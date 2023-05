Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite . Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier:

Das gute Wetter lässt weiter auf sich warten. Vormittags bleibt es zumindest trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Am Nachmittag kann es vor allem im Norden Baden-Württembergs wieder regnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 20 Grad. In den kommenden Tagen soll es aber sonniger und wärmer werden.

6:02 Uhr

Kritische Infrastruktur bleibt in öffentlicher Hand

Zunächst eine wichtige Meldung von gestern aus der Wirtschaft: Die Sparkassen-Finanzgruppe in Baden-Württemberg übernimmt fast 25 Prozent der TransnetBW-Anteile. Die EnBW will durch den Verkauf Geld für den Ausbau der Stromnetze gewinnen. Während des Bieterverfahrens hatten vor allem Umweltorganisationen davor gewarnt, dass kritische Infrastruktur nicht an private Hedgefonds verkauft werden dürfe.