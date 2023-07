Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Eva Röder.

6:35 Uhr Wärmegipfel zur Umstellung auf klimaneutrales Heizen Wenn wir Wärmegipfel hören, geraten wir gerade wahrscheinlich gleich ins Schwitzen. Bei dem Event der Landesregierung geht's allerdings ums klimaneutrale Heizen. Wie kann die Wärmewende am besten gelingen? Auf diese Frage soll eine Antwort gefunden werden. Geladen sind unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aus dem Naturschutz und der Wissenschaft. Aber auch das Handwerk und die Kommunalverbände sind dabei. Sie fordern unter anderem mehr Planungssicherheit.

6:24 Uhr Wetter: Freundlicher Wochenstart in BW Ein angenehmer Wochenstart erwartet Baden-Württemberg. Den ganzen Montag lang wird es überwiegend sonnig und warm, die Temperaturen steigen auf bis zu 29 Grad - beispielsweise in Mannheim, Karlsruhe und Freiburg. Regen fällt aller Voraussicht nach nur im Süden des Landes. Die Aussichten gibt es hier im Video der SWR Aktuell Fernsehsendung von gestern: Video herunterladen (40,3 MB | MP4)

statt. Dabei soll darüber diskutiert werden, wie in Zukunft klimaneutral geheizt werden kann. Mit dabei sind Vertreterinnen und Vertreter unter anderem von den Städten und Gemeinden, dem Handwerk und dem Naturschutz. Eingeladen hat Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne). Die Bertelsmann-Stiftung hat sich im Zusammenhang mit dem Strukturwandel in der Automobil-Branche mit der beruflichen Weiterbildung der 250.000 Beschäftigten der Branche in Baden-Württemberg befasst. Viele Berufe werden künftig wegfallen, in anderen Bereichen entstehen neue Arbeitsplätze. Die Stiftung stellt am Vormittag ihre Ergebnisse zu " Berufliche Übergangspfade in der Automobil-und Zulieferindustrie Baden-Württemberg " in Stuttgart vor.

" in Stuttgart vor. Planungsmängel, Fehlförderungen, Bauprobleme - der Rechnungshof stellt am Vormittag seine jährliche Denkschrift vor. Damit wird er wieder den Finger wieder in die Wunde legen mit Blick auf unrentable Projekte und wirtschaftliche Fehlentscheidungen der baden-württembergischen Landesregierung.