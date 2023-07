Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

6:28 Uhr Hoher Schaden bei Wohnungsbrand im Landkreis Ravensburg In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Ravensburg ist vergangene Nacht ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand in Weingarten sei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand, 13 Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die betroffene Wohnung brannte vollständig aus, am restlichen Gebäude entstand unter anderem durch Verrußung ein erheblicher Schaden. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

6:15 Uhr Viel Sonne am Donnerstag und gute Aussichten fürs Wochenende Gestern hat es stellenweise ganz schön gekracht in Baden-Württemberg. Kurzfristig ist es auch etwas kühler geworden. Der Donnerstag startet wieder mit viel Sonne und Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad. Im Süden ziehen am Nachmittag einige Quellwolken auf, aber vorerst bleibt es trocken. Freitag und Samstag kann es vereinzelt im Süden des Landes zu Gewittern kommen, die für Abkühlung sorgen. Der Sonntag wird dann in ganz Baden-Württemberg wieder sonnig - mit Temperaturen bis zu 28 Grad. Mehr zum Wetter heute in der Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (37,6 MB | MP4)

6:08 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart kommt heute der Landtag zusammen und beschäftigt sich unter anderem mit der Gewalt in Freibädern, die auch bundesweit immer häufiger ein Thema ist. In Baden-Württemberg wurde vor wenigen Wochen in Malsch (Landkreis Karlsruhe) ein Bademeister von einer Gruppe angegriffen. In Karlsruhe startet am Abend um 18 Uhr "DAS FEST" - das große Familienhappening in der Günther-Klotz-Anlage. Neben Konzerten und Live-Acts gibt es auch Angebote für Familien und Kinder. Den Konzertauftakt machen heute unter anderem die ukrainische Rapperin Alyona Alyona und der irische Rocksänger Rea Garvey. Von heute bis Sonntag erwarten die Veranstalter etwa 250.000 Besucherinnen und Besucher. Vier Koalas beziehen heute ihr neues Gehege in der Stuttgarter Wilhelma. Sie waren Ende Juni aus Australien nach Deutschland gekommen und mussten erst einmal in Quarantäne. Das Quartier der Beuteltiere soll das Herzstück der neu errichteten Anlage "Terra Australis" sein. Ab dem 25. Juli ist die "Terra Australis" mit den Koalas, die zu den bedrohten Tierarten gehören, und zehn weiteren Tierarten aus Down Under für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

6:04 Uhr Heftige Kritik an Strobls Reformplänen Die Reformvorhaben des Innenministeriums für Polizei und Innenverwaltung sind bei der Opposition im Landtag auf heftige Kritik gestoßen. Es handle sich um keinen Befreiungsschlag, sondern eher einen "Schaumschlag", dessen Wirkung kaum über den Placebo-Effekt hinausgehen werde, sagte die FDP-Abgeordnete Julia Goll am Mittwoch. SPD-Mann Sascha Binder sprach von einem "PR-Gag". Der AfD-Abgeordnete Hans-Jürgen Goßner forderte, Strobl solle sich lieber um Messerangriffe im Land oder Gewalt in Freibädern kümmern. Zuvor hatte Innenminister Thomas Strobl nach der Affäre um den Inspekteur der Polizei Reformen angekündigt. Unter anderem wird der Posten abgeschafft und die Aufgaben auf ein Team übertragen. Video herunterladen (33,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Telekom-Tochter soll Lernplattform Moodle betreiben Lange war unklar, wie es mit der Lernplattform Moodle an den Schulen im Land weitergehen soll. Der bisherige Betreiber hatte vor zwei Jahren seinen Rückzug angekündigt. Jetzt hat das Land einen neuen Betreiber für seine digitale Lernplattform Moodle gefunden. Sie werde künftig vom Anbieter T-Systems betrieben, teilte das Kultusministerium in Stuttgart mit. Die Telekom-Tochter habe im entsprechenden Vergabeverfahren den Zuschlag erhalten, der Betrieb werde in nächster Zeit umgestellt. Der Betrieb der Plattform sei damit auch weiter sichergestellt, sagte Staatssekretärin Sandra Boser, die im Ministerium für Digitalisierung zuständig ist. "Damit bieten wir unseren Schulen außerdem Klarheit und Verlässlichkeit", so Boser. Der Wechsel des Betreibers sei "ein weiterer Meilenstein" der digitalen Bildungsplattform des Landes. Moodle war bislang vom Landeshochschulnetz Belwü betrieben worden. Belwü hatte im Mai 2021 mitten während der Corona-Pandemie die Schulträger darüber informiert, die Dienste einstellen zu wollen. Zur Begründung hieß es damals, es gebe "veränderte rechtliche Rahmenbedingungen". Zudem werde eine "langfristige Perspektive für einen gesicherten Betrieb" benötigt. Vor allem während der Corona-Pandemie wurde die Plattform viel genutzt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat