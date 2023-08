Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

9:47 Uhr Korbmacher aus Neufra siegt bei Wettbewerb in England Große Ehre für einen Korbmacher aus Neufra im Kreis Sigmaringen: Dieter Deringer gewann nämlich den Ersten Preis für den besten traditionellen Korb - und zwar in England. Der Korb aus Weidenruten ist ergonomisch geformt und schmiegt sich mit einer Ausbuchtung an den Körper des Menschen an, der ihn trägt. Das hat die Jury in London wohl überzeugt. Und deshalb geht der in England vergebene internationale Preis für den besten Korb nun schon zum zweiten Mal ins schwäbische Neufra.

9:39 Uhr Neuer Corona-Impfstoff aus Tübingen Forscherinnen und Forscher der Universität Tübingen haben einen Corona-Impfstoff für Menschen mit schwachem Immunsystem entwickelt. 54 Testpersonen nahmen an einer entsprechenden Studie teil. In einer Mitteilung des Uniklinikums Tübingen heißt es, Virusinfektionen seien für Patientinnen und Patienten mit einem geschwächten Immunsystem eine ernstzunehmende Bedrohung. Krebserkrankte entwickelten beispielsweise häufig keine Antikörper nach einer Erkrankung oder einer herkömmlichen Impfung. In der Studie sei es nun gelungen, auch bei diesen Menschen eine lang anhaltende Immunreaktion hervorzurufen. Selbst stark immungeschwächte Kranke zeigten eine deutlich stärker ausgeprägte Immunität als Genesene oder Geimpfte mit zugelassenen mRNA- oder Vektorimpfstoffen. Laut der Uniklinik berichteten die 54 Probanten lediglich vereinzelt über Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Darüber berichtete SWR1 Baden-Württemberg am 28.08.2023 um 9:30 Uhr.

Social Media: Die Community diskutiert über kostenlose Schulbusse Müssen Schulbusse in Baden-Württemberg kostenlos sein oder nicht? Der baden-württembergische Verfassungsgerichtshof in Baden-Württemberg sagt Nein. Medienberichten zufolge ist eine Elterngruppe mit einer entsprechenden Klage gescheitert. Die Gruppe hält es für untragbar, dass Eltern für den Schulbus ihrer Kinder Hunderte Euro pro Jahr aufbringen müssen - und so sehen es auch viele User auf Instagram. "Klar Bildung sollte generell kostenlos sein und die Mittel um an Bildung zu kommen auch, so hat jeder die gleiche Chance", schreibt beispielsweise schnorzel72. Aber es gibt auch Gegenstimmen: "Natürlich soll das nicht kostenlos sein und hat mit Menschenrechte absolut nichts zu tun. Die Klage wird auch in Straßburg scheitern", schreibt chadroxx.

8:12 Uhr Urabstimmung bei EVG: Wird es Streiks geben? Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will heute das Ergebnis der Urabstimmung unter ihren Mitgliedern bekannt geben. Sie konnten darüber entscheiden, ob sie ein Schlichtungsergebnis aus den Tarifverhandlungen mit der Bahn annehmen oder ob sie streiken wollen. Sollten 75 Prozent der Mitglieder für einen unbefristeten Arbeitskampf gestimmt haben, gilt das Schlichtungsergebnis als abgelehnt. Bahnkundinnen und -kunden auch in Baden-Württemberg müssten sich dann auf heftige Streiks einstellen, die im September anrollen könnten. Sprachen sich dagegen weniger als drei Viertel der EVG-Mitglieder für einen Arbeitskampf aus, dann wäre der Tarifabschluss perfekt. Streiks wären damit endgültig vom Tisch. Nach monatelangen Verhandlungen hatten die beiden Schlichter Thomas de Maiziere und Heide Pfarr Ende Juli einen Kompromiss vorgelegt, der den rund 180.000 Beschäftigten, die von der EVG vertreten werden, deutliche Verbesserungen bringen würde. Demnach sollen die Löhne um mindestens 410 Euro im Monat steigen, zudem soll es im Oktober eine steuerfreie Einmalzahlung von 2.850 Euro geben.

7:43 Uhr Unwetterwarnung für den Südosten in BW Derzeit gibt es eine Unwetterwarnung für den Südosten Baden-Württembergs. Im Augenblick liegt eine Regenfront genau über der Schweiz, dem Bodensee, über Oberschwaben und dem Allgäu. Wie SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer heute Morgen im SWR sagte, regnet es dort eigentlich dauerhaft seit Samstagnachmittag. Dadurch seien bislang Regenmengen bis zu 75 Liter je Quadratmeter zusammengekommen. Das Problem ist, dass es voraussichtlich die nächsten 24 Stunden so weiter regnet, erklärte Mühlbauer. Das verantwortliche Tiefe bewege sich nicht weiter und sei "wie festgeklebt". Akute Hochwassergefahr besteht laut Mühlbauer nicht, aber manche Pegel - etwa die der Schussen, könnten schon ansteigen, warnte der Meteorologe. Er rechnet damit, dass es morgen Abend aufhört zu regnen - und ab Mittwoch sollte es dann wieder etwas freundlicher werden.

6:48 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg In Baden-Württemberg bleibt es heute bewölkt und teils regnerisch. Vor allem im Südosten muss mit anhaltendem Regen gerechnet werden. In Nordbaden regnet es dagegen kaum. Die Temperaturen erreichen 10 Grad im Hochschwarzwald und bis 19 Grad in der Kurpfalz. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (38,1 MB | MP4)

6:40 Uhr Aktuelle Verkehrslage in BW Die Sommerferien dauern noch knapp zwei Wochen - das merkt man auch auf den Straßen. Staus und Behinderungen halten sich in Grenzen: Auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen der Raststätte Baden-Baden und Achern ist wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei. Und dann solltet ihr noch aufpassen auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart: Im Engelbergtunnel steht ein defektes Fahrzeug auf der linken Spur. Dasselbe gilt auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt in Höhe Karlsruhe-Durlach: Hier ist es ein kaputter LKW, der auf dem Verzögerungsstreifen steht.

6:35 Uhr Feuerwehr fordert Batteriestandards bei E-Autos Der deutsche Feuerwehrverband fordert, dass die Batterien bei allen E-Autos an den gleichen und leicht zugänglichen Stellen eingebaut werden. Bisher sei das nicht der Fall, sagte der Vizepräsident des Verbandes, Frank Hachemer. Nur so könne man bei Unfällen schneller und gezielter reagieren. In den meisten Fällen funktioniere die Abschaltautomatik für den Strom, um Lösch- und Bergungsarbeit vornehmen zu können - aber eben nicht immer gesichert, sagte Hachemer. Bei schweren Unfällen sei es gefährlich, wenn Einsatzkräfte Verletzte bergen wollten, ohne zu wissen, wo genau noch Teile unter Strom stehen könnten.

6:10 Uhr Einigung bei Kindergrundsicherung Beim Streit um das Thema Kindergrundsicherung hat sich die Ampelregierung in Berlin geeinigt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios haben Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) nach stundenlangen Verhandlungen zusammen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) Eckpunkte vereinbart. Weitere Details sind noch nicht bekannt, es soll aber am Vormittag eine Pressekonferenz dazu geben. Paus und Lindner haben seit Monaten darüber gestritten, wie viel Geld für die Kindergrundsicherung zur Verfügung gestellt werden soll. Sie soll ab 2025 wesentliche familienpolitische Leistungen bündeln und so leichter zugänglich machen. SWR1 BW berichtete in der Nacht um 3 Uhr über die Einigung:

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist heute zum Start eines neuen KI-Zentrums in Heilbronn zu Besuch. Mit dabei ist auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Mit dem "Innovation Park Artificial Intelligence" soll ein Zentrum für Künstliche Intelligenz internationalen Formats entstehen. Beteiligt an dem Projekt ist auch die Stiftung des Lidl-Gründers Dieter Schwarz aus Neckarsulm, die zunächst 50 Millionen Euro beisteuert. In Heilbronn beginnt außerdem der Prozess gegen einen mutmaßlichen Zuhälter, der Frauen aus Bulgarien zur Prostitution gezwungen und gefangen gehalten haben soll. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, gemeinsam mit einem Komplizen einer verschleppten Frau mit dem Tod ihrer Familie gedroht zu haben. Das Statistische Landesamt veröffentlicht Zahlen zum Finanzvermögen der Kommunen in Baden-Württemberg.