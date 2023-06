Die Ulmer Münstergemeinde gibt eine Krippe mit umstrittenen Figuren der Heiligen Drei Könige an die Stifterfamilie zurück. Das hat der Kirchengemeinderat einstimmig beschlossen. Die Krippe ist mehr als 100 Jahre alt und hatte in der Vergangenheit immer wieder für hitzige Debatten gesorgt: sie wird aus heutiger Sicht als rassistisch empfunden.

"Richtig schön Autokorso machen."

Der VfB hat es wieder geschafft. Vergangenes Jahr in letzter Sekunde in der regulären Bundesliga-Saison gegen Köln. Dieses Mal in der Ehrenrunde nach zwei Relegationsspielen gegen HSV. Einigen Fans ist es ... nun ja: "Sch***egal".

Für die sportlich Verantwortlichen dagegen ist es nicht so einfach. Nach der Freude beginnen direkt die Planungen für die neue Saison in der ersten Liga. Denn ein drittes Jahr in Folge soll es nicht so knapp werden.