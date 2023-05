Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Florian Barz.

10:00 Uhr Tschüss! Der Newsticker ist zu Ende - zumindest mal für heute. Morgen begrüßt euch an dieser Stelle dann mein Kollege Wolfgang Lickert und informiert euch wie gewohnt über das Wichtigste für und aus Baden-Württemberg. Bis dahin bekommt ihr natürlich alle Nachrichten in der SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch im Radio und Fernsehen. Einen schönen Dienstag wünsche ich euch!

9:58 Uhr Umfrage: Auto wieder beliebter bei jungen Menschen Das Auto bleibt aller Umweltdebatten zum Trotz beliebtestes Verkehrsmittel für die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Das zeigt eine Umfrage des Instituts Yougov. Bei jungen Menschen gewinnt das Auto sogar wieder an Popularität dazu. In der Gruppe der 16- bis 24-Jährigen sagen 74 Prozent, dass das Auto in Zukunft ihre Mobilitätsanforderungen am besten erfüllen werde. Das sind 11 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Das Radfahren verliert dagegen nach einem Corona-Hoch wieder an Bedeutung. Noch seltener werden Bus und Bahn als Verkehrsmittel Nummer eins genannt. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 23. Mai 2023 um 9:30 Uhr.

9:33 Uhr Investorensuche: BW will Scouts im Ausland einsetzen Baden-Württemberg will verstärkt um ausländische Investoren werben. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) plant dafür, unter anderem sogenannte Auslandsscouts einzusetzen. Diese sollen zum Beispiel in den USA und in Israel vielversprechende Unternehmen finden und anlocken. Auch die "Landesagentur Baden-Württemberg" International soll mehr Personal bekommen. Die Landesregierung berät heute über die Initiative der Wirtschaftsministerin. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 23. Mai 2023 um 9 Uhr.

9:21 Uhr "Reichsbürger": Bundesanwaltschaft bestätigt Festnahmen Das Bundeskriminalamt (BKA) hat die SWR-Recherche bestätigt, wonach gestern drei mutmaßliche "Reichsbürger" festgenommen worden sind - unter anderem im Bodenseekreis und im Kreis Freudenstadt. Die beiden Männer und eine Frau seien dringend verdächtig, einer terroristischen Vereinigung anzugehören, heißt es einer Stellungnahme. Sie sollen in Verbindung zur "Reichsbürger"-Szene um den Frankfurter Geschäftsmann Heinrich XIII. Prinz Reuß stehen. Der Gruppe wird vorgeworfen, einen gewaltsamen Umsturz unter Anwendung militärischer Gewalt und die Abschaffung des demokratischen Systems geplant zu haben.

9:10 Uhr Heizungsgesetz: Streit in der Koalition verschärft sich Die Ampelkoalition streitet weiter über das geplante Heizungsgesetz. Die Grünen haben die FDP jetzt davor gewarnt, die Beratungen im Bundestag zu blockieren. Heute soll entschieden werden, ob das Thema noch diese Woche auf die Tagesordnung im Parlament kommt. Die FDP würde mit einer Blockade zeigen, "dass es ihr nicht zuvorderst um inhaltliche Fragen geht, sondern um Profilierung um ihrer selbst willen", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin Irene Mihalic dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die FDP-Fraktion drängt dagegen auf ein komplett neues Heizungsgesetz. Wird über den bestehenden Entwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht wie geplant im Bundestag verhandelt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesetz noch bis zur Sommerpause verabschiedet wird.

8:30 Uhr Verkehrslage in BW: Viel los auf den Straßen Der Blick auf die Straßen zeigt: Pendlerinnen und Pendler brauchen heute mal wieder viel Geduld. Auf der A8 staut es zum Beispiel gerade zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost. Aktuell müsst ihr da 40 Minuten mehr einplanen. Und auch auf der A5 geht es in vielen Abschnitten nur schleppend voran. Ich wünsche allen, die unterwegs sind, eine sichere Fahrt und gutes Ankommen! Einen Überblick über die Verkehrslage und alle Staumeldungen findet ihr wie gewohnt auch in der SWR Aktuell App oder hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

8:00 Uhr Grundsatzurteil zum Vergessen im Internet erwartet Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird heute ein Grundsatzurteil zum Vergessen im Internet verkündet. Es geht um die Frage, welche Nachweise Betroffene erbringen müssen, damit Suchmaschinen wie Google bestimmte Einträge nicht mehr anzeigt. Zuvor hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg schon entschieden, dass Suchmaschinen Treffer mit unwahren Behauptungen löschen müssen. Den Nachweis für die Unwahrheit müssten aber die Betroffenen erbringen. Jetzt geht es um die nötigen Beweise dafür. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 23. Mai 2023 um 7 Uhr.

7:40 Uhr Prozess wegen Überfällen auf Discobesucher Ein 19 Jahre alter Mann aus Gaienhofen (Kreis Konstanz) muss sich am Vormittag wegen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Erpressung vor dem Amtsgericht Konstanz verantworten. In dem Prozess geht es um sechs Überfälle auf Discobesucher im vergangenen Herbst in Singen. Gemeinsam mit Komplizen soll er Menschen nach dem Verlassen der Disco in einem Industriegebiet aufgelauert und mit einer Waffe bedroht haben. Auf diese Weise erbeuteten sie laut Anklage Bargeld und Wertsachen. In zwei Fällen wurden die Opfer außerdem am Kopf verletzt. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 23. Mai 2023 um 7:30 Uhr.

7:15 Uhr BUGA-Ballett: Diskussion über Klischees abgesagt Eine geplante Diskussionsveranstaltung auf der Mannheimer Bundesgartenschau über Klischees in Bezug auf unterschiedliche Völker ist abgesagt worden. Das haben die Organisatoren mitgeteilt. Die Diskussion sollte eigentlich nach dem Auftritt des AWO-Balletts stattfinden. Es habe sich aber gezeigt, dass das Thema "mit hoher Emotionalität belastet sei", hieß es in der Begründung zur Absage. Der Auftritt der Seniorinnen-Tanzgruppe soll morgen aber wie geplant auf der Hauptbühne der BUGA stattfinden - mit angepassten Kostümen.

7:06 Uhr Insektenexperte neuer Direktor am Naturkundemuseum in Karlsruhe Das Staatliche Museum für Naturkunde in Karlsruhe bekommt einen neuen Direktor. Es wird der Biologe und Insektenexperte Martin Husemann. Das hat das Wissenschaftsministerium in Stuttgart mitgeteilt. Husemann will sich demnach vor allem der Forschung widmen und auch die Digitalisierung der Sammlungen im Naturkundemuseum vorantreiben. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 23. Mai 2023 um 6:30 Uhr.

6:50 Uhr "Learntec" startet: Wie sieht die Schule der Zukunft aus? In Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) beginnt heute die "Learntec" - die digitale Bildungsmesse für digitales Lernen in Schule, Hochschule und Beruf. Bei der ersten Ausgabe vor 30 Jahren ging es noch um den Einsatz von CDs im Klassenzimmer. 2023 stehen KI-Technologien wie ChatGPT im Fokus, die das Lernen komplett verändern werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die sogenannte Augmented Reality. Besucherinnen und Besucher können auf der Messe mit Spezialbrillen virtuelle Räume gestalten, aber auch - ganz klassisch - mit Legosteinen das Traumbüro entwerfen.

6:38 Uhr Radfahrer in Stuttgart lebensgefährlich verletzt Ein 66-jähriger Fahrradfahrer ist in Stuttgart-Untertürkheim gestern Abend unter einen Transporter geraten und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war er auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg unterwegs, als er wahrscheinlich mit seinem Lenker gegen einen Stromkasten prallte. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Rad, geriet auf die Straße und wurde vom Transporter erfasst. Ersthelfer organisierten von einer nahe gelegenen Firma einen Handhubwagen und befreiten den eingeklemmten 66-Jährigen.