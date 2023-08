Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

9:56 Uhr Mehr Kinder in der Jugendfeuerwehr Kurz vor Schluss des heutigen Newstickers gleich noch eine gute Nachricht: Die Jugendfeuerwehren in Deutschland haben wieder mehr Mitglieder. Laut Feuerwehrverband waren im vergangenen Jahr mehr als 330.000 Kinder und Jugendliche aktiv. 2018 seien es noch gut 270.000 gewesen. Im Kreis Schwäbisch Hall gilt aktuell größtenteils sogar ein Aufnahmestopp, da es für die Kinderfeuerwehren mehr Interessenten gebe, als aufgenommen werden könnten. Das hat der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Schwäbisch Hall dem SWR gesagt. Es gibt wieder viel Nachwuchs bei den Jugendfeuerwehren in Deutschland. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul Über dieses Thema berichtete DASDING am 30. August um 7:30 Uhr.

9:34 Uhr Ammertalbahn überfährt Wildschweine Während in Heidelberg der schon erwähnte nächtliche Streifzug eines Wildschweins für Aufsehen sorgte, hat der Ausflug einer Wildschweinfamilie weiter südlich im Land ein tragisches Ende genommen. Auf der Ammertalbahn zwischen Tübingen und Herrenberg (Kreis Böblingen) ist heute Nacht eine Wildschweinmutter mit ihren Frischlingen auf die Gleise gelaaufen und von einem Zug überfahren worden. Fünf bis sechs Frischlinge sind dabei gestorben. Der Zugführer hat mitbekommen, dass etwas passiert ist und hat am nächsten Bahnhof sofort angehalten. Als er vor am Treibwagen Blutspuren und Haare entdeckte, alarmierte er sofort den Revierförster. Der hat die Unfallstelle am Vormittag aufgeräumt. Zu Verspätungen oder Zugausfällen kam es durch den Vorfall nicht. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Tübingen, am 30. August um 7:30 Uhr.

9:19 Uhr 21-Jährige verschwunden: Verdächtiger bleibt in Haft Im Zusammenhang mit dem Verschwinden einer 21-Jährigen aus Eigeltingen (Kreis Konstanz) bleibt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe entschieden. Der Mann sei weiterhin dringend verdächtig, die Frau umgebracht zu haben. Auch wenn die Leiche der 21-Jährigen bisher nicht gefunden wurde, sei es hoch wahrscheinlich, dass sie nicht untergetaucht, sondern im Februar in ihrer Wohnung vom Beschuldigten getötet wurde, hieß es weiter. Mit seinem Beschluss reagierte das OLG auf eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft Konstanz gegen die Entscheidung des dortigen Landgerichts. Dieses hatte den Haftbefehl Anfang August aufgehoben, nach der Beschwerde der Staatsanwaltschaft die Entscheidung aber zurückgenommen.

9:06 Uhr Hohe Wasserstände an Donau und Iller gehen zurück An Donau und Iller gehen die hohen Wasserstände der letzten Tage langsam zurück. Das teilen die Hochwassernachrichtendienste mit. Die Pegel waren in den vergangenen Tagen durch erhebliche Niederschläge im Allgäu stark angestiegen. Unter anderem musste deshalb der Donauradweg in Ulm kurzzeitig gesperrt werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Ulm, am 30. August um 8:30 Uhr.

8:31 Uhr 80. Filmfestspiele in Venedig starten Und wir bleiben kurz im Ausland: In Venedig werden heute die 80. Filmfestspiele eröffnet - das älteste Filmfestival der Welt. Dabei werden in diesem Jahr weniger Stars erwartet als üblich. In Hollywood streiken seit Juli Drehbuchautoren und Schauspieler. Für ihre Filmpremieren in Venedig abgesagt haben beispielsweise Bradley Cooper und Oscar-Gewinnerin Emma Stone. In Venedig starten die 80. Filmfestspiele. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/LaPresse via ZUMA Press | Gian Mattia D'alberto Über dieses Thema berichtete DASDING am 30. August um 6 Uhr.

8:23 Uhr Nachrichten aus Deutschland und der Welt An dieser Stelle ein Blick aus Baden-Württemberg hinaus auf die Nachrichten aus Deutschland und der Welt: Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es offenbar erneut einen Militärputsch. In Gabun verkündete eine Gruppe Soldaten und Polizisten in einer Fernsehansprache das "Ende des derzeitigen Regimes". Sie erklärten, sie hätten die Macht in dem Land übernommen. Die USA unterstützen die Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs mit weiterer Militärhilfe. Das Außenministerium kündigte an, es würde Munition im Wert von umgerechnet rund 230 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Außenminister Blinken erklärte, die USA und ihre Partner stünden geschlossen an der Seite der Ukraine - und zwar so lange Russland den Krieg nicht beende, den es angefangen habe. Zwei Tage nach der Panne bei der britischen Luftraum-Überwachung müssen Flugreisende auch heute noch mit Ausfällen rechnen. Am Montag hatten sich Systeme automatisch abgeschaltet - so sollte laut Behörden verhindert werden, dass Fluglotsen falsche Daten bekommen. Hunderte Flüge fielen aus. In Rheinland-Pfalz ist bei einem Wohnhausbrand im Moselort Ürzig gestern Abend eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, war das Feuer im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Frau sei durch einen Atemschutztrupp geborgen worden. Sie sei reanimiert worden, dann aber noch vor Ort gestorben. Die übrigen Bewohner konnten sich laut Feuerwehr selbst retten. Über diese Themen berichtete SWR3 am 30. August um 7 und 8 Uhr.

7:21 Uhr Studie sieht großen Investitionsbedarf im kommunalen Verkehr Eine neue Studie sieht großen Investitionsbedarf im kommunalen Verkehr. Mehr als 370 Milliarden Euro müssen demnach bis 2030 in Schienennetze, Straßen und Wege in deutschen Kommunen investiert werden. Das hat das Deutsche Institut für Urbanistik im Auftrag des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen und des ADAC berechnet. Die Studienergebnisse zeigten ein alarmierendes Bild, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen Oliver Wolff. Demnach ist fast jede zweite Straßenbrücke in den deutschen Städten, Landkreisen und Gemeinden in keinem guten Zustand. Insgesamt habe außerdem ein Drittel der Straßen nach Angaben der Kommunen größere Mängel. Und auch für den öffentlichen Personennahverkehr müssten Milliarden investiert werden, so Wolff. Hintergrundinformationen zu den Studienergebnissen von Christoph Mautes aus der SWR-Wirtschaftsredaktion zum Nachhören im Audio:

7:08 Uhr Brand einer ehemaligen Jugendherberge in Villingen-Schwenningen In der Nacht hat es in einer ehemaligen Jugendherberge in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gebrannt. Das Feuer in dem leerstehenden Gebäude hat laut Polizeiangaben etwas 500.000 Euro Sachschaden verursacht. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Das Feuer habe im Dachstuhl begonnen und sich dann im Gebäude ausgebreitet, hieß es.

7:04 Uhr Immer mehr Kommunen in BW ohne Gasthaus In Baden-Württemberg gibt es immer mehr Kommunen ohne Gasthaus. Das zeigt laut Deutscher Presse-Agentur eine Sonderauswertung des Statistischen Landesamtes für den Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Die Einwohnerinnen und Einwohner von 48 Gemeinden mussten 2021 demnach komplett auf Restaurants, Cafés und Co. verzichten. Das waren 37 Prozent mehr als im Jahr 2017, als deren Zahl noch bei 35 lag. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 1.101 Städte und Gemeinden. Das Gasthaus-Sterben betrifft den Angaben zufolge insbesondere kleine Kommunen: Von den 48 Gemeinden ohne Profibetrieb hatten alle weniger als 3.000 Einwohner, der Großteil sogar weniger als 1.000.

6:52 Uhr Wildschwein in Heidelberg entkommt der Polizei Es gibt Neuigkeiten zum randalierenden Wildschwein in Heidelberg: Die Polizei hat die Suche nach nach dem Tier eingestellt. Das Wildschwein sei in der Nacht zum Mittwoch in eine unbekannte Richtung geflüchtet, teilte ein Polizeisprecher mit. Am Dienstagabend soll es mindestens einen Garten verwüstet und danach an mehreren Orten gesichtet worden sein. Unter anderem soll es durch den Neckar geschwommen und schließlich zum Hauptbahnhof gerannt sein. Menschen habe das Wildschwein nicht verletzt, so die Polizei. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Mannheim, am 30. August um 6:30 Uhr.

6:43 Uhr Wetter in BW: Trocken am Vormittag, später Regen Zeit für einen Blick aufs Wetter: Das bleibt in Baden-Württemberg heute wechselhaft. Bis zum Mittag ist es weitgehend trocken. Am Nachmittag kommen neue Schauer, insbesondere im Norden des Landes. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 20 bis 23 Grad. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (42,7 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Klausur: Die Kabinettsklausur der Bundesregierung in Meseberg geht heute Mittag zu Ende. Seit gestern tagen die Ampel-Parteien in Brandenburg. Auf der Tagesordnung steht heute unter anderem noch das Thema Bürokratieabbau. Dazu will sich Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Vormittag äußern. Gestern wurde bereits ein Zehn-Punkte-Plan für den Wirtschaftsstandort Deutschland vorgestellt. Jubiläum: Heute vor genau 25 Jahren hat um Mitternacht der SWR den Sendebetrieb seiner Hörfunk- und Fernsehprogramme gestartet. Damals fusionierte der Südwestfunk (SWF) mit dem Süddeutschen Rundfunk (SDR) zum jetzigen Südwestrundfunk (SWR). Warnstreik: Die Gewerkschaft ver.di hat die Technik-Beschäftigten der Uniklinik Heidelberg für heute zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Ver.di wirft der Geschäftsführung der Klinik-Technik GmbH eine Verweigerungshaltung vor. Mit dem heutigen Warnstreik beginnt laut ver.di eine Urabstimmung, die zu unbefristeten Streiks führen kann.