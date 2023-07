Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

9:14 Uhr Social Media: Wassersparen bei Trockenheit Uns steht ein heißes Wochenende in BW bevor - und der Blick in die Gärten und auf die Felder zeigt: Es ist alles sowieso schon ganz schön trocken. Erste Kommunen haben deshalb bereits reagiert: In manchen Orten ist es bis auf Weiteres verboten, Wasser aus Flüssen und Bächen zu entnehmen. Außerdem wurden Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, Wasser zu sparen - so etwa in den Landkreisen Calw und Freudenstadt. Das ergibt Sinn, denn ein Großteil des Grundwassers landet in den privaten Haushalten. Duschen, Wäschewaschen, Klospülung: Im Durchschnitt verbraucht jede Person in Baden-Württemberg im Schnitt 125 Liter Wasser pro Tag. Auf Instagram haben wir Tipps gesammelt, wie man am besten Wasser spart. Die User diskutieren unter anderem darüber, ob nicht in größerem Stil Wasser gespart werden müsste. So taucht etwa die Frage auf, warum in Deutschland nach wie vor Trinkwasser statt Brauchwasser zur Spülung der Toiletten genutzt wird. Habt ihr noch Tipps, wie man Wasser sparen kann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

8:37 Uhr Rauchenverbot im Auto? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will künftig das Rauchen im Auto verbieten, wenn Schwangere oder Kinder an Bord sind. Das zumindest berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich dabei auf einen Referentenentwurf. Dabei soll es egal sein, was geraucht wird - das Verbot ist offenbar für Zigaretten, E-Zigaretten und Verdampfer aber auch für Cannabisprodukte geplant. Lauterbach will mit dem Gesetz Schwangere und Kinder in geschlossenen Fahrzeugen vor Schäden durch das Passivrauchen schützen. Zur Begründung heißt es: Die Rauchbelastung im Auto sei extrem hoch, die Insassen könnten sich dem nicht entziehen. Außerdem sei der Zusammenhang zwischen Passivrauchen und Lungenkrebs durch Studien belegt. Das Verbot soll für alle Fahrzeuge gelten, auch Privatautos. In Italien, Österreich, Frankreich oder Griechenland gibt es bereits Rauchverbote am Steuer. Über dieses Thema berichtete SWR1 Baden-Württemberg am 7. Juli 2023 um 8 Uhr.

7:59 Uhr Keine Klarheit über Hilfe bei Suizid Nachdem die Abgeordneten des Bundestags gestern keiner Reform der Sterbehilfe zugestimmt haben, ist die Hilfe bei der Selbsttötung in Deutschland weiterhin nicht gesetzlich geregelt. Es gibt also keine rechtssichere Handhabe, wann tödliche Medikamente verschrieben werden dürfen. Therapeutinnen und Therapeuten in Baden-Württemberg sind mit dieser Situation nicht zufrieden und fordern klare Regeln. Die Therapeutin Christa Wenzelburger aus dem Verein Arbeitskreis Leben in Stuttgart warnt: Wenn Angebote des assistierten Suizids leichter zugänglich seien als niedrigschwellige Suizidprävention oder gute psychotherapeutische Hilfen, dann könne eine gefährliche Schieflage entstehen. Berlin/Baden-Württemberg Gesetzentwürfe im Bundestag gescheitert Selbstbestimmtes Sterben: Therapeuten in BW fordern klare Regeln Bei der Entscheidung zur Sterbehilfe im Bundestag hat es keine Einigung gegeben. Psychotherapeuten und die Hospizbewegung in BW fordern klare Regeln und mehr Suizidprävention. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR Fernsehen BW

7:29 Uhr Ruhige Lage auf den Straßen in BW Im Augenblick ist es noch erstaunlich ruhig auf den Straßen im Land. Ein paar Behinderungen gibt es aber doch: So staut sich zum Beispiel auf der B3 Baden-Baden Richtung Ettlingen der Verkehr auf fünf Kilometer - und auch auf der A656/B37 Mannheim Richtung Heidelberg gibt es zwei Kilometer Stau.

7:12 Uhr Desolate Zustände in Stuttgarter Studentenwohnheim Schimmel, Ungeziefer, kein fließend Wasser, Gefahr von Legionellen - das sind nicht unbedingt Dinge, an die man am frühen Morgen denken möchte. Aber das ist Alltag für viele Studierende in einem Wohnheim in Stuttgart. Die Betroffenen beklagen teils desolate Zustände, geben sogar an, dadurch krank geworden zu sein. Das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim hat in einer schriftlichen Stellungnahme auf die Vorwürfe reagiert: Man bedauere die Unannehmlichkeiten und sei bestrebt, durch Sanierungen modernen Wohnraum anzubieten. Dabei könnten nicht alle Projekte gleichzeitig durchgeführt werden. Video herunterladen (71,4 MB | MP4)

6:18 Uhr Achtjähriger bei Motorradunfall schwer verletzt In Stuttgart ist gestern ein Mann mit seinem achtjährigen Sohn auf dem Motorrad verunglückt. Das Kind erlitt nach Polizeiangaben schwere, der 42 Jahre alte Vater leichte Verletzungen. Der Sohn habe hinter dem Mann gesessen, so ein Polizeisprecher. Beide kamen ins Krankenhaus. Offenbar hat der Motorradfahrer kurz nach der Ausfahrt aus einem Tunnel einen Lkw überholt und beim Wiedereinordnen berührt. Dabei kam er zu Fall und geriet unter den Laster.

6:15 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Hitze und viel Sonne werden unser Wochenend-Wetter bestimmen. Heute gibt es höchstens dünnen Schleierwolken ohne Regen bei bis zu 32 Grad im Kraichgau. Am Wochenende sind vereinzelt sogar bis zu 36 Grad drin. Dabei wird es speziell am Sonntag allmählich schwüler, Hitzegewitter sind möglich. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend: Video herunterladen (34,6 MB | MP4)

6:05 Uhr Ärger für tausende Selbstständige: Corona-Soforthilfen müssen zurückgezahlt werden Von einem Tag auf den anderen mussten im Frühjahr 2020 tausende Unternehmer ihr Geschäft schließen - der erste Lockdown rund um die Corona-Pandemie hatte unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Um durch diese Phase zu kommen, konnten sie Soforthilfen beantragen. Jetzt, mehr als drei Jahre später, steht vielen Ärger ins Haus, denn viele müssen Teile der Hilfen zurückzahlen. Dass das existenzgefährdend ist, hat uns eine Buchhändlerin aus Mannheim in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" erzählt. Und auch weitere Betroffene haben sich zu Wort gemeldet.

6:02 Uhr Kommt bald eine "Sonnencreme-Flatrate" für Bauarbeiter? Die Gewerkschaft IG BAU hat eine Forderung aufgestellt, die zunächst ungewöhnlich erscheint: eine Sonnencreme-Flatrate für Menschen, die auf dem Bau arbeiten. "Wer unter freiem Himmel arbeitet, hat ein enormes UV-Risiko. Gefährlich ist längst nicht nur der akute Sonnenbrand. Die Haut vergisst nichts," so der Bezirksvorsitzende der IG BAU Nordbaden, Wolfgang Kreis. Die Arbeitgeber sollen nach dem Willen der Gewerkschaft ihren Beschäftigten kostenlos Sonnencreme zur Verfügung stellen - am besten in Spendern auf jeder Baustelle. "Sonnenmilch und Wasserflasche gehören genauso zum Job wie Mörtel und Maurerkelle", so Kreis.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Viele Kitas im Land können wegen dramatischer Personalengpässe die Betreuung der Kinder nicht mehr durchgehend gewährleisten, Erzieherinnen und Erzieher arbeiten am Limit. Dass die Landesregierung jetzt Berufsfremden den Quereinstieg in Kitas erleichtern will, ist in den Augen der Gewerkschaft ver.di keine Lösung. Um auf die Lage erneut aufmerksam zu machen, wollen die Mitarbeitenden der Kitas heute Nachmittag unter dem Motto "Kitastrophe" in Stuttgart auf die Straße gehen.

Im Prozess gegen den Inspekteur der Polizei wegen sexueller Belästigung sollen heute die Schlussplädoyers gehalten werden. Dem ranghöchsten Polizisten Baden-Württembergs wird vorgeworfen, eine Kommissarin sexuell genötigt und dabei seine berufliche Stellung ausgenutzt zu haben. Das Urteil wird in einer Woche erwartet.

Fast ein Jahr nach dem Tod eines Kindes beginnt heute vor dem Landgericht Mannheim ein Prozess gegen den Vater. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24 Jahre alten Mann Mord vor. Der Angeklagte soll vor einem Jahr in seiner Wohnung in Viernheim (Hessen) seiner 17 Monate alten Tochter eine mit einem Antidepressivum versetzte Milch gegeben haben. Dabei sei ihm bewusst gewesen, dass die beigefügte Menge eine tödlich verlaufende Vergiftung zur Folge haben könnte - was er in Kauf genommen habe.

6:01 Uhr BW-Stallwächterparty in Berlin läutet Sommerpause ein Sause vor der Pause: In der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin gab's gestern - wie jedes Jahr vor der politischen Sommerpause - ein großes Fest: Mehr als 1.500 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur kamen zur sogenannten Stallwächterparty. Einer der prominenten Gäste war CDU-Parteichef Friedrich Merz, der es sich nicht nehmen ließ, zu dem von ihm ausgerufenen politischen Hauptgegner zu kommen. Diese Gegnerschaft gelte allerdings nur für die Bundespolitik, sagte er dem SWR und hatte dabei die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg im Blick. Zu Beginn des Festes unterschrieb BW-Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) eine Grundsatzvereinbarung. Darin ist die intensive Zusammenarbeit des Cyber Valleys im Raum Stuttgart/Tübingen mit dem neuen Innovationspark für Künstliche Intelligenz (KI) in Heilbronn festgehalten. Die Künstliche Intelligenz werde in jeden Bereich des menschlichen Lebens eindringen, mit Ausnahme des Französisch-Unterrichts, so Kretschmann augenzwinkernd. Für seine Aussage, dass Künstliche Intelligenz in zehn Jahren den Französisch-Unterricht ersetzen könnte, hatte der Grünen-Regierungschef Anfang der Woche heftige Kritik einstecken müssen.



