Das Feuer im Europa-Park in Rust ist nach Angaben der Polizei sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt verursacht worden. Gesicherte Einschätzungen hierzu dürften jedoch einige Wochen an Arbeit in Anspruch nehmen, teilten die Ermittler heute mit. Der Brand war am Montagnachmittag in einem Technikraum der Attraktion "Yomi-Zauberwelt der Diamanten" ausgebrochen. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Rund 25.000 Besucherinnen und Besucher mussten gestern wegen des Brandes den Freizeitpark verlassen.

Manuel Hagel (CDU) will sich heute als Fraktionschef der CDU in Baden-Württemberg wiederwählen lassen. Ein starkes Ergebnis könnte auch Rückenwind geben für eine Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2026. CDU-Fraktionschefs sind in der Geschichte Baden-Württembergs schon oft Ministerpräsident geworden. Das war bei Lothar Späth so, bei Erwin Teufel, bei Günther Oettinger und Stefan Mappus. Seit 2011 ist Winfried Kretschmann (Grüne) Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er ist der erste und einzige grüne Regierungschef eines Bundeslandes in Deutschland. Baden-Württemberg Trotz Dämpfer bei Wiederwahl CDU-Fraktionschef Hagel gilt als Anwärter auf Kretschmann-Erbe Manuel Hagel wurde als CDU-Fraktionsvorsitzender in BW wiedergewählt. Er gilt damit weiter als erster Anwärter auf die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2026.

Was hat den Brand im Europa-Park Rust (Ortenaukreis) gestern ausgelöst? Heute steht die Ursachensuche an. Eine Sprecherin des Freizeitparks sagte heute Morgen, es werde noch untersucht, warum das Feuer ausbrechen konnte. Der Park ist heute wieder offen. Alle Angebote wie etwa die Wasserattraktion "Rulantica" und die Hotels seien regulär geöffnet - außer den Bereichen um den Brandort. Das Feuer war gestern Nachmittag in einem Technikraum der Attraktion "Yomi-Zauberwelt der Diamanten" ausgebrochen. Sicherheitsmechanismen wie Brandmelder und Alarmpläne hatten nach Polizeiangaben reibungslos funktioniert. Rund 25.000 Besucherinnen und Besucher mussten den Park verlassen.

Heute ist Weltflüchtlingstag. Mit rund 110 Millionen Menschen seien weltweit so viele Frauen, Kinder und Männer auf der Flucht wie nie zuvor, betonten Diakonie Katastrophenhilfe und "Brot für die Welt" gestern in Berlin. Aus Anlass des Weltflüchtlingstags heute gibt es in vielen Städten Baden-Württembergs Aktionen und Veranstaltungen. Auch die Evangelische Landeskirche in Baden hat einiges organisiert: So erinnert die Friedenskirche in Kehl (Ortenaukreis) an 51.000 Menschen, die seit 1993 auf der Flucht gestorben sind. Ihre Namen wurden auf Stoffstreifen geschrieben, die im Anschluss an eine Lesung von Namen an der Fassade der Kirche befestigt werden. Dort bleiben sie zwei Wochen hängen. In der Tübinger Eberhardskirche gibt es heute einen ökumenischen Gottesdienst. Den Gottesdienst gestalten der württembergische evangelische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl und Weihbischof Thomas Maria Renz von der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Ein internationales Forscherteam gräbt in Trossingen (Kreis Tuttlingen) nach Dinosaurierskeletten. An der sogenannten Rutschete wurden seit Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder Überreste vom Typ Plateosaurus gefunden. Es ist die sechste Grabungskampagne, die das Naturkundemuseum Stuttgart gestartet hat. In einer zwölf Meter tiefen Grube baggern, schaufeln und hacken Forschende aus insgesamt neun Ländern. Sie wollen mehr über Lebewesen und Vegetation von vor mehr als 200 Millionen Jahren erfahren. Die Grabungsstätte war 1909 durch Zufall entdeckt worden. Seitdem wurden dort die Knochen von 82 Plateosauriern gefunden - so viele wie an keinem anderen Ort in Deutschland. Bis Ende Juni wollen die Forscher noch weiter graben. Kommenden Sonntag können Interessierte von 10 bis 17 Uhr die Grabungen in Trossingen besichtigen.

In Mössingen (Kreis Tübingen) ist am Montagnachmittag eine 22-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei Tübingen ermittelt. Die Hintergründe sind noch unklar. Nähere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.

Die Rheintalstrecke ist seit dem Morgen bei Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) wegen eines Gefahrguteinsatzes im Katzenbergtunnel gesperrt. Die Feuerwehr konnte im Tunnel aber keinen chemischen Stoff finden. Deshalb wird die Bahnstrecke in Kürze wieder freigegeben. Ein Lokführer hatte während der Tunneldurchfahrt eine Gaswolke bemerkt. Das hatte den Großeinsatz ausgelöst. 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz waren vor Ort.

Schon am frühen Morgen in kurzen Hosen oder Sommerkleid. Eigentlich ist das ganz schön, aber die Hitze kann einem auch sehr zu schaffen machen. In Baden-Württemberg sind bis zum Nachmittag Temperaturen bis 33 Grad möglich. Heute warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor der Hitze. Besonders der Südwesten von Baden-Württemberg kann im Laufe der Woche von starker Hitze betroffen sein. Gewarnt wird auch vor hoher UV-Strahlung. Hitzewarnungen gibt der DWD heraus, wenn eine starke Wärmebelastung vorhergesagt wird und nicht sicher ist, dass sich die Wohnung in der kühleren Nacht ausreichend auskühlen kann. Mit den hohen Temperaturen steigt auch die Gefahr von schweren Hitzegewittern. Schon heute Abend kann es damit losgehen. Baden-Württemberg Umgestürzte Bäume und Stromausfälle Unwetter in BW: Orkanböen decken Dächer ab - Mann von Dach geweht Schwere Gewitter sind am Mittwoch über BW gezogen. Orkanböen deckten Dächer ab, teilweise fiel der Strom aus, Zugstrecken wurden gesperrt. Ein Arbeiter wurde vom Dach geweht.

7:25 Uhr "CleanUP Days" starten: Saubermachen am Bodensee Weg mit dem Dreck! Am Bodensee wird ab heute bei den "CleanUP Days" sauber gemacht. Kronkorken, Styropor, Glasscherben, Plastikflaschen: All das soll verschwinden - und zwar nicht nur vom Bodenseeufer, sondern auch von den umliegenden Wander- und Radwegen. Sechs Tage lang sind Freiwillige aufgerufen, mit anzupacken und das deutsche Bodenseeufer vom Müll zu befreien. An über 35 Ausgabestellen erhalten die Freiwilligen dafür Müllsäcke und Greifzangen. Wo geputzt wird, wird im Internet festgehalten. Im vergangenen Jahr haben sich rund 1.300 Menschen an der Aktion beteiligt. In diesem Jahr hoffen die Organisatorinnen und Organisatoren sogar auf bis zu 2.000 Menschen, die mitmachen. Hinter der Aktion stehen der gemeinnützige Verein Patron aus dem Allgäu und die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH.

Bei einem Verkehrsunfall in Leonberg (Kreis Böblingen) sind am Montagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Offenbar infolge medizinischer Probleme war ein 43-Jähriger mit seinem SUV auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte einen Kreisverkehr und eine Verkehrsinsel überfahren, bevor er gegen einen parkenden Pkw prallte, dessen Fahrer noch im Auto saß. Aus bislang ungeklärter Ursache hätten beide Fahrzeuge sofort Feuer gefangen, so die Polizei. Beide Männer kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

In Rosenberg (Ostalbkreis) hat es gestern Abend in der Halle eines holzverarbeitenden Unternehmens gebrannt. Dabei wurde ein 54-jähriger Mitarbeiter leicht verletzt, als er versuchte, das Feuer zu löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500.000 Euro, wie die Polizei weiter mitteilte. Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte vor Ort. Es dauerte mehrere Stunden, bis das Feuer gelöscht war. Ausgelöst wurde der Brand wohl durch ein Metallteil, das in eine Papiermühle geraten war.

6:16 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Hitze und Gewitter Die Nacht hat kaum Abkühlung gebracht. Auch heute wird es wieder heiß in Baden-Württemberg - mit 27 Grad am Schluchsee im Schwarzwald bis 33 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Am Abend kann es dann zu heftigen Gewittern kommen. Hier könnt ihr die Wettervorhersage von der SWR Fernsehsendung SWR Aktuell BW von gestern, 18 Uhr, noch im Video sehen: Video herunterladen (43,5 MB | MP4)

6:07 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Krankenhäuser wollen heute mit einem bundesweiten Aktionstag auf ihre schwierige finanzielle Lage hinweisen. Auch viele Kliniken in Baden-Württemberg beteiligen sich an dem Protesttag. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten soll aber nicht gefährdet sein. Heute starten die Bodensee CleanUP Days. Freiwillige sind aufgerufen, Müll am Bodenseeufer zu sammeln und zu Sammelstationen zu bringen. Davor können sie sich an bestimmte Ausgabestellen mit Müllsäcken eindecken. Und damit nicht alle am gleichen Ort sammeln, können die Teilnehmenden ihre Route in einer Online-Karte eintragen. Die Krawallnacht von Stuttgart jährt sich heute zum dritten Mal. Am Abend des 20. Juni 2020 zog ein pöbelnder Mob durch Stuttgarts Innenstadt. Polizeikräfte wurden verletzt, Geschäfte geplündert. Seitdem hat sich einiges getan in der Landeshauptstadt. Es gibt zum Beispiel Messerverbotszonen und Videoüberwachung. Heute ist Weltflüchtlingstag. Viele Hilfswerke warnen vor dem steigenden Druck auf die fliehenden Menschen. Mit rund 110 Millionen Menschen seien weltweit so viele Frauen, Kinder und Männer auf der Flucht wie nie zuvor, betonten Diakonie Katastrophenhilfe und "Brot für die Welt" bereits gestern in Berlin.

Über dem Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) ist gestern Nachmittag eine große schwarze Rauchsäule aufgestiegen - und hat schlechte Erinnerungen geweckt. Erst 2018 hatte ein Großbrand im Park große Schäden angerichtet. Wie damals mussten auch gestern tausende Besucherinnen und Besucher den Park verlassen. Laut Polizei haben alle Sicherheitsmaßnahmen aber gut funktioniert, ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Zwei Feuerwehrleute erlitten bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Das Ausmaß der Schäden am Park ist noch nicht vollständig klar, die Betreiber aber öffnen heute schon wieder die Tore. Laut Europa-Park haben auch alle anderen Angebote wie etwa die Wasserattraktion Rulantica und die Hotels regulär geöffnet. Die Bereiche um den Brandort seien aber voraussichtlich nicht zugänglich. Rust Technischer Defekt wohl Ursache Europa-Park rechnet nach Brand mit Millionenschaden Nach dem Brand geht der Europa-Park von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Laut Polizei soll sehr wahrscheinlich ein technischer Defekt den Brand verursacht haben.