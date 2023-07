Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:48 Uhr Land Baden-Württemberg verklagt: Musiker will Geld wegen Auftrittsverbot in Corona-Pandemie Die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen wie etwa Auftrittsverboten hat finanziell vielen Künstlern schlaflose Nächte bereitet. Ein Musiker zieht gegen das Land Baden-Württemberg vor Gericht. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe prüft von heute an, ob dem Berufsmusiker eine Entschädigung vom Land Baden-Württemberg zusteht. Martin Kilger, der eine Produktionsfirma für Musik und Film betreibt und eine Band leitet, waren wegen der Corona-Verordnungen zahlreiche Auftritte geplatzt. Ihm und seiner Band seien zwischen März und Juli 2020 Einnahmen in monatlich fünfstelliger Höhe entgangen, so der 47-Jährige. In den Vorinstanzen war Kilger erfolglos gewesen. Auch in Bayern, dem Sitz seiner Firma und ebenso wie Baden-Württemberg Schwerpunkt-Bundesland seiner Auftritte, war er vergeblich vor Gericht gezogen.

6:29 Uhr So wird das Wetter am Donnerstag Der Donnerstagvormittag startet mit vielen Wolken und Regen. Vor allem im Nordwesten des Landes wird es nass - in Mannheim, Heilbronn und Karlsruhe. Im Süden bleibt es dagegen trocken und sonnig. Auch am Nachmittag bleibt es so - Regen im Nordwesten und etwas Sonne im Süden. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad in Freiburg. In der Mitte des Landes sind es maximal 23 Grad, im Norden milde 18 Grad. Mehr zum Wetter heute und in den kommenden Tagen hier im Wetterbericht aus der Fernsehsendung von SWR Aktuell gestern Abend: Video herunterladen (41,8 MB | MP4)

6:19 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt seine Ländertour heute mit Terminen in Baden-Württemberg und Bayern fort. Am Morgen nimmt der Grünen-Politiker in Leingarten bei Heilbronn an einer Auftaktveranstaltung für den Bau des ersten Konverters für die wichtige Suedlink-Stromtrasse teil. Wie steht es um das Bildungssystem in Baden-Württemberg? Nachdem Studien in den vergangenen Jahren dem einstigen Musterschüler Baden-Württemberg immer wieder einen schmerzlichen Absturz bescheinigt hatten, wird heute der fünfte Bildungsbericht für Land vorgestellt. Gestern gab's noch Zeugnisse, heute beginnen in Baden-Württemberg die Schulferien. Die Flughäfen im Land bereiten sich auf eine große Reisewelle vor. Die Waldbrände in Griechenland hätten darauf - wenn überhaupt - nur geringe Auswirkungen.

6:06 Uhr Randale bei Kulturnacht in Schwenningen: Vertuschung oder schlechte Kommunikation? Mehrere Wochen ist die Kulturnacht in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) bereits her, doch erst in den vergangenen Tagen kam heraus, dass am Rande des Events hunderte Randalierer mehrere Ordnungskräfte und eine Polizistin verletzten. Jürgen Roth (CDU), Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, räumte jetzt gegenüber dem SWR interne Abstimmungsfehler ein. Auch das zuständige Polizeipräsidium in Konstanz spricht von internen Missverständnissen bei der Berichterstattung. Insgesamt waren den Angaben zufolge 100 bis 300 junge und wohl betrunkene Personen, "die unterschiedlich agierten", an dem Geschehen in der Schwenninger Innenstadt beteiligt, hieß es in der offiziellen Stellungnahme. In einer ersten Bilanz hatten weder Polizei noch Veranstalter diese Vorkommnisse erwähnt. Bei der Schwenninger Kulturnacht waren rund 17.000 Besucherinnen und Besucher vor Ort. Sie ist eines größten Events der Stadt. Als Konsequenz aus den Vorkommnissen soll es unter anderem ein Böllerverbot, konsequentere Taschenkontrollen und den eingeschränkten Ausschank von Alkohol bei künftigen Veranstaltungen geben. Video herunterladen (49,6 MB | MP4)

6:04 Uhr Fast 1 Milliarde Euro Versicherungsschäden durch Starkregen in BW Infolge des Klimawandels steigt die Wahrscheinlichkeit von heftigen Regenfällen. Diese könnten etwa für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer teuer werden. Eine Analyse zeigt nun das Ausmaß solcher Schäden in den vergangenen Jahren. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat Starkregen in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Baden-Württemberg an Wohngebäuden rund 925 Millionen Euro Versicherungsschaden verursacht. Hausbesitzer mussten im Schnitt rund 6.600 Euro bezahlen, um die Schäden zu beheben. Am stärksten betroffen in Baden-Württemberg waren laut GDV die Einwohnerinnen und Einwohner von Mannheim. Besonders schwere Regenfälle haben dort statistisch betrachtet rund jedes siebte versicherte Haus (149 von 1.000) beschädigt. Mit 135 Schäden je 1.000 Wohngebäude rangierte Biberach auf dem zweiten Platz der Schadensbilanz. Baden-Württemberg Folge des Klimawandels Fast eine Milliarde Euro Versicherungsschäden durch Starkregen in BW Infolge des Klimawandels steigt die Wahrscheinlichkeit von heftigen Regenfällen. Eine Analyse der Versicherer zeigt, dass Schadensfälle in diesem Zusammenhang stark gestiegen sind. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg