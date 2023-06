Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

9:43 Uhr Privates Omnibusgewerbe: ver.di-Mitglieder stimmen Tarifabschluss zu Die Mitglieder der Gewerschaft ver.di haben den Tarifabschluss im privaten Omnibusgewerbe, bei dem die Entgelte in zwei Stufen um jeweils sieben Prozent steigen, mit großer Mehrheit gebilligt. 92,1 Prozent der Mitglieder stimmten für den Kompromiss. Das teilte Verhandlungsführer Jan Bleckert am Mittwochvormittag in Stuttgart mit.

9:34 Uhr Bussarde sollen Tauben in Biberach vertreiben Weil Tauben beziehungsweise ihr Kot in der Biberacher Innenstadt seit Jahren ein Problem sind, geht die Stadt nun neue Wege. Drei Wüstenbussarde sollen den Tauben Angst einjagen und sie so aus der Innenstadt vertreiben. Dass die Stadt damit einen recht milden Weg gewählt hat, zeigt ein Beispiel aus Karlsruhe. Hier gehen Wüstenbussard, Frettchen und Hund gemeinsam auf die Jagd nach Wildkaninchen.

Weil sie massive Kreislaufprobleme hatte, ist am Dienstag eine Frau aus der Magarthenschlucht bei Neckargerach (Neckar-Odenwald-Kreis) gerettet worden. Mehr als 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. Wegen den Begenheiten in der steilen Schlucht dauerte es wohl eine geraume Zeit bis die Helferinnen und Helfer vor Ort waren.

8:55 Uhr Lebensmittelpreise sollen wohl wieder sinken Die Lebensmittelpreise in den Supermärkten könnten bald wieder sinken. Davon geht zumindest der Lebensmittelhandelsverband aus. Erster Fingerzeig: Bei großen Ketten wie Kaufland, Edeka und Aldi sollen die Preise für Milchprodukte sinken. Zur Begründung heißt es, dass Rohmilch wieder weniger

kosten würde. Dem widersprechen die Landwirte. Laut deutschem Bauernverband liegen die Produktionskosten für einen Liter Milch bei 40 bis 48 Cent. Sie selbst bekämen aber von den Lebensmittelketten deutlich weniger.

Eine Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag in Heidelberg von einem Linienbus überfahren worden. Die 32-Jährige wurde dabei schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr. Laut Polizei soll sie den Bahnsteig am Heidelberger Hauptbahnhof überquert haben, ohne auf den Verkehr zu achten. In der Folge musste der Busverkehr für vier Stunden umgeleitet werden.

7:49 Uhr Feuchttücher und Abwasserpumpwerke beschäftigen Community Wirklich eine unschöne Sache: Feuchttücher, die ein Abwasserpumpwerk verstopfen. Da will man sich gar nicht ausmalen, wie das weitergehen könnte. Doch gerade deshalb warnte die Stadtverwaltung unlängst vor eben diesem Szenario. Das beschäftigt auch die SWR-Communitiy. Dort heißt es unter anderem: "Viele lesen das Symbol auf der Verpackung nicht oder sie verstehen es nicht. Allerdings ist die Toilette für viele auch eine Art 'Müllschlucker' geworden. Was auf einer Kläranlage im Feinrechen aus dem Abwasser gezogen wird ... unvorstellbar!" Wusstet ihr, dass Feuchttücher nicht in die Toilette gehören? Diskutiert gerne mit!

Insassen der JVA Ravensburg beschweren sich in einem Brief über "untragbare Zustände". Sie würden schlecht medizinisch versorgt und es gebe zu wenig Zeit zu Duschen oder um Besuche zu empfangen. Auch von Schikane ist die Rede. Die Gefängnisleitung weist die Vorwürfe zurück. Unterstützung bekommen die Häftlinge vom Verein "Rote Hilfe".

6:32 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Der Mittwoch startet wieder mit viel Sonne. Im Laufe des Tages ziehen dann Quellwolken auf und es kann - vor allem Richtung Schwarzwald oder Alb - lokal auch mal einen kräftigen Regenguss geben. Dort wo es trocken bleibt, besteht weiterhin Waldbrandgefahr. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 29 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,4 MB | MP4)

Ab heute gelten nach EU-Recht neue Fahrgastrechte bei der Bahn. So muss unter anderem die Fahrradmitnahme immer möglich sein. Bei Entschädigungsansprüchen in Sachen Verspätung kommt es in Zukunft auf die Ursache an.

Von Mittwoch bis Samstag findet in Karlsruhe eine bundesweite Zoo-Tagung statt. Unter anderem soll es darum gehen, wie sich Zoos künftig zu Artenschutzzentren wandeln können.

eine statt. Unter anderem soll es darum gehen, wie sich Zoos künftig zu Artenschutzzentren wandeln können. In Südbaden hat die Rebblüte begonnen. Damit läuft der Countdwon zur Weinlese. Schließlich kann meist etwa 100 Tage nach der Blüte geerntet werden.

Die Rathauschefs und -chefinnen der 1.101 Kommunen in Baden-Württemberg haben Post von Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) bekommen. Sie bittet darin dringend um Unterstützung bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Gesucht werden Grundstücke oder Gebäude, die für Erstaufnahmeeinrichtungen geeignet sind. Im vergangenen Jahr habe das Land mit 178.000 Geflüchteten deutlich mehr Menschen aufgenommen als 2015 und 2016 zusammen, schreibt Gentges - und sie geht davon aus, dass die Zahlen nicht sinken werden.