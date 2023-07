Das war der BW-Newsticker am Morgen: Langer Stau auf B10 wegen A8 Sperrung, Urteil im Prozess um Inspekteur der Polizei erwartet, 14-Jähriger will Bodensee durchqueren

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Christina Erdkönig.

10:00 Uhr Macht's gut, ein schönes Wochenende! Wo abkühlen am Wochenende? Badesee oder Freibad? Das war unsere Voting-Frage eben. Das Ergebnis steht fest: Mit über 45 Prozent der Stimmen hat der Badesee gewonnen. Das Freibad hat knapp 17 Prozent eurer Stimmen erhalten. Aber noch eine Rolle hat der Pool im Garten für euch gespielt. Dort wollen auch rund 38 Prozent von euch reinhüpfen, um sich abzukühlen. Übrigens finde ich auch ein Fußbad mit kaltem Wasser in einer Schüssel schon sehr praktisch zum Runterkühlen. Also kommt gut durch die Hitzetage! Nach dem Wochenende begrüßen wir euch am Montag wieder im Newsticker am Morgen für Baden-Württemberg, dann ist Eva Röder für euch da. Bis dahin könnt ihr euch auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch in Radio und Fernsehen auf dem Laufenden halten. Macht's gut, einen schönen Freitag und ein entspanntes Wochenende!

9:45 Uhr Lidl verliert vor Gericht im Streit um zerquetsche Pfanddosen Muss der Lebensmittel-Discounter Lidl zerdrückte oder kaputte Pfanddosen zurücknehmen und auch für diese Dosen Pfand zurückzahlen? Darüber gab es Streit. Der Discounter wollte die Dosen nicht annehmen, weil sie plattgedrückt waren. Der Kunde wurde ohne Geld für sein Pfand von der Filiale zurückgewiesen und beschwerte sich bei der Verbraucherzentrale. Das Pfand-Logo sei aber eindeutig erkennbar gewesen, daher müssten Supermärkte Dosen und Mehrweg-Flaschen zurücknehmen, auch wenn sie zerdrückt oder beschädigt sind, so die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Das Landgericht Stuttgart sah das ähnlich und gab dem Kunden Recht. Das heißt: Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) hat den Streit vor Gericht um Pfanddosen verloren. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Bad Wimpfen Pfandstreit vor Gericht verloren Lidl muss auch zerdrückte Dosen zurücknehmen Der Discounter Lidl hat vor Gericht einen Streit um Pfanddosen verloren. Das teilte die Verbraucherzentrale mit. Auch für kaputte Dosen müsse es das Pfand wieder zurück geben. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Heilbronn, am 14. Juli 2023 um 9:30 Uhr.

9:20 Uhr Weit über 30 Grad am Samstag möglich - ab ins Wasser! Die letzten Tage war es nicht mehr ganz so heiß. Es hatte etwas abgekühlt, aber morgen wird die 30-Grad-Marke in den meisten Orten in Baden-Württemberg wieder locker geknackt. Da hilft vor allem der Sprung ins Wasser! Wie ist es bei euch? Eher Team "Freibad" oder Team "Badesee"? Stimmt gerne ab: Die Abstimmung ist bereits beendet. Abkühlung - das geht am besten... ... im Freibad 16,7%

... im Badesee 45,8%

... im Pool im Garten 37,5% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

8:55 Uhr Inzwischen 20 Kilometer Stau auf B10 wegen A8 Sperrung Es hat am Morgen mit einem Stau von sieben Kilometern begonnen, dann waren es zwölf Kilometer. Mittlerweile hat sich wegen der Sperrung der A8 München in Richtung Stuttgart zwischen Ulm-West und Mühlhausen auf der B10 ein Stau von zwanzig Kilometern gebildet. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen damit rechnen, dass sie im Moment auf der B10 Richtung Stuttgart zwei Stunden länger brauchen. Der Stau auf der Bundesstraße hat sich zwischen Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) und Kuchen (Kreis Göppingen) gebildet. Die A8 München Richtung Stuttgart zwischen Ulm-West und Mühlhausen ist wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 14. Juli 2023 um 8:30 Uhr.

8:48 Uhr Unfall im Heilbronner Kohlekraftwerk wird untersucht Der Unfall im Kohlekraftwerk Heilbronn gibt weiter Rätsel auf: Im Januar ist es im Kesselhaus des Kraftwerks zu einem Einsturz gekommen. Laut Energie Baden-Württemberg (EnBW) lösten sich Teile von Rauchgaskanälen und sackten nach unten ab. Verletzt wurde dabei niemand, da zum Zeitpunkt des Einsturzes der Block nicht in Betrieb gewesen sei. Ein halbes Jahr nach dem Zwischenfall, in dem Block 7 auch keinen Strom mehr lieferte, ist das Bauwerk nun wieder statisch sicher und kann für Arbeiten betreten werden, teilte die EnBW mit. Der Block 7 des Heilbronner Kohlekraftwerks wird jetzt saniert. Heilbronn Block 7 wurde halbes Jahr lang gesichert Untersuchung gestartet: Was ist im Heilbronner Kohlekraftwerk passiert? In Block 7 des Heilbronner Kohlekraftwerks startet nach der statischen Absicherung jetzt die Sanierung. Im Januar waren Rauchgaskanäle abgesackt. Experten suchen nach der Ursache. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Heilbronn, am 13. Juli 2023 um 17:30 Uhr.

8:36 Uhr Jazzopen sind in Stuttgart gestartet Die Fantastischen Vier, Simply Red oder Deep Purple: Mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler werden in den nächsten elf Tagen bei den Jazzopen in Stuttgart auftreten. Gestern Abend ist das Musikfestival in Stuttgart gestartet. Die Hauptbühne ist der Schlossplatz in Stuttgart. Und es ist nicht mehr nur Jazzmusik "pur", die bei den Jazzopen präsentiert wird. "Der Kern der Jazzopen ist natürlich Jazz, wir haben aber schon immer einen Mix mit anderen Genres", sagte Veranstalter Jürgen Schlensog am Dienstag dem SWR. Stuttgart Elf Tage Jazz 29. Jazzopen auf dem Stuttgarter Schlossplatz gestartet Elf Tage Livemusik mitten in Stuttgart. Bei insgesamt 50 Konzerten treten 31 Musikerinnnen und Musiker bei den Jazzopen auf. Darunter Die Fantastischen Vier und Deep Purple. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR Fernsehen BW

8:22 Uhr Chorsingen für Unbegabte in Mannheim Singen macht einfach Spaß! Unbedingt begabt sein - nicht notwendig: Das ist das Motto eines Chores in Mannheim. Beim Chor für Unbegabte können Leute singen, die viel Lust darauf haben, aber nicht unbedingt Talent besitzen. Auf unserem SWR Aktuell Instagram Kanal hat das Reel zu diesem Chor viele positive Reaktionen ausgelöst: von "tolle Idee" über "so einen Chor bräuchte ich bei mir auch".

8:10 Uhr "Letzte Generation": Klimaaktivisten ignorieren Verbot in Stuttgart Vor gut einer Woche hat die Stadt Stuttgart per Allgemeinverfügung unangemeldete Aktionen von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten wie zum Beispiel das Festkleben oder Einbetonieren verboten. Das Ganze gilt seit Samstag auf besonders wichtigen Straßen im Stadtgebiet inklusive der Bundesstraßen. Jetzt will sich die Gruppe "Letzte Generation" über das Verbot der Stadt hinwegsetzen. Ein Sprecher der Gruppe sagte dem SWR, sie protestiere unter dem Motto "Jetzt erst recht" gegen die Allgemeinverfügung der Stadt. Gegen 11:30 Uhr wollen sich dem Sprecher zufolge drei Aktivisten auf einer der verbotenen Straßen festkleben. Stuttgart Drei Protestierende kleben sich fest "Letzte Generation": Klimaaktivisten ignorieren Verbot in Stuttgart Die Gruppe setzt sich darüber hinweg, dass die Stadt Klebe-Aktionen auf bestimmten Straßen vorerst untersagt. Am Vormittag plant sie eine Blockade und findet: "Jetzt erst recht". 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell Radio am 14. Juli 2023 um 8 Uhr.

7:55 Uhr Brand in Mülldeponie im Rems-Murr-Kreis Bei einem Brand in einer Mülldeponie in Berglen (Rems-Murr-Kreis) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in der Nacht zum Freitag in einer Recyclinghalle aus. Rund zwei Stunden, nachdem der Brand gemeldet wurde, konnte die Feuerwehr den Brand löschen, so ein Sprecher. Verletzte habe es keine gegeben. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Stuttgart, am 14. Juli 2023 um 7:30 Uhr.

7:36 Uhr 14-Jähriger will Bodensee durchschwimmen und Spenden sammeln Ein 14-Jähriger will heute im Bodensee von Friedrichshafen (Bodenseekreis) nach Romanshorn in der Schweiz schwimmen. Der Jugendliche aus Altdorf im Kreis Böblingen wird laut der Organisation "Bodenseequerung" der bisher jüngste Deutsche sein, der die zwölf Kilometer lange Strecke in Angriff nimmt. Das werde etwa fünfeinhalb Stunden dauern. Der Jugendliche wolle Spenden für kranke Kinder sammeln. Sein Trainer und seine Eltern begleiten ihn auf einem Boot. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Friedrichshafen am 14. Juli 2023 um 7:30 Uhr.

7:31 Uhr Stau auf B10 wegen A8 Sperrung am Albabstieg Weiter gute Nerven brauchen alle Autofahrerinnen und Autofahrer, die zwischen München und Stuttgart unterwegs sind. Seit gestern Abend ist die A8 zwischen Ulm-West und Mühlhausen gesperrt. Deshalb gibt es inzwischen auf der B10 Ulm Richtung Stuttgart zwischen Urspring (Alb-Donau-Kreis) und Kuchen (Kreis Göppingen) einen Stau von zwölf Kilometern, also eine Verzögerung von bis zu eineinhalb Stunden. Der Grund für die Sperrung der A8 sind Sanierungsarbeiten. Laut Autobahngesellschaft muss am Drackensteiner Hang auf einigen Abschnitten der Fahrbahnbelag erneuert werden. Die Sperrung der A8 geht bis Montagmorgen. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 14. Juli 2023 um 7:30 Uhr.

7:12 Uhr Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal Zwei Jahre ist sie jetzt her: Die Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. 135 Menschen kamen damals ums Leben. Häuser und Brücken wurden zerstört und sind teilweise bis heute noch nicht wieder aufgebaut. Die Spuren der Katastrophe sind noch im gesamten Ahrtal an vielen Stellen sichtbar. Besonders betroffen war damals Bad Neuenahr-Ahrweiler (Kreis Ahrweiler). Dort wird es heute eine zentrale Gedenkveranstaltung geben. Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hatte viele Menschen in Deutschland damals schockiert und eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst - und natürlich auch eine Diskussion angestoßen: Wie gut sind wir vor solchen Hochwassergefahren wirklich geschützt? Auch in Baden-Württemberg? Antworten gibt es hier: Baden-Württemberg Neue Ausrichtung beim Bevölkerungsschutz Zwei Jahre nach Ahrtal-Flut: Auf diese Konzepte setzt BW Vor zwei Jahren kam es im Ahrtal in Rheinland-Pfalz zur historischen Flutkatastrophe - für viele Menschen ein prägendes Ereignis. Wie schützt sich BW vor derartigen Gefahren? 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 14. Juli 2023 um 7 Uhr.

6:51 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Heute scheint viel die Sonne, ab und zu wird sie aber von einigen Wolkenfeldern verdeckt. Es bleibt überall trocken. In manchen Regionen erreichen die Temperaturen bis zu 31 Grad. Mehr Infos gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend: Video herunterladen (36,6 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Am Landgericht Stuttgart wird heute Mittag das Urteil im Prozess um den Inspekteur der Polizei erwartet. Der 50-Jährige soll eine Hauptkommissarin sexuell genötigt haben. Er ist der ranghöchste Polizist in Baden-Württemberg und ist derzeit freigestellt. Der Fall hatte monatelang für Aufregung gesorgt - bis in die höchsten Kreise von Polizei und Politik.

erwartet. Der 50-Jährige soll eine Hauptkommissarin sexuell genötigt haben. Er ist der ranghöchste Polizist in Baden-Württemberg und ist derzeit freigestellt. Der Fall hatte monatelang für Aufregung gesorgt - bis in die höchsten Kreise von Polizei und Politik. Heute vor zwei Jahren kam es im Ahrtal in Rheinland-Pfalz zur historischen Flutkatastrophe. Mehr als 130 Menschen kamen ums Leben. Es wird deshalb heute verschiedene Gedenkveranstaltungen geben, um an die Opfer zu erinnern. Auch in Baden-Württemberg wird seit der Flutkatastrophe im Ahrtal intensiv darüber diskutiert, wie man sich vor derartigen Gefahren schützen kann.

Mehr als 130 Menschen kamen ums Leben. Es wird deshalb heute verschiedene Gedenkveranstaltungen geben, um an die Opfer zu erinnern. Auch in Baden-Württemberg wird seit der Flutkatastrophe im Ahrtal intensiv darüber diskutiert, wie man sich vor derartigen Gefahren schützen kann. In Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) findet heute das traditionelle Heilig-Blut-Fest statt. Bei der Prozession werden wieder rund 1.500 Reiterinnen und Reiter und mehrere tausend Besucherinnen und Besucher erwartet.

6:08 Uhr A8 über die Alb in Richtung Stuttgart gesperrt Wer heute oder auch am Wochenende die A8 von Ulm kommend in Richtung Stuttgart befahren will, sollte ein bisschen mehr Zeit einplanen. Seit gestern Abend ist die Autobahn auf dem Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen gesperrt. Auf der Strecke, die auch den Albabstieg einschließt, müssen Felsen gesichert und die Fahrbahndecke erneuert werden. Eine Umleitung ist zwar eingerichtet, bei vorangegangen Sperrungen der A8 hatte sich aber gezeigt, dass viele Reisende auf eigene Faust Umwege suchen - die Folge waren Staus und Ärger für Anwohnerinnen und Anwohner. Heute Morgen gab es laut Polizei bislang aber keine größeren Probleme. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 14. Juli 2023 um 6 Uhr.

6:05 Uhr Mehrere Verletzte bei Brand in Freiburger Hochhaus Bei einem Brand in einem Hochhaus in Freiburg sind gestern Abend drei Menschen verletzt worden - zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst waren 18 Personen vom Rettungsdienst vorsorglich wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt worden. Die Feuerwehr rettete zwei Männer und zwei Frauen mit zwei Kleinkindern mit Leitern aus ihren Wohnungen. In einem Flur des Gebäudes brannte ein abgestellter Einkaufswagen, der für starke Rauchentwicklung sorgte. Alle drei Wohnungen auf diesem Stockwerk sind nicht mehr bewohnbar. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Freiburg, am 14. Juli 2023 um 6:30 Uhr.