Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Florian Barz.

6:05 Uhr Mehr als 100 Einsatzkräfte bekämpfen Großbrand in Horb am Neckar Die Rauchsäule war aus großer Entfernung sichtbar, der Einsatz gefährlich: Ein Feuer im Industriegebiet von Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) hat gestern Abend Polizei und Feuerwehr in Alarmbereitschaft versetzt. Der Brand in einer Holz verarbeitenden Firma hat nach ersten Schätzungen einen Millionenschaden verursacht, glücklicherweise ist nach bisherigem Stand niemand verletzt worden. Viele Beschäftigte des Unternehmens, das auch Furniere herstellt, waren bereits im Feierabend, als das Feuer ausbrach. 110 Einsatzkräfte waren vor Ort, der Einsatz dauerte laut Feuerwehr die ganze Nacht an.