9:41 Uhr Warnung vor Betrugsmasche Das Amtsgericht Stuttgart warnt vor Betrügern, die das Gericht als Ort für eine Geldübergabe missbrauchen. In mehreren Fällen übergaben demnach ältere Menschen Bargeld oder Wertsachen an falsche Beamte. Mein Kollege Werner Trefz aus dem Studio Stuttgart berichtet:

8:23 Uhr Südkorea: 50.000 müssen Pfadfinder-Camp verlassen Das Wetter macht dem Weltpfadfindertreffen in Südkorea zu schaffen. Ab heute wird in der Region des Treffens ein Taifun erwartet. Deswegen mussten gestern etwa 50.000 Menschen das Zeltlager verlassen, darunter auch Lukas Moll aus Dettingen. Wie die Lage derzeit in Südkorea ist, das hat Lukas meiner Hörfunk-Kollegin Kathrin Kleinbrahm erzählt. Wegen des angekündigten Taifuns musste das ganze Lager in die Hauptstadt Seoul verlegt werden. Hört mal rein, wie Lukas Moll die Lage in Südkorea schildert:

8:06 Uhr Mercedes in China unter Druck Der chinesische Autobauer Li Auto will die deutschen Marken BMW, Audi und Mercedes in China überholen. Schon im kommenden Jahr wolle man unter den Premium-Automarken in China die Nummer eins werden, sagte ein Konzernsprecher. Um das zu erreichen, werde man vier neue Modelle, darunter drei E-Autos, auf den Markt bringen und die Produktion hochfahren. Allein im dritten Quartal wolle man mehr als 100.000 Fahrzeuge ausliefern. Die Verkäufe von BMW, Mercedes-Benz und Audi liegen derzeit bei bis zu 70.000 Einheiten pro Monat.

7:52 Uhr Porsche entschuldigt sich für Werbevideo Da waren die Werbestrategen von Porsche etwas übereifrig und haben so Manchem auf den Schlips getreten. In einem Werbevideo, das der Luxus-Autobauer in Lissabon gedreht hat, wurde einfach die berühmte Christus-Statue digital entfernt. Jetzt hat sich der Autobauer entschuldigt. Alle Einzelheiten zu der Geschichte lest ihr hier.

7:07 Uhr Schräge Geschichten aus Amerika Es liest sich eigenartig, ist aber Fakt: Der von dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber Ron DeSantis regierte US-Staat Florida wendet verschärfte Gesetze gegen Darstellung von Sexualität immer strenger an. So dürfen Schüler Shakespeare nur noch in Auszügen lesen. Hintergrund ist ein Gesetz, das Themen wie Homo- und Transsexualität bis zur zwölften Schulstufe verbietet. In einem anderen Schulbezirk gab es einen Rechtsstreit über ein Kinderbuch, in dem zwei männliche Pinguine gemeinsam ein Ei ausbrüten. Ebenfalls in Florida wurde eine Rektorin entlassen, weil im Kunstunterricht ihrer Schule die berühmte David-Statue von Michelangelo Thema war.

6:54 Uhr Das Wetter für heute in BW Es gibt Hoffnung, wenn auch noch nicht fürs Tragen der neuen Badebekleidung. Zunächst ist es heute in Baden-Württemberg nämlich noch bewölkt und es gibt ein paar letzte Regentropfen. Im Laufe des Tages zeigt sich aber immer öfter die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 25 Grad, sommerliche 25 Grad erwarten uns am Rhein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Westen. Hier gibt die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (40,2 MB | MP4)

6:43 Uhr Katzen dürfen in Walldorf wieder stromern In Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis endet heute die umstrittene Ausgangssperre für Hauskatzen – etwas früher als ursprünglich geplant. Sie galt seit April, um die vom Aussterben bedrohte Haubenlerche zu schützen. Das Landratsamt begründet die Verkürzung der Katzenausgangssperre um etwa drei Wochen mit dem Wetter.

6:35 Uhr Wirbel um Hakenkreuz in Bretten Ein heikles Thema: Ein Hakenkreuz auf einem Wappen am Fenster des Bürgersaals im Brettener Rathaus im Landkreis Karlsruhe soll laut Oberbürgermeister Martin Wolff (parteilos) abgedeckt werden. Das Wappen gehört zu einer Serie, die die Brettener Stadtgeschichte darstellt. Um das Hakenkreuz gibt es seit Wochen eine politische Diskussion in der Stadt.

6:20 Uhr A8 bei Pforzheim gesperrt Aktueller Verkehrstipp für alle, die jetzt auf die Straße müssen: Die A8 Richtung Karlsruhe ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Pforzheim Ost und Nord wegen eines Unfalls im Baustellenbereich gesperrt. Ein Auto ist lauf Polizei aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, der Fahrer wurde dabei verletzt. Die Bergungsarbeiten laufen, wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar.

6:18 Uhr Sternschnuppen in Sicht Wenn der besonders ergiebige Sternschnuppenstrom der Perseiden am Wochenende seinen Höhepunkt erreicht, könnte Baden-Württemberg ein gutes Fleckchen für Sternenfreunde sein. Das Gute: Bis dahin sind wohl auch viele der derzeitigen Wolken verschwunden. So haben Schülerinnen und Schüler sowie Mitglieder des Sternparks Schwäbische Alb die Möglichkeit, auf dem Schachen bei Münsingen-Buttenhausen diese zu beobachten. Ab heute startet das Meteorcamp auf der Schwäbischen Alb. Die Perseiden sind ein wiederkehrender Meteorstrom, der jährlich Mitte August viele Sternschnuppen produziert.

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in BW In Baden-Württemberg hat es im ersten Halbjahr 2023 mehr Unfälle und auch mehr tödlich verletzte Menschen im Straßenverkehr gegeben als im ersten Halbjahr 2022. 165 Personen wurden bei Verkehrsunfällen getötet. Dies geht aus der neuen Halbjahresstatistik des Innenministeriums hervor, die heute vorgestellt wird und dem SWR bereits vorliegt. Vor dem Freiburger Landgericht soll der Mordprozess gegen einen 63-Jährigen enden. Dem Mann wird vorgeworfen, die Mutter seiner Ex-Partnerin getötet zu haben. Die 30 Jahre alte Tochter wurde lebensgefährlich verletzt. Der Mann wollte sich laut Anklage für die Trennung rächen. Ab heute startet das Meteorcamp auf der Schwäbischen Alb - und zwar auf dem Schachen bei Münsingen-Buttenhausen. In den nächsten Nächten wollen Schülerinnen und Schüler sowie Mitglieder des Sternparks Schwäbische Alb von dort die Perseiden beobachten. Die Perseiden sind ein wiederkehrender Meteorstrom, der jährlich Mitte August viele Sternschnuppen produziert.