9:51 Uhr Viel Polit-Prominenz bei BW-Stallwächterparty in Berlin Alle Jahre wieder: Auch in diesem Jahr lädt die baden-württembergische Landesregierung zur sogenannten Stallwächterparty in ihre Landesvertretung in Berlin. Es werden rund 1.500 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur erwartet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen erwartet seine SPD-Kollegin Anke Rehlinger aus dem Saarland sowie den sächsischen CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Am späteren Abend will auch die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zur Stallwächter-Party kommen, an der auch zahlreiche Minister der grün-schwarzen Landesregierung teilnehmen. Inhaltlicher Schwerpunkt ist das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Das Cyber Valley aus Tübingen und der neue Innovationspark für KI in Heilbronn wollen zu Beginn der Veranstaltung eine Grundsatzvereinbarung über eine intensivere Zusammenarbeit unterzeichnen. Daneben präsentieren Unternehmen aus Baden-Württemberg Entwicklungen aus den Bereichen KI und Robotik.

9:08 Uhr Viel stockender Verkehr auf Baden-Württembergs Straßen Der Verkehr hat inzwischen in vielen Teilen des Landes zugenommen. Besonders betroffen ist der Großraum Stuttgart. Hier staut es sich auf den Autobahnen rund um die Landeshauptstadt wie etwa auf der A81 oder der A8. Aber auch die Bundesstraßen wie die B27 Tübingen Richtung Stuttgart oder die B14 Backnang Richtung Stuttgart sind betroffen. Im Raum Karlsruhe läuft es ebenfalls nicht staufrei, etwa auf der A8 zwischen Karlsbad und Dreieck Karlsruhe oder auf der Südtangente.

8:52 Uhr Bosch baut sein Amerika-Geschäft weiter aus Der Stuttgarter Technologiekonzern Bosch will sich in Nordamerika vergrößern und kauft deshalb das kanadische Unternehmen Paladin Technologies. Die Firma gilt als ein führender Anbieter unter anderem von Videoüberwachungs- und Sicherheitssystemen in Kanada und den USA. Das Unternehmen mit Hauptsitz im kanadischen Vancouver beschäftigt an 35 Standorten in Nordamerika mehr als 1.500 Mitarbeitende. Über den Kaufpreis von Paladin wurde Stillschweigen vereinbart.

8:22 Uhr Angler findet menschliches Bein in Baggersee Ein Angler hat in einem Baggersee im Kreis Rastatt einen gruseligen Fund gemacht. Bereits vergangene Woche entdeckte er dort ein menschliches Bein, wie die Polizei Offenburg jetzt bestätigte. Zunächst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. An dem Bein wurde offenbar auch noch ein Herrenschuh gefunden. Die Polizei bestätigte den Fund, machte aber darüber hinaus keine weiteren Angaben.

8:16 Uhr Krankenhausreform Thema bei Gesundheitsministertreffen am Bodensee In Friedrichshafen am Bodensee geht die Tagung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute weiter. Wichtigstes Thema ist die geplante und umstrittene Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Ob es eine Einigung geben wird, ist nach wie vor unklar. Zu den Ergebnissen des Treffens ist am Vormittag eine Pressekonferenz geplant. Friedrichshafen Gesundheitsminister tagen in Friedrichshafen Bundesgesundheitsminister Lauterbach verteidigt Klinikreform Am Mittwochnachmittag hat die Gesundheitsministerkonferenz in Friedrichshafen begonnen. Das zentrale Thema der Konferenz am Bodensee ist die bundesweite Klinikreform. 18:00 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR Fernsehen BW

8:04 Uhr Startschuss für "THE aerospace LÄND" An der Universität Stuttgart fällt heute Vormittag der offizielle Startschuss für "THE aerospace LÄND" - das ist die Kampagne des Landes, um die Luft- und Raumfahrtbranche in Baden-Württemberg zu stärken. Zum feierlichen Start kommen auf dem Campus in Stuttgart-Vaihingen Vertreter aus Politik und der Fachbranche zu Gesprächen zusammen. Mit dabei: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Astronaut Alexander Gerst aus Künzelsau im Hohenlohekreis. Nach Angaben des Staatsministeriums gehört Baden-Württemberg bereits zu den bundesweit erfolgreichsten Standorten der Luft- und Raumfahrtindustrie. Mit 42 Millionen Euro will die Landesregierung den Standort künftig national wie international stärken und bekannter machen. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 6. Juli 2023 um 7:30 Uhr

7:32 Uhr Polizei-Affäre: Beamtin will gegen "Rufschädigung" vorgehen Der Prozess wegen mutmaßlicher sexueller Nötigung gegen den ranghöchsten Polizisten des Landes beschäftigt heute auch eine Zivilkammer des Stuttgarter Landgerichts. Die Polizeibeamtin, die den Strafprozess ins Rollen brachte, will mit einem Antrag auf einstweilige Verfügung gegen die Verteidigerin des Inspekteurs vorgehen. Sie möchte, dass der Anwältin bestimmte Äußerungen und Behauptungen untersagt werden, die diese in einer Pressemitteilung zu Beginn des Strafprozesses verbreitet hatte. Darin wurde der heute 34 Jahre alten Nebenklägerin unter anderem vorgeworfen, bewusst ältere und höher gestellte Männer gesucht zu haben, um die Kontakte zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen. Die Polizeibeamtin betrachte diese Darstellung als Rufschädigung und Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte, sagte ein Gerichtssprecher dem SWR. Baden-Württemberg Richter sieht gute Erfolgschancen Zivilprozess gegen Verteidigerin des Polizei-Inspekteurs hat begonnen Seit April läuft der Prozess gegen den baden-württembergischen Polizei-Inspekteur. Nun hat ein Zivilprozess begonnen. Dieses Mal im Fokus: die Verteidigerin des Inspekteurs.

7:11 Uhr Berufsverkehr geht langsam los Ein Blick auf die Straßen: Der Berufsverkehr macht sich langsam bemerkbar. Wie immer gibt es auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Süd wegen der Baustelle mehrere Kilometer stockenden Verkehr. Im Großraum Stuttgart brauchen Autofahrerinnen und -fahrer derzeit auf der B14 Backnang Richtung Stuttgart Geduld - hier stockt der Verkehr auf vier Kilometern.

6:39 Uhr Bahn-Schlichtung beginnt am 17. Juli Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn steht jetzt der Termin für das vereinbarte Schlichtungsverfahren fest. Der Arbeitgeber und die Gewerkschaft EVG haben sich darauf geeinigt, dass die Schlichtung am 17. Juli beginnen und bis zum Ende des Monats dauern soll. Das hat die Bahn mitgeteilt. Wichtig für Bahnreisende sowie Pendlerinnen und Pendler: Während der Schlichtung gilt "Friedenspflicht". Das heißt, dass Warnstreiks in dieser Phase ausgeschlossen sind. Im Anschluss an die Schlichtung gibt es dann eine Urabstimmung der Gewerkschaft. Das bedeutet, die bei der Bahn beschäftigten EVG-Mitglieder sollen nach Ende des Schlichtungsverfahrens darüber entscheiden, ob sie die Empfehlungen annehmen wollen oder nicht. Auch in dieser Zeit will die EVG nach eigenen Angaben nicht streiken. Als Schlichter zwischen der Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wurden Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und die Arbeitsrechtlerin und frühere hessische Arbeitsministerin Heide Pfarr (SPD) benannt.

6:12 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Heute ist es wieder sehr sonnig. Nur im Südosten des Landes ist es am Morgen noch wolkiger. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad im Hochschwarzwald und bis 28 Grad in der Kurpfalz. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend: Video herunterladen (41,7 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig In Mannheim findet heute das Bundestreffen der Tafeln statt. Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 960 deutschen Hilfsprojekten werden dazu erwartet. Bei dem Treffen soll es darum gehen, wie die Hilfe für die rund zwei Millionen Menschen in Armut in Deutschland nachhaltiger und effizienter gestaltet werden kann. Außerdem soll es um den Personalmangel bei den Tafeln gehen.



