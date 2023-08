Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Florian Barz.

10:00 Uhr Auf Wiedersehen Während sich unsere DFB-Frauen in Brisbane so langsam warmlaufen für das entscheidende Gruppenspiel bei der WM, darf ich mich für heute verabschieden. Danke für euer Interesse! Morgen begrüßt ich euch an dieser Stelle dann mein Kollege Berkan Cakir.

9:53 Uhr Nach Corona: Wieder weniger Videosprechstunden in Praxen Die Zahl der Videosprechstunden in Arzt- oder Psychotherapiepraxen ist nach der Pandemie wieder deutlich zurückgegangen. Das hat eine Auswertung der Krankenkasse Barmer ergeben. Demach gab es 2022 29 Prozent weniger Online-Beratungen als 2021. Aus Sicht von Barmer-Landesgeschäftsführer Winfried Plötze ist das eine schlechte Entwicklung. Er kritisiert, dass eine Sonderregel während der Pandemie ausgelaufen ist. Praxen dürfen jetzt wieder nur 30 Prozent ihrer Termine als Videosprechstunden anbieten. Insbesondere im ländlichen Raum gebe es aber einen großen Bedarf für Online-Termine, so Plötze - vor allem in der Psychotherapie.

9:45 Uhr Bahnschranken-Ärger in Grünsfeld Apropos Deutsche Bahn: Seit Mitte Juni funktioniert die Technik an drei Bahnübergängen in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) nicht mehr. Die Folge: Die Züge auf der Frankenbahn fuhren im Bereich der Übergänge auf Sicht und gaben zur Sicherheit laute Signaltöne ab - auch nachts. Nach wie vor kommt es auf den Straßen rund um die Schranken zu langen Staus. Für die Anwohner ist das laut Bürgermeister Joachim Markert (CDU) eine untragbare Situation. Nun hat es Gespräche mit der Bahn-Vertretern über eine Lösung des Problems gegeben.

9:40 Uhr Wissing macht Bahnkunden Hoffnung: Nach der Sanierung der Riedbahn soll alles besser werden Die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim gehört zu den dicht befahrendsten Bahnstrecken in Deutschland. Nächstes Jahr wird die Strecke fünf Monate lang saniert. Insgesamt werden in dieser Zeit 152 Weichen, 140 Kilometer Oberleitungen und 117 Gleiskilometer erneuert. Danach soll laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) für Bahnkunden alles besser werden. Die Riedbahn werde danach zum ersten "Hochleistungskorridor" in Deutschland. Bisher gebe es auf der Strecke mindestens eine Betriebsstörung pro Tag, sagte Wissing der DPA. "Bei mehr als 300 Personen- und Güterzügen täglich hat das enorme Auswirkung auf die Betriebsabläufe in ganz Deutschland." Aktuell sind bundesweit nur 68,7 Prozent der ICE- und IC-Züge pünktlich unterwegs.

9:25 Uhr Pleite von Küchenhersteller ALNO hat juristisches Nachspiel Die Pleite des Küchenherstellers ALNO in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) hat ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen neun Menschen erhoben. Sie wirft ihnen vorsätzliche Insolvenzverschleppung, Kreditbetrug sowie Untreue vor. In Spitzenzeiten waren in Pfullendorf mehr als 2.000 Menschen bei ALNO beschäftigt. Nach mehreren Eigentümerwechseln stellte das Unternehmen vor zwei Jahren den Betrieb endgültig ein.

9:11 Uhr Unfall im Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Autofahrer verletzt Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Morgen die beiden Fahrer verletzt worden. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch unklar.

9:00 Uhr Autofrachter wird in Hafen abgeschleppt Der havarierte Autofrachter vor der niederländischen Nordseeküste wird heute in einen Hafen geschleppt. Dort soll das Schiff sicherer ankern als auf hoher See. Ausgewählt wurde Eemshaven in der Nähe von Emden - nach Behördenangaben die beste Option angesichts der schlechten Wetterbedingungen, der Infrastruktur und der kurzen Entfernung von etwa 60 Kilometern. Bergungsspezialisten und ein Schiff, das auslaufendes Öl auffangen kann, sollen den Frachter begleiten.

8:40 Uhr Fußball-WM: DFB-Elf um 12 Uhr gegen Südkorea Gruppensieg, zweiter Platz oder ein frühes (und ziemlich blamables) Aus: Für die deutschen Fußball-Frauen sind vor dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea noch alle Szenarien möglich. Klar ist: Gewinnen die DFB-Frauen gegen den bisher punktlosen Außenseiter aus Asien, ist das Weiterkommen so gut wie sicher. Anstoß ist um 12 Uhr deutscher Zeit in Brisbane (live im ZDF). Zeitgleich spielen im zweiten Gruppenspiel Kolumbien und Marokko gegeneinander.

8:14 Uhr Stuttgarter Fernsehturm wegen Aufzugproblemen geschlossen Den Stuttgarter Fernsehturm ist seit gestern nicht mehr zugänglich. Der Grund: Einer der Fahrstühle wurde aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen, teilte ein SWR-Techniker mit. Am Vormittag soll jetzt entschieden werden, ob der Fernsehturm weiter geschlossen bleibt oder ob man nur den zweiten Aufzug fürs Publikum öffnet. Dann könnte es aber zu längeren Wartezeiten kommen.

7:55 Uhr Arztpraxen klagen über nicht-abgesagte Termine Okay, ich muss zugeben, dass mir das auch ein- oder zweimal schon passiert ist - vor allem bei Arztterminen, die man viele Monate im Voraus vereinbart hat. Wenn man den Praxen glaubt, scheint das Nicht-Absagen bei vielen Patientinnen und Patienten allerdings gängige Praxis zu sein. Sieben von zehn Praxen beklagen, dass der Anteil verpasster Termine bei ihnen bei bis zu 20 Prozent liege - das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert deshalb, dass Krankenkassen eine Gebühr zahlen, wenn Versicherte nicht zum Termin erscheinen.

7:15 Uhr Asiatische Tigermücke: Sorge wegen Dengue-Virus Der Klimawandel führt leider auch dazu, dass sich immer mehr Tiere in Baden-Württemberg ausbreiten, die hier nicht heimisch sind. Und einige davon bereiten Fachleuten Sorgen. Neben dem Japankäfer gilt das auch für die Asiatische Tigermücke, die sich gerade vor allem in Südbaden verbreitet, aber auch am Bodensee, am mittleren Neckar und in der Rhein-Neckar-Region. Das Problem: Die Tigermücke kann Tropenkrankheiten übertragen, etwa das Dengue-Virus. Das Landesgesundheitsamt erwartet deshalb schon in diesem Jahr rund 100 Dengue-Fälle. Der Erreger verursacht langanhaltende Gelenkbeschwerden etwa in der Hand, die oft als rheumatische Erkrankung verkannt werden.

7:00 Uhr Polizei wirbt mit Actioncamp um Nachwuchs Gestern haben wir im BW-Newsticker am Morgen über Nachwuchsprobleme bei der Bundeswehr, bei Metzgern und bei Schornsteinfegern berichtet. Und auch die Polizei in Baden-Württemberg reiht sich hier ein. Um potentielle Auszubildende anzuwerben, findet heute in Göppingen - zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie - wieder die sogenannte "Polizei-Challenge" statt. Dabei können Schülerinnen und Schüler drei Tage lang einen Einblick in die Polizeiarbeit bekommen. Sie campen zusammen im Zelt, überwinden im Team körperlich anstrengende Hindernisse und bekommen Erfahrungen aus dem Polizeialltag aus erster Hand geschildert.

6:45 Uhr Brenzbahn zwischen Giengen im Kreis Heidenheim und Ulm gesperrt Wer mit der Brenzbahn zwischen Giengen im Kreis Heidenheim und Ulm fahren will, muss sich auf längere Fahrtzeiten einstellen. Die Strecke ist ab heute für sechs Tage wegen Gleisarbeieten gesperrt. Es fahren Ersatzbusse, die laut SWEG sämtliche Haltestellen bedienen. Fahrräder können nicht mitgenommen werden.

6:40 Uhr So wird heute das Wetter in BW: Wechselhaft und stürmisch Auch heute ist leider kein passendes "Laserstrahl-Wetter" angekündigt. Es bleibt sehr wechselhaft in Baden-Württemberg und immer wieder fällt Regen. Vor allem in den Höhenlagen ist es stürmisch, an einem insgesamt sehr windigen Tag. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 22 und 24 Grad. Mehr Infos zum Wetter für Baden-Württemberg gibt es hier aus der Fernsehsendung von SWR Aktuell gestern Abend: Video herunterladen (42,3 MB | MP4)

6:20 Uhr Polizei-Affäre: Gericht entscheidet über Rufschädigung Und noch eine Gerichtsentscheidung heute: Wieder einmal geht es um die Polizeiaffäre in Baden-Württemberg. Die Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart entscheidet über eine einstweilige Verfügung. Es geht um die Frage, ob bestimmte Behauptungen der Verteidigung des vom Dienst freigestellten Inspekteurs der Polizei zulässig sind oder nicht. Ende April hatte die Anwältin des Mannes der Nebenklägerin vorgeworfen, bewusst Kontakt zu älteren und beruflich höher gestellten Männern bei der Polizei gesucht zu haben, um ihre Karriere voranzubringen. Die Frau betrachtet das als Rufschädigung und Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte. Sie will diese Aussagen gerichtlich untersagen lassen. Baden-Württemberg Nebenklägerin sieht Rufschädigung Entscheidung in Zivilprozess um BW-Polizeiinspekteur erwartet Weitere Entscheidung in der Polizeiaffäre: Vor der Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart geht es darum, ob die Verteidigung des Angeklagten den Ruf der Nebenklägerin beschädigt hat. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell

6:10 Uhr Urteil zu Corona-Lockdown erwartet Muss das Land Baden-Württemberg einem Musiker Entschädigung zahlen wegen der verhängten Corona-Maßnahmen? Darüber entscheidet heute voraussichtlich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) in einem Grundsatzurteil. Der Berufsmusiker hat das Land verklagt, weil er im Frühling und Sommer 2020 wegen der Corona-Beschränkungen nicht mit seiner Band auftreten durfte. Für die Einnahmeausfälle fordert er eine Entschädigung in Höhe von 8.300 Euro. Der Anwalt des Musikers argumentiert, dass Künstlerinnen und Künstler ein besonderes Opfer erbracht hätten. Viele Musiker hätten keine Rücklagen, lebten von "der Hand in den Mund" und könnten nicht zwei Monate auf Einnahmen verzichten. Das Land Baden-Württemberg verweist dagegen auf die gezahlten Soforthilfen.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) verkündet vorraussichtlich ein Grundsatzurteil über mögliche Ansprüche eines Musikers auf Entschädigung wegen der Corona-Maßnahmen. Der Mann hatte gegen das Land Baden-Württemberg geklagt, weil ihm zu Beginn der Pandemie im Frühling und Sommer 2020 Einnahmen entgangen seien. In der Polizeiaffäre wird eine weitere Gerichtsentscheidung erwartet. Vor der Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart geht es um die Frage, ob bestimmte Behauptungen der Verteidigung des vom Dienst freigestellten Inspekteurs der Polizei zulässig sind oder nicht. Die DFB-Frauen treffen bei der Weltmeisterschaft im letzten Gruppenspiel auf Südkorea. Anstoß ist um 12 Uhr deutscher Zeit im australischen Brisbane. Mit einem Sieg ist die Mannschaft so gut wie sicher im Achtelfinale. Andernfalls droht ein frühes Aus.

6:01 Uhr Tote bei zwei Verkehrsunfällen im Kreis Calw Ein 19-Jähriger ist der Nacht auf einer Landstraße bei Ostelsheim (Landkreis Calw) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet er mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Lieferwagen zusammen. Der junge Mann starb an der Unfallstelle. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch die Fahrerin des Lieferwagens wurde schwer verletzt. Bei einem zweiten Unfall auf der regennassen B296 hat am Abend ein 66-jähriger Lieferdienstfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto überschlug sich mehrfach, der Fahrer wurde tödlich verletzt.