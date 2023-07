Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

10:00 Uhr Ciao und einen schönen Tag! Das war der BW-Newsticker für diesen Montag. Morgen bin ich wieder ab 6 Uhr mit dem nächsten Newsticker für euch da. Bis dahin könnt ihr euch auch über alle Themen aus Baden-Württemberg auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch in Radio und Fernsehen auf dem Laufenden halten.

9:20 Uhr Karlsruhe geht aktiv gegen Schottergärten vor Eiiiigentlich ist das Anlegen von Schottergärten in Baden-Württemberg schon seit drei Jahren verboten - als Reaktion auf das Volksbegehren "Rettet die Bienen". Doch immer wieder sieht man die oft als "Gärten des Grauens" bezeichneten Steinbeete noch. Die Stadt Karlsruhe hat jetzt extra einen Posten geschaffen, der sich darum kümmern soll: eine Beauftragte für Schottergärten und Begrünung. Anwohner kriegen dann eine Aufforderung, ihren Schottergarten umzugestalten. Kritik gibt es aber daran, dass ausgerechnet die Stadt selbst mindestens einen Kreisverkehr als Schottergarten angelegt hat. Schottergarten auf Kreisverkehr in Ordnung? SWR

8:31 Uhr Erfolgsmodell in Aitrach: Maurer-Azubis aus Vietnam schließen Lehre ab In Baden-Württemberg fehlt der Nachwuchs im Handwerk. Deshalb werben Unternehmen gezielt junge Leute aus dem Ausland an. Azubis aus Indien lernen zum Beispiel das Metzgereihandwerk im Kreis Lörrach, junge Leute aus Afrika sind Bäcker-Lehrlinge im Schwarzwald oder junge Männer aus Vietnam in Aitrach im Kreis Ravensburg: Dort haben Hung, Thinh und Hien drei Jahre lang in einem Bauunternehmen ihre Ausbildung zum Maurer gemacht und jetzt erfolgreich abgeschlossen - einer von den dreien ist sogar Innungsbester. Viele Unternehmen aus Ravensburg und Region wollen das Erfolgsmodell aus Aitrach jetzt auch für sich umsetzen. Inzwischen wurden nach Angaben der Bauwirtschaft Baden-Württemberg seither 21 weitere vietnamesische Baulehrlinge an andere Ravensburger Bauunternehmen vermittelt. Aitrach Erfolgreicher Versuch Vietnamesische Azubis in Aitrach schließen Lehre ab Vor drei Jahren haben mehrere junge Männer aus Vietnam bei einem Bauunternehmer in Aitrach ihre Maurerausbildung begonnen. Jetzt schlossen sie die Lehre ab - einer sogar als Innungsbester. 10:00 Uhr SWR4 BW Promitalk SWR4 Baden-Württemberg

8:10 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in Baden-Württemberg Trotz Ferien ist heute Morgen auf manchen Strecken im Land etwas los. Zum Beispiel staut es sich auf der A8 Karlsruhe Richtung München auf Höhe des Kreuz Stuttgart. Auf der A8 bei Pforzheim Richtung Stuttgart dauert es wegen der Baustelle ebenfalls ein paar Minuten länger. Und wegen der Sperrung der B14 Stuttgart Stadteinwärts am Schattenring staut es sich auf der Umleitungsstrecke - hier ist besonders Geduld gefragt. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr hier nachschauen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

8:05 Uhr Flughafen Stuttgart rechnet Ende des Jahrzehnts mit Vorkrisenniveau Der Zahl der Fluggäste nimmt am Stuttgarter Flughafen nach dem Corona-Einbruch zwar wieder zu, doch noch steckt der Flughafen in den roten Zahlen. Der Geschäftsführer des Flughafens rechnet damit, bei den Fluggästen gegen Ende des Jahrzehnts wieder das Niveau von vor der Corona-Krise zu erreichen. Er rechne zwischen 2028 und 2030 damit, sagte Ulrich Heppe der Deutschen Presse-Agentur. Schwarze Zahlen werde der Flughafen vermutlich wieder 2026 schreiben, sagte Heppe. Nach dem Einbruch während der Corona-Krise freue er sich, dass ein allmählicher Erholungseffekt einsetze. Für dieses Jahr erwarte der Flughafen 8,3 Millionen Passagiere - nach sieben Millionen im Vorjahr. "Wir gehen davon aus, dass wir 2024 dann die neun Millionen erreichen", sagte Heppe. Zum Vergleich: Vor Corona im Jahr 2019 hatte der Flughafen noch 12,7 Millionen Fluggäste gezählt.

7:45 Uhr Schwarzwaldbahn rechnet im Jubiläumsjahr mit guter Saison Die berühmte Schwarzwaldbahn wird dieses Jahr 150 Jahre alt und die Gebirgsstrecke zieht immer noch viele Touristen an. Die Deutsche Bahn (DB) rechnet auf der Schwarzwaldbahn zwischen Karlsruhe und Konstanz im Jubiläumsjahr mit einer guten Auslastung. "Nach der Corona-Pandemie wollen wir in diesem Jahr wieder die Zahl von rund 11,4 Millionen Fahrgästen erreichen, die wir 2019 hatten", sagte der verantwortliche DB-Regio-Manager Dirk Andres. "Das werden wir schaffen." Die beliebte Schienenverbindung, die von der Rheinebene aus bis an den Bodensee führt, feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Die Strecke wurde laut DB Regio am 10. November 1873 offiziell für den Verkehr freigegeben. Anlässlich des runden Geburtstags sind auf der Gebirgsstrecke seit Mai erstmals auch ICE-Züge unterwegs, allerdings nur an bestimmten Tagen. Ohne Umsteigen von der Elbe bis zum Bodensee - so lautet das Motto.

7:15 Uhr Warnstreiks unter anderem bei Kaufland, Rewe und Mediamarkt Die Gewerkschaft ver.di ruft heute in der Region Heilbronn-Franken zu Warnstreiks im Einzelhandel auf. Laut ver.di betreffe das Beschäftigte mehrerer Kaufland-Filialen, H&M Heilbronn und Media Markt Heilbronn. Außerdem würden sich erstmals in der aktuellen Tarifrunde Beschäftigte von insgesamt 15 REWE- und PENNY-Filialen beteiligen. Das betrifft laut ver.di zum Beispiel Standorte in Öhringen (Hohenlohekreis), Schwäbisch Hall, Heilbronn, Oedheim, Bad Wimpfen und Neuenstadt (jeweils Kreis Heilbronn). Ver.di möchte damit den Druck auf die Arbeitgeber bei den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Am Vormittag soll es dazu auch einen Demozug durch die Heilbronner Innenstadt geben. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Baden-Württemberg.

7:02 Uhr Zusammenstoß auf dem Bodensee Apropos Boot: Das dürfte auf der "MS Sankt Gallen" gestern für reichlich Aufregung gesorgt haben. Vor Langenargen kam es laut Polizei zum Zusammenstoß zwischen einem Motorboot und dem gut besuchten Fahrgastschiff. Der Schiffsführer des Motorboots bemerkte demnach das von schräg hinten heranfahrende und hupende "Vorrangfahrzeug" zu spät. Glück im Unglück: Es gab keine Verletzten, der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Baden-Württemberg in den Regionalnachrichten heute um 7:30 Uhr.

6:55 Uhr Sportboot auf dem Rhein brennt Auf dem Rhein bei Mannheim-Sandhofen hat es gestern Abend im Maschinenraum eines Sportboots gebrannt, das mit elf Menschen besetzt war. Laut Polizei manövrierte der Bootsführer das Boot daraufhin aus der Fahrrinne und fuhr es auf dem Grund fest. Die Besatzung eines Feuerlöschboots der Wasserschutzpolizei brachte die Personen unverletzt an Land, ein weiteres Feuerlöschboot bekämpfte das Feuer. Das Sportboot wurde durch den Brand laut Polizei stark beschädigt. Neben den zwei Feuerlöschbooten waren auch die Feuerwehren Mannheim und Frankenthal, die DLRG und der Rettungsdienst im Einsatz. Über dieses Thema berichtete SWR1 Baden-Württemberg heute um 6 Uhr.

6:40 Uhr Reform der Bundesjugendspiele: Kretschmann findet Debatte überzogen Laufen, springen, werfen: Die Bundesjugendspiele musste jeder in der Kindheit mal mitmachen. Nun soll der Wettkampf reformiert werden, hin zu weniger Leistungsdruck. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kritisiert die Debatte über diese Reform. "Ich bin ein scharfer Gegner davon, dass wir dauernd solch banale Sachfragen zu Kulturkämpfen hochjazzen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben doch wirklich ernsthafte Probleme. Wir wissen zum Beispiel, dass sich Kinder heute zu wenig bewegen. Und wir sehen, dass ein erheblicher Teil der Kinder nach der Grundschule weder lesen noch schreiben noch rechnen kann", so Kretschmann weiter. Weniger Leistungsdruck und kindgerechter Bundesjugendspiele: Kretschmann findet Debatte überzogen Weniger Leistungsdruck soll bei den Bundesjugendspielen künftig herrschen, der Wettkampf soll reformiert werden. Für Ministerpräsident Kretschmann ist das nur eine "banale Sachfrage". 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:31 Uhr Löste Holzkohlegrill Brand in Tiefgarage aus? Keine Gasflasche, sondern ein laut Polizei möglicherweise nicht korrekt abgestellter Holzkohlegrill könnten am späten Sonntagabend einen Brand in einer Tiefgarage in Esslingen-Zell ausgelöst haben. Dabei entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Zwei Autos wurden komplett und zwei weitere teilweise beschädigt. Während der Löscharbeiten seien rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert worden - sie konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

6:20 Uhr So wird das Wetter in BW heute Es bleibt wechselhaft. Heute Vormittag fängt es erst noch sonnig und freundlich an. Auch am Nachmittag ist es fast überall im Land trocken bei Temperaturen von 23 bis 27 Grad. Am Abend kann es dann aber in ganz Baden-Württemberg regnen. Es werden große Regenmengen, vor allem im Schwarzwald, erwartet. Mehr zum Wetter heute und in den kommenden Tagen hier im Wetterbericht aus der Fernsehsendung von SWR Aktuell gestern Abend: Video herunterladen (36,8 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Im Freizeitpark Tripsdrill bei Cleebronn (Kreis Heilbronn) startet heute die laut Veranstalter größte Blutspendenaktion Deutschlands. Unter anderem wird Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) erwartet, der auch als Schirmherr auftritt. Wer bis Freitag bei der Aktion mitmacht und Blut spendet, erhält eine Eintrittskarte für den Freizeitpark. Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) besucht heute im Landkreis Ludwigsburg zwei Projekte zu erneuerbaren Energien. Die "solar heat grid" Ludwigsburg ist die größte Solarthermie-Anlage Deutschlands und kann nahezu den kompletten Wärmebedarf in ihrem Verbundnetz mit Sonnenenergie decken. Außerdem besucht Walker das neue Wärmenetz der Stadt Tamm.

6:05 Uhr Ein Toter nach Streit in Flüchtlingsunterkunft Am Wochenende ist in einer Flüchtlingsunterkunft in Achern (Ortenaukreis) ein 64-Jähriger gestorben, ein 71-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Männer - beide stammen aus der Ukraine - in einen Streit geraten sein, nachdem sie zusammen Alkohol getrunken hatten. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei gestern Abend mit. Alarmierte Polizisten fanden den 64-Jährigen am Samstagabend blutüberströmt im Flur der Flüchtlingsunterkunft. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik, wo er wenig später starb. Achern Nach tödlichem Streit Bewohner der Flüchtlingsunterkunft Achern sitzt in U-Haft Nach dem Tod eines Bewohners einer Flüchtlingsunterkunft in Achern haben die Ermittler am Tatort ein Messer sichergestellt. Seit Sonntag sitzt ein 71-Jähriger in Untersuchungshaft. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:02 Uhr Autos in BW fallen öfter durch die Hauptuntersuchung Die Autos in Baden-Württemberg sind etwas schlechter in Schuss als im Bundesdurchschnitt. Darauf deuten aktuelle Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zu den regelmäßigen Hauptuntersuchungen hin, die die Deutsche Presse-Agentur ausgewertet hat. In Baden-Württemberg fielen im vergangenen Jahr 21,1 Prozent der Autos durch die Prüfung, weil sie entweder komplett verkehrsunsicher waren oder erhebliche beziehungsweise gefährliche Mängel aufwiesen. Das ist leicht schlechter als der bundesweite Durchschnitt von 20,7 Prozent. Im Bundesländervergleich landet Baden-Württemberg im hinteren Mittelfeld auf dem neunten Platz. Die höchsten Durchfallquoten finden sich den KBA-Zahlen zufolge in Schleswig-Holstein mit 26,1 Prozent, Bremen mit 25,5 und Hamburg mit 25,2. Die geringsten in Sachsen (18,0 Prozent), Thüringen (18,1) und Sachsen-Anhalt (18,3). Baden-Württemberg Komplett verkehrsunsicher oder erhebliche Mängel Mehr als jedes fünfte Auto in BW fällt durch die Hauptuntersuchung In Baden-Württemberg ist vergangenes Jahr rund jedes fünfte geprüfte Auto durch die Hauptuntersuchung gefallen. Das zeigen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg