35-Jährigen werden sei Monaten Ambitionen auf den Vorsitz und auf die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2026 nachgesagt.

6:05 Uhr Mehr als 100 Einsatzkräfte bekämpfen Großbrand in Horb am Neckar Die Rauchsäule war aus großer Entfernung sichtbar, der Einsatz gefährlich: Ein Feuer im Industriegebiet von Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) hat gestern Abend Polizei und Feuerwehr in Alarmbereitschaft versetzt. Der Brand in einer holzverarbeitenden Firma hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von 1,5 Millionen Euro verursacht, glücklicherweise ist nach bisherigem Stand niemand verletzt worden. Viele Beschäftigte des Unternehmens, das auch Furniere herstellt, waren bereits im Feierabend, als das Feuer ausbrach. 110 Einsatzkräfte waren vor Ort, der Einsatz dauerte laut Feuerwehr die ganze Nacht an.