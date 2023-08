BW-Newsticker am Morgen: Chemieunfall in Bruchsaler Industriegebiet, Azubi-Mangel in BW verschärft sich

Knapp vier Monate nach einem Großbrand in der Altstadt von Überlingen (Bodenseekreis) ermittelt die Polizei gegen zwei Jugendliche wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Sie bekam nach eigenen Angaben Hinweise, dass sich die beiden kurz vor dem Feuer am Entstehungsort des Brandes im Dachstuhl eines der Häuser aufgehalten haben sollen. Bei dem Feuer war ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden.

Es wird nach einem frischen Morgen in vielen Teilen Baden-Württembergs sonnig. Am Nachmittag kann es dann wieder Wolken und Schauer geben. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 24 Grad. In den nächsten Tagen kehrt allmählich der Sommer nach Baden-Württemberg zurück.

6:13 Uhr

Das wird heute wichtig in BW

Schrumpft der Müllberg in Baden-Württemberg weiter? Außer während der Corona-Zeit ist die Abfallmenge in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Wie der aktuelle Stand ist, will Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann (Grüne) heute in Stuttgart präsentieren. In der Abfallbilanz erfasst das Land auch die Entwicklung der Müllgebühren und die Mengen an Biomüll, die zur Erzeugung von Biogas genutzt werden.

Am heutigen Weltkatzentag appelliert der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Baden-Württemberg an alle Katzenhalterinnen und Katzenhalter, ihre freilaufenden Hauskatzen kastrieren zu lassen. Das sei ein Beitrag zum Artenschutz. Denn unkastrierte Freigänger tragen laut BUND dazu bei, dass es immer mehr Streunerkatzen gibt, die sich mit der geschützten Europäische Wildkatze verpaaren und dadurch deren Bestand gefährden.

In der Stuttgarter Liederhalle kommt die Weltelite des Tanzsports zu den German Open Championships zusammen. Fünf Tage lang messen sich Amateure und Profis in allen Altersklassen beim größten Tanzturnier der Welt in Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen. Mit von der Partie sind dabei nicht nur alte Hasen, sondern auch der Nachwuchs: die jüngsten Tänzerinnen und Tänzer sind erst neun Jahre alt!