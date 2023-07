BW-Newsticker am Morgen: Heim-Pflege in BW am teuersten, 100 fehlende Polizei-Bewerbungen, ausgebranntes Ausflugslokal

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

6:39 Uhr Pflege im Heim in BW am teuersten Im Bundesvergleich zahlen Bewohnerinnen und -Bewohner sowie Angehörige in Baden-Württemberg am meisten für einen Platz im Pflegeheim. Zum 1. Juli lag die Eigenbeteiligung bei durchschnittlich 2.913 Euro pro Monat für einen Platz im ersten Jahr - das sind 358 Euro mehr als im Vorjahr, so eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen. Bundesweit lagen die Kosten im Schnitt bei 2.548 Euro pro Monat. Grund für die Kostenerhöhungen sind vor allem steigende Löhne für das Pflegepersonal, wie der Verband der Ersatzkassen erläuterte. Es wird also deutlich: Die Belastungen in Baden-Württemberg wachsen auch trotz der vom Bundesgesundheitsminister eingeführten Entlastungszuschläge, die mit der Aufenthaltsdauer steigen, weiter an. Neben den hohen Kosten in der Pflege kämpfen Einrichtung auch mit dem anhaltenden Personalmangel. Die Caritas im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald versucht beispielsweise durch einen Crashkurs Hilfskräfte zu gewinnen: Video herunterladen (68,3 MB | MP4)

6:20 Uhr Die Verkehrslage in BW Vorsicht auf der A6 Heilbronn in Richtung Nürnberg zwischen Kupferzell (Hohenlohekreis) und Schwäbisch Hall steht ein defekter Lkw auf der rechten Spur. Auf der B10 Karlsruhe in Richtung Landau gab es außerdem vor der Rheinbrücke einen Unfall, zwei Fahrstreifen sind gesperrt, es staut sich auf einem Kilometer.

6:20 Uhr Das wird heute wichtig Das AI Center in Tübingen feiert heute seine dauerhafte Einrichtung als nationales Zentrum für Künstliche Intelligenz . Als Gäste sind unter anderem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (beide Grüne) vor Ort.

Die Schufa stellt ihre neue App vor. Sie soll künftig kostenlos und transparenter sein. Bisher kostet der Bonitätscheck knapp 30 Euro. Ob das auch wirklich so ist, erfahrt ihr natürlich bei uns.

. Sie soll künftig kostenlos und transparenter sein. Bisher kostet der Bonitätscheck knapp 30 Euro. Ob das auch wirklich so ist, erfahrt ihr natürlich bei uns. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe befasst sich am Dienstag noch einmal mit den Pannen bei der Bundestagswahl in Berlin im September 2021. Dieses Mal geht es um eine Beschwerde der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Aus deren Sicht müsste die Wahl in mehr Wahlbezirken der Hauptstadt wiederholt werden als beschlossen. Das Urteil wird später erwartet.

6:15 Uhr Mildes Sommerwetter in BW Wer heute draußen unterwegs ist, kann gerne wieder die Sonnenbrille einpacken: Denn in Baden-Württemberg scheint wieder häufig die Sonne. Im Süden werden die Wolken allerdings am Nachmittag etwas dichter. Einzelne Schauer und Gewitter sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 Grad in Friedrichshafen (Bodenseekreis) und 29 Grad in Mannheim. Video herunterladen (43,4 MB | MP4)

6:06 Uhr Gewerkschaft kritisiert: Weniger Bewerbungen bei Polizei Schlechtes Image, negative Schlagzeilen - weniger Bewerberinnen und Bewerber für die Ausbildung bei der Polizei? Das vermutet jedenfalls die deutsche Polizeigewerkschaft im Land und warnt vor etlichen unbesetzten Stellen. Rund 100 Ausbildungsplätze für den gehobenen Polizeidienst könnten demnach in der aktuellen Ausbildungsrunde frei bleiben. Für rund 660 Plätze gebe es aktuell ca. 530 Bewerberinnen und Bewerber, so der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft Ralf Kusterer. Die Negativ-Schlagzeilen um den Inspekteur der Polizei der letzten Monate könnten ein Grund für den Rückgang sein. Das Innenministerium hingegen spricht von einem normalen demografischen Wandel. Wie in anderen Branchen auch gingen die Bewerberzahlen zurück. Außerdem könne man noch nicht abschließend sagen, wie viele Ausbildungsstellen im gehobenen Dienst dieses Jahr unbesetzt blieben.

6:04 Uhr Beliebtes Ausflugslokal Eselsmühle ausgebrannt Die Eselsmühle in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen), ein beliebtes Ausflugsziel in der Region Stuttgart, ist gestern durch einen Brand erheblich beschädigt worden. Das Feuer brach in einer Wohnung des Gebäudes aus, in dem auch der Hofladen und das Hofcafé der Eselsmühle untergebracht sind. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, ein Ausbrennen des alten Gebäudes konnte aber auch wegen der schwierigen Zufahrt für Kräfte der Feuerwehr nicht verhindert werden. Das vordere Gebäude der Eselsmühle ist am Montagmorgen fast vollständig ausgebrannt. SWR Kerstin Rudat Von zwei Seiten musste die Feuerwehr jeweils über mehrere hundert Meter Schläuche ausrollen und anschließen. Zusätzlich entnahmen die Kräfte Wasser aus einem nahen Bach, der nächste Hydrant war 500 Meter entfernt. Noa Barthels, Tochter der Betreiber-Familie der Eselsmühle, ging gestern Abend davon aus, dass das Gebäude komplett abgerissen werden muss. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohnen auch auf dem Hof-Gelände. Die Stimmung sei bedrückt, alle seien traurig. "Dass uns so etwas mitten in der Saison passiert, ist schwierig", so Barthels. Video herunterladen (69,5 MB | MP4)