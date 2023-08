Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

10:00 Uhr Bis morgen! Damit sind wir für heute am Ende unseres Newstickers. Morgen bin ich aber wieder am Tickern und halte euch mit allem, was gerade wichtig und wissenswert in Baden-Württemberg ist, auf dem Laufenden. Bis dahin findet ihr alle Themen aus Baden-Württemberg auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch in Radio und Fernsehen. Nun wünsche ich euch einen schönen Tag! Auf Wiedersehen!

9:52 Uhr Mann aus Freiburg tot in Mecklenburg-Vorpommern gefunden Ein 37 Jahre alter Urlauber aus Freiburg ist in Mecklenburg-Vorpommern tot gefunden worden. Der Mann hatte sich wohl ein Hausboot ausgeliehen und kam wahrscheinlich beim Baden ums Leben, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Er wurde am Dienstagnachmittag auf dem Wangnitzsee bei Priepert von Paddlern gefunden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gebe es bisher aber nicht. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Südbaden, am 16. August 2023 um 9:30 Uhr.

9:44 Uhr Millionenschaden durch Brand in Härterei in Eislingen Bei einem Brand in einer Härterei in Eislingen (Kreis Göppingen) ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Sachschaden in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro entstanden. Ein Mensch wurde leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einer Maschine vermutet. Das Feuer war am Dienstagabend gegen 23 Uhr ausgebrochen und konnte nach knapp drei Stunden gelöscht werden. In einer Härterei werden Metalle gehärtet. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Stuttgart, am 16. August 2023 um 9:30 Uhr.

8:37 Uhr Polizei fasst mutmaßliche Serien-Einbrecher Die Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei junge Männer festgenommen, die für rund 25 Einbrüche in den Kreisen Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen sowie dem Zollernalbkreis und Alb-Donau-Kreis verantwortlich sein sollen. Die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer wurden auf frischer Tat ertappt. Sie waren gerade dabei, in eine Garage in Mössingen (Kreis Tübingen) einzubrechen. Dort hatten sie es laut Polizei wahrscheinlich auf die abgestellten Motorräder abgesehen. Bei Durchsuchungen bei den Tatverdächtigen wurde mutmaßliches Diebesgut gefunden. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat die beiden Männer in Untersuchungshaft genommen, die Ermittlungen laufen.

8:19 Uhr SWR-Community nimmt Anteil am Tod von Ursula Cantieni Der Tod von Schauspielerin Ursula Cantieni beschäftigt auch die SWR-Community. Es gibt sehr viele Beileidsbekundungen. So heißt es unter anderem: "Ein wunderbarer Mensch hat die Bühne des Lebens verlassen. Ich bin traurig. Wie schön, daß es Dich gab, liebe Ursula!" Oder aber: "Sie war eine starke und sympathische Persönlichkeit. Sie wird vielen Zuschauern fehlen." Zudem schwärmen Userinnen und User von ihren Auftritten: "Eine tolle, sympathische Schauspielerin...schade und mit 75 Jahren viel zu früh." Als Johanna Faller in der SWR-Schwarzwaldserie "Die Fallers" wurde Ursula Cantieni zum Publikumsliebling. Jetzt ist die Schauspielerin im Alter von 75 Jahren gestorben.Posted by SWR Aktuell on Tuesday, August 15, 2023

8:04 Uhr Amerikanische Faulbrut: Bienenseuche im Schwarzwald Wir hatten ja bereits die Hasenpest. Doch auch einigen Bienenvölkern im Schwarzwald geht es nicht viel besser. In Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist die sogenannte Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Das ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die für Bienenvölker tödlich ist, da sie die Brut befällt. Spätestens im folgenden Winter gehe das geschwächte Volk ganz ein, sagen Experten. Damit sich die Seuche nichts ausbreitet, müssen die befallenen Bienenvölker nun getötet werden. Betroffen sind mehr als 20 Imkerinnen und Imker. Die Behörden haben einen Sperrbezirk rund um einen betroffenen Bienenstand in Bräunlingen eingerichtet. Dort dürfen nun keine Bienenvölker umgestellt oder in den Sperrbezirk gebracht werden. Auf Menschen ist die Bienenseuche nicht übertragbar. Auch der Honig kann gegessen werden.

7:38 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in Baden-Württemberg Es wird Zeit für einen Blick auf die Straßen. Erfreulicherweise ist es gerade sehr ruhig. Besonders aufpassen müsst ihr auf der A7 von Würzburg in Richtung Ulm zwischen dem Virngrundtunnel und Ellwangen sowie auf der A6 von Mannheim in Richtung Heilbronn zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim. Hier stehen jeweils defekte Fahrzeuge auf dem Standstreifen. Und auf der A5 von Karlsruhe in Richtung Basel zwischen Efringen-Kirchen und Weil am Rhein/Hüningen gibt es vier Kilometer stockenden Verkehr. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr immer hier nachschauen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:59 Uhr Nachruf auf Ursula Cantieni Als "Seele der Serie" bezeichnet mein Kollege Niko Vialkowitsch die verstorbene Schauspielerin Ursula Cantieni in der Schwarzwald-Serie "Die Fallers". Ein Nachruf. Video herunterladen (67 MB | MP4)

6:47 Uhr Bregenzer Festspiele: Korruptionsvorwürfe um Bauprojekte Droht den Bregenzer Festspielen und der Stadt Bregenz ein Korruptionsskandal? Laut der österreichischen Tageszeitung "Der Standard" geht es um fingierte Rechnungen bei Bauprojekten. Konkret soll es um die Generalsanierung des Festspielhauses im Jahr 2003 sowie die derzeit laufende Sanierung gehen. Aktuell werden unter anderem die Seebühne, die Zuschauertribüne und Teile des Festspielhauses saniert. Sowohl die Stadt als auch die Bregenzer Festspiele sind auf SWR-Anfrage überrascht von den Vorwürfen, wollen sie aber prüfen. Bregenz Ermittlungen um Bauprojekte in Vorarlberg Bregenzer Festspiele von Korruptionsskandal betroffen? In einem möglichen Betrugsfall um Bauprojekte in Vorarlberg könnte es einen Bezug zu den Bregenzer Festspielen und zur Stadt Bregenz geben. Stadt und Festspiele prüfen die Vorwürfe. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Friedrichshafen, am 15. August 2023 um 17:30 Uhr.

6:35 Uhr Das wird heute wichtig in BW Das Bundeskabinett befasst sich heute mit der geplanten Legalisierung von Cannabis. Der Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht vor, dass Kauf und Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis künftig straffrei bleiben - auch bei einem Kauf auf dem Schwarzmarkt. Die Legalisierung bedeutet eine Kehrtwende in der bisherigen Drogenpolitik. In Waldkirch steht ab heute ein Mann wegen übler Nachrede vor Gericht. Er soll den Freiburger Polizeipräsidenten und dessen Assistentin in einem Social-Media-Sketch verunglimpft haben. Das von ihm veröffentlichte TikTok-Video mit rund einer Million Aufrufe erweckte den Eindruck, dass die Referentin von dem Polizeipräsidenten Freiburg wegen sexueller Gefälligkeiten befördert wurde. In Karlsruhe beginnen am Abend die Schlosslichtspiele unter dem Motto "Hoffnungshorizonte. Dawn of Devices". Das Motto wurde von Peter Weibel gewählt, der bis zu seinem überraschenden Tod im März dieses Jahres Kurator der Schlosslichtspiele sowie künstlerisch-wissenschaftlicher Vorstand des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe war. Auf dem Karlsruher Schloss werden bis zum 17. September mindestens sechs neue Shows zu sehen sein.

6:06 Uhr 26-Jährige in Nürtingen schwer verletzt Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen ermitteln gegen einen 24-Jährigen, der eine 26-jährige Bekannte in der Nacht auf Dienstag in Nürtingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt haben soll. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Mann der Frau außerhalb ihrer Wohnung im Wohngebiet Lerchenberg schwere Schnittverletzungen zugefügt haben. Anwohner wählten nach Angaben der Polizei um kurz vor drei Uhr den Notruf. Der 24-Jährige flüchtete, konnte später aber festgenommen werden. Die Hintergründe sind noch unklar. Auch der genaue Tatablauf und die Tatwaffe sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die 26-Jährige befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr.

6:03 Uhr Gewitterwarnung für Baden-Württemberg Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt weiter wechselhaft. Teils scheint die Sonne, teils ziehen Wolken durch, vereinzelt gibt es noch Schauer und Gewitter. Örtlich kann es Unwetter geben. In Südbaden und in der Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu wird es am sonnigsten. Die Temperaturen erreichen 26 bis 32 Grad. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (34,5 MB | MP4)

6:01 Uhr "Fallers"-Schauspielerin Ursula Cantieni ist tot Sie war der Publikumsliebling der SWR-Schwarzwaldserie "Die Fallers". In der Nacht von Montag auf Dienstag ist Ursula Cantieni im Alter von 75 Jahren in ihrem Wohnort Baden-Baden gestorben. Die gebürtige Schweizerin kam erst mit 30 Jahren zur Schauspielerei. Zehn Jahre lang spielte sie Theater an der Landesbühne in Esslingen. 1985 folgte der erste Fernsehauftritt. Ab 1994 wurde sie einem breiten Publikum durch die Schwarzwaldserie "Die Fallers" bekannt. Nach 27 Jahren als Landwirtin Johanna Faller hatte sie die Serie Anfang des Jahres aus persönlichen Gründen verlassen. Baden-Baden Schwarzwälderin Johanna Faller war Rolle ihres Lebens Publikumsliebling aus "Die Fallers" Ursula Cantieni ist tot Als Johanna Faller in der Schwarzwaldserie des SWR "Die Fallers" wurde Ursula Cantieni zum Publikumsliebling. Jetzt ist die Schauspielerin im Alter von 75 Jahren gestorben. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe