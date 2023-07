Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:54 Uhr 79-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand in Buchen Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein 79-Jähriger ums Leben gekommen. In der Nacht zum Dienstag sei der Mann von Einsatzkräften aus der brennenden Wohnung geborgen worden, so die Polizei vor wenigen Minuten. Er kam in ein Krankenhaus, erlag aber kurz darauf seinen Verletzungen. Die anderen 16 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Das Mehrfamilienhaus war durch den Brand vorerst unbewohnbar, der Schaden dürfte bei etwa einer halben Million Euro liegen.

6:41 Uhr Rhodos-Reise: sorgloser Urlaub oder Albtraum? Trotz der Waldbrände auf der Ferieninsel Rhodos heben vom Stuttgarter Flughafen weiterhin Flieger nach Rhodos ab. Während einige Rhodos-Reisende von der Insel evakuiert wurden und erleichtert in Deutschland ankommen, zieht es andere Urlauber weiterhin auf die beliebten griechischen Ferieninseln. Rhodos-Reise: sorgloser Urlaub oder Albtraum?

6:22 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Knapp 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg starten heute in die Sommerferien. Für den Großteil wird es am letzten Schultag nochmal spannend: Denn die Zeugnisse werden ausgegeben. Auch für etwa 120.000 Lehrkräfte an öffentlichen Schulen ist heute der letzte Schultag vor den Ferien. Grund zum Feiern haben in diesem Jahr besonders befristet beschäftigte Lehrerinnen und Lehrer. Denn diese sollen laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zum ersten Mal die Sommerferien bezahlt bekommen. Nach Schätzungen der Gewerkschaft betrifft dies rund 3.000 Lehrkräfte. Seit Juni 2022 kommen flächendeckend Dashcam-Systeme bei der Polizei Baden-Württemberg zum Einsatz. Sie werden meist am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe befestigt und speichern während einer Fahrt ununterbrochen frontale Aufnahmen. Bei einer Pressekonferenz ziehen Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz eine Bilanz über den bisherigen Einsatz der Dashcams bei der Polizei. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die Drogeriemarktkette dm verklagt. Sie will erreichen, dass das Unternehmen verschiedene Produkte aus dem Eigensortiment (Flüssigseife, Sonnenmilch oder Cremedusche) nicht als "klimaneutral" etikettiert. Auch soll bei einem Spülmittel nicht mehr "umweltneutral" draufstehen. Heute wird das Urteil erwartet.

6:09 Uhr Radfahrer von Zug erfasst und tödlich verletzt Ein Radfahrer ist gestern in Konstanz auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 34-Jährige wollte laut eines Berichts der Polizei von gestern Abend den Bahnübergang trotz geschlossener Schranken noch überqueren. Der aus Singen kommende Zug legte zwar eine Vollbremsung hin, dennoch kollidierte er mit dem Radfahrer. Der Mann starb noch am Unfallort. Der Bahnverkehr vor Ort wurde eine Zeit lang eingestellt. Die Fahrgäste mussten den Zug verlassen.

6:05 Uhr Tausende Lehrer bekommen erstmals auch in den Sommerferien Geld Heute beginnen die Sommerferien für die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg. Und auch die Lehrerinnen und Lehrer können nach dem heutigen Tag ein bisschen ausspannen. In diesem Jahr gilt das besonders auch für eine Gruppe an Lehrkräften, die ansonsten den Sommerferien immer mit sehr gemischten Gefühlen entgegengeblickt haben, denn bisher wurden tausende Lehrerinnen und Lehrer in den Sommerferien vom Land Baden-Württemberg nicht bezahlt. Das ändert sich in diesem Jahr - und auch die befristet beschäftigten Lehrer müssen sich nicht mehr arbeitslos melden. Darauf hatte sich die grün-schwarze Landesregierung im Frühjahr auf Druck der Grünen-Fraktion geeinigt. Davon profitieren nach Angaben des Kultusministeriums etwa 3.700 befristet beschäftigte Lehrkräfte. Zuvor mussten sich befristet angestellte Lehrerinnen und Lehrer in den Sommerferien bei der Agentur für Arbeit arbeitslos melden - obwohl sie im neuen Schuljahr wieder gebraucht und neu angestellt wurden.

6:03 Uhr Bis zu 300 junge Personen randalieren bei Kulturnacht - das kommt aber erst jetzt heraus Mehr als drei Wochen nach dem Event sind Informationen durchgesickert - und was da am 1. Juli am Rande der Kulturnacht in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) passierte, hatte es in sich. Wie die Stadt nun bestätigte, hatte offenbar ein Mob von 100 bis 300 jungen und wohl betrunkenen Personen gegen Mitternacht Ordnungskräfte gezielt mit Böllern angegriffen. Dabei wurden fünf Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes verletzt. Eine Polizeibeamtin erlitt ein Knalltrauma. Eine Person, in deren Rucksack sich mehrere Böller befanden, wurde festgenommen. Fünf Störer erhielten Strafanzeigen. In einer ersten Bilanz hatten weder Polizei noch Veranstalter diese Vorkommnisse erwähnt. Beide stehen nun wegen möglicher Kommunikationsfehler in der Kritik. Bei der Schwenninger Kulturnacht waren rund 17.000 Besucherinnen und Besucher vor Ort. Sie ist eines größten Events der Stadt.