Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

9:51 Uhr Eritreische Vereine wollen sich am nächsten Samstag erneut treffen Trotz der massiven Ausschreitungen am Wochenende soll am kommenden Samstag eine weitere Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart stattfinden. "Es geht auch um die Frage, ob eine Gewalttat das Sagen haben darf", sagte Johannes Russom vom Verband der eritreischen Vereine in Stuttgart am Vormittag. Der Schutz der Veranstaltung sei eine Aufgabe des Staates. "Er muss als demokratisches Land daran interessiert sein", sagte Russom. In den vergangenen 40 Jahren habe es derartige Veranstaltungen regelmäßig und ohne Zwischenfälle gegeben.

9:43 Uhr MS Karlsruhe wird für rund 6 Millionen Euro saniert Es war das letzte Mal in diesem Jahr, dass die MS Karlsruhe von der Fächerstadt bis nach Speyer und wieder zurück gefahren ist und die Fahrgäste über den Rhein gebracht hat. Denn das Fahrgastschiff wird für rund 6 Millionen Euro saniert. Erneuert werden sowohl Technik als auch Innenausstattung. "Wenn wir die Investition nicht gemacht hätten, würde es nicht mehr fahren", so die Einschätzung von Schiffsführer Klaus Focke. "Dann hätten wir keine Zulassung mehr und es wäre erledigt gewesen. Dann hätten wir die Schifffahrt eingestellt." Das Fahrgastschiff MS Karlsruhe vor einer ihrer letzten Ausflüge 2023 SWR Greta Hirsch

9:23 Uhr Immer mehr Rentner gehen in die Mieterberatung In und um Heilbronn sind die Mieten in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Für immer mehr ältere Menschen wird das zum Problem: Manchen droht der Wohnungsverlust und so berichten die Verantwortlichen von immer mehr Rentnerinnen und Rentnern, die zur Mieterberatung kommen. Um den steigenden Mieten und der Wohnungsknappheit Herr zu werden, schlägt Michael Marek von der Diakonischen Bezirksstelle Brackenheim (Kreis Heilbronn) verschiedene Maßnahmen vor. Es brauche mehr staatlichen Wohnungsbau und Auflagen der Gemeinden an Bauträger, bei neuen Projekten auch sozialen Wohnraum zu schaffen.

9:01 Uhr Nach Eritrea-Ausschreitungen: Bis auf eine Person wieder alle freigelassen Nach den massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart sind die Personalien aller 228 zwischenzeitlich festgenommenen mutmaßlichen Krawallmacher von der Polizei aufgenommen worden. 227 von ihnen seien wieder frei, so eine Polizeisprecherin am Vormittag. Ein weiterer Verdächtiger sitze in Haft, weil er bereits bei einer ähnlichen Auseinandersetzung im hessischen Gießen auffällig geworden sei. Der Haftbefehl gegen den Mann war gestern erlassen worden. Gegen die Verdächtigen wird wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, schweren Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs, wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl ermittelt.

8:49 Uhr Gotthard-Tunnel: Bauarbeiten für zweite Röhre zum Teil gestoppt Es war für viele Autofahrer DAS Ärgernis der letzten Woche: die tagelange Sperrung des Gotthard-Tunnels. Zwar ist die Röhre mittlerweile wieder frei, allerdings wirkt der Riss in der Tunneldecke nach und sorgt jetzt dafür, dass die Bauarbeiten für die zweite Röhre zum Teil gestoppt wurden. Der Grund ist, dass die Bauarbeiten mit dem Vorfall zusammenhängen könnten. Registriert wurde ein "seismisches Ereignis" zum Zeitpunkt, als der Riss entstand. Im Moment finden in der Nähe der Schadensstelle, also auf der Nordseite der zweiten Gotthardröhre, deshalb keine Sprengarbeiten statt. Ob die Sprengungen das lokale Erdbeben ausgelöst haben oder ob es ein natürliches Erdbeben war, muss noch geklärt werden.

8:33 Uhr 9 Minuten für fast 1.400 Stufen: Neuer Rekord beim Towerrun Manche nehmen den Aufzug, manche gehen lieber die Treppe hinauf. Aber müssen es gleich 1.390 Stufen sein? Ja, wenn es nach den Initiatoren des Towerruns im Thyssenkrupp-Aufzugtestturm in Rottweil geht. Bei der Ausgabe 2023 waren etwa 1.200 Sportlerinnen und Sportler dabei, darunter auch Feuerwehrleute in voller Montur. Und ein Rekord ist auch gefallen: Als erste Frau oben auf dem Aufzugtestturm war die Japanerin Tateishi Yuko. Sie hat beim vierten "Thyssenkrupp Elevator Towerrun" einen neuen Streckenrekord aufgestellt. In 9:08 Minuten erklomm sie die Stufen des Turms. Nicht weniger bemerkenswert sind diese beiden Zahlen: 6 und 87 - denn so alt waren laut Veranstalter der jüngste und der älteste Starter. Video herunterladen (64,9 MB | MP4)

7:59 Uhr Das steckt hinter der Lichterkette am Himmel über BW Es ist eines DER Gesprächsthemen, was da am Freitagabend über den Himmel in Baden-Württemberg gezogen war. Eine Art "Perlenkette" aus rund 20 Lichtern war zu sehen, nach mehreren Minuten waren die Licher geräuschlos wieder verschwunden. "Mit großer Sicherheit handelt es sich um den Start einer Rakete, die Satelliten des Raumfahrtunternehmen SpaceX ins All bringt", so eine Sprecherin der Stuttgarter Sternenwarte. Dies passiere derzeit immer wieder, sei also kein seltenes Phänomen. Dennoch sorgte die Erscheinung am Himmel für eine Vielzahl an Postings in den sozialen Netzwerken, zahlreiche Userinnen und User berichteten unter einem SWR-Posting auf Instagram, die Lichter ebenfalls gesehen zu haben. Das steckt hinter der Lichterkette am Himmel über BW

7:47 Uhr Manuel Tabor wird neuer Oberbürgermeister in Achern Der neue Oberbürgermeister von Achern heißt Manuel Tabor (CDU). Der bisherige Bürgermeister im benachbarten Appenweier (Ortenaukreis) setzte sich gestern im ersten Wahlgang gegen drei Gegenkandidatinnen und -kandidaten durch. Tabor bekam nach dem vorläufigen Ergebnis 58,73 Prozent der Stimmen. Der 42-Jährige tritt die Nachfolge des bisherigen Acherner Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) an. Der 60-Jährige war nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,68 Prozent. Die Oberbürgermeisterwahl in Achern war die erste nach dem neuen baden-württembergischen Kommunalwahlrecht, das seit August gilt. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Karlsruhe, am 18. September 2023 um 7:30 Uhr.

7:25 Uhr Gewitter in BW möglich, lokal auch mit Hagel und Sturmböen Ihr habt das Wochenende genossen? Dann kommt jetzt im wahrsten Sinne des Worte die kalte Dusche, denn in Baden-Württemberg wird es zum Start der Woche wieder etwas kühler und regnerischer, insbesondere in der östlichen Landeshälfte. Lokal kann es Starkregen, Hagel und Sturmböen geben. Sonne gibt's eher selten bei maximal 19 Grad im Hochschwarzwald und 25 Grad in der Kurpfalz. Die gute Nachricht: Bereits morgen wird es wieder besser und am Mittwoch kehrt der Sommer nochmal zurück. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.

7:14 Uhr Wieso kam es zu Ausschreitungen in Stuttgart? Nach den gewalttätigen Ausschreitungen am Rande der Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart stellt sich vielen die Frage, was hinter der Aggression steckt. "Es ist völlig unverständlich, warum diese Veranstaltung nicht gestoppt und damit die Verbreitung der Propaganda dieses Terrorstaates ermöglicht wurde", sagte etwa der Obmann der Grünen-Fraktion im Innenausschuss des Bundestages, Marcel Emmerich. Der Vorsitzende vom Zentralrat der Eritreer, Johannys Russom, antworte auf die Frage, ob der Verein die Interessen der diktatorischen Regierung vertrete, zurückhaltend und sagte im SWR-Interview: "Die können eine Meinung haben, wie sie wollen. Und ich hab auch das Recht, eine Meinung zu haben. Die können demonstrieren, aber sie können uns doch nicht ihre Meinung mit Gewalt aufzwingen." Bereits in einem Interview mit dem ZDF im Zusammenhang mit den Ausschreitungen in Gießen im Juli hatte Russom den Vorwurf bestritten, dass man mit der Veranstaltung Propaganda für die Militärregierung Eritreas mache. Es sei eine rein kulturelle Veranstaltung. Die hunderten Angreifer waren laut Polizei vor allem aus dem Stuttgarter Umland und der Schweiz angereist, um die Veranstaltung zu stören. Warum die Veranstaltung im Stuttgarter Römerkastell vorab nicht verboten wurde? Laut der Stadt Stuttgart gab es vorab keine Handhabe. Vereine können ohne extra Genehmigung von der Stadt Innenräume wie die im Römerkastell für Veranstaltungen mieten. Der Verein sei auch nicht verboten gewesen. Auch wenn es die Vorankündigung einer Gegendemo gegeben hatte, am Ende seien auch die Proteste gegen das Seminar nicht angemeldet worden. Die Stadt hat offenbar bislang schon mehrfach Räume für Eritrea-Veranstaltungen vermietet - bei allein fünf im letzten Jahr habe es keine heftigen Auseinandersetzungen gegeben. Dennoch verspricht die Stadt in Zukunft genauer zu prüfen. Alle Entwicklungen zu den Ausschreitungen könnt ihr auch hier in unserem Live-Blog nachverfolgen: Stuttgart Gewalt am Römerkastell Blog: Verletzte bei Ausschreitungen bei Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart Am Römerkastell in Stuttgart hat es am Samstag Ausschreitungen gegeben. Anlass war eine Veranstaltung von eritreischen Vereinen. Im Blog haben wir das Wichtigste zusammengefasst.

6:37 Uhr 120.000 glückliche Gesichter beim "Glücksgefühle-Festival" auf dem Hockenheimring "Ich bin stolz, ich bin glücklich. Aber wichtiger ist, dass es den Leuten gefällt": Mit dieser Einschätzung hat Lukas Podolski gut die Stimmungslage rund um das "Glücksgefühle-Festival" auf dem Hockenheimring am Wochenende beschrieben. Ja, DER Lukas Podolski, früherer Weltklasse-Fußballer und Nationalspieler, heute Mitorganisator des Festivals, welches 120.000 Menschen zu Künstlern wie Marteria, Cro, Leony, Alle Farben, Clueso, Sarah Connor und Felix Jaehn anlockte. Beide Festivaltage verliefen nach Angaben der Polizei ruhig und ohne Zwischenfälle. Auch habe es keine größeren Verkehrsbehinderungen gegeben. Festivalbesucherinnen und -besucher berichteten allerdings dem SWR, dass sie über das Leitsystem am Bahnhof verärgert gewesen seien. Ob es das Festival im nächsten Jahr wieder geben werde? Da gab sich "Poldi" noch bedeckt. Video herunterladen (90,2 MB | MP4)

6:24 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Nach massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart will Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) heute mit den Polizistinnen und Polizisten sprechen und sich über den Einsatz informieren. Im hessischen Gießen wird heute der Mordprozess im Fall Ayleen fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem zum Tatzeitpunkt 30-Jährigen vor, die 14 Jahre alte Schülerin aus Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) im Juli 2022 umgebracht zu haben. Heute setzt das Verwaltungsgericht Stuttgart die Verhandlung rund um die Mehrkosten von Stuttgart 21 fort. Gegenstand sind mehrere Klagen der Deutschen Bahn (DB) gegen die Projektpartner. Der Konzern will erreichen, dass diese sich finanziell an den Mehrkosten für die Neuordnung des Stuttgarter Bahnknotens beteiligen.

6:13 Uhr Passanten retten Kinder von brennendem Segelboot Zwei Kinder sind in Langenargen (Bodenseekreis) gestern von einem brennenden Segelboot gerettet worden. Wenig später wurde ihr Vater laut Polizei bei der Explosion eines Akkus verletzt. Das Boot lag am Steg in Langenargen, während der Akku für den Elektromotor aufgeladen wurde. Plötzlich fing der Akku in der Kajüte zu qualmen an. Die Flammen schlugen nach Polizeiangaben schnell weit über die Kajüte hinaus. Ein vierjähriges und ein achtjähriges Kind waren an Bord des brennenden Schiffs und wurden von Zeugen gerettet. Die Eltern waren zuvor in Sichtweite des Boots an Land gewesen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Friedrichshafen, am 18. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:03 Uhr Kassenärzte rechnen nicht mit großem Andrang auf neue Corona-Impfung Coronavirus... war da was? Nachdem es ja zuletzt - wenn auch auf einem geringen Niveau - wieder mehr Fälle in einigen Krankenhäusern in BW gab, scheint für manche Personenkreise die Gefahr, auch angesichts neuer Varianten, nicht vollständig gebannt. Entsprechend ist der heutige Tag kein unbedeutender, soll heute doch mit der Ausgabe des an die aktuellen Virusvarianten angepassten Impfstoffs von BioNTech begonnen werden. Erwartet werden für die Impfsaison in den kommenden Wochen deutschlandweit insgesamt 14 Millionen Dosen des BioNTech-Präparats, das an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasst ist. Hinzu kommen das angepasste Präparat des US-Herstellers Moderna, das erst am Freitag für Europa zugelassen wurde, sowie ein angepasster Impfstoff des Herstellers Novavax. Die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg rechnet allerdings nicht mit einer großen Nachfrage. "Die neueste Virus-Variante scheint nach allem, was uns bekannt ist, keine anderen Verläufe erwarten zu lassen als bisher", hieß es. Arztpraxen hatten demnach bis zur vergangenen Woche Zeit, Impfstoff für den 18. September zu bestellen, es gebe aber keinen Überblick darüber, wie viele Praxen bestellt haben. Auch die Apothekerkammer hat diese Daten laut eigener Aussage nicht. "Aus unserer Sicht erfordert die epidemiologische Situation bei COVID-19 für die Allgemeinbevölkerung aktuell keine angeordneten Infektionsschutz-Maßnahmen", teilte das baden-württembergische Gesundheitsministerium mit. Dennoch empfiehlt das Ministerium Bürgerinnen und Bürgern bei Infekten drei bis fünf Tage oder bis zu einer deutlichen Besserung der Symptome zu Hause zu bleiben. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 18. September 2023 um 6:00 Uhr.

6:01 Uhr Eritrea-Veranstaltung und die Folgen: Politische Aufarbeitung nach Ausschreitungen in Stuttgart Nach massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung will Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) heute mit Stuttgarter Polizisten sprechen und sich über den Einsatz informieren. Gemeinsam mit Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz will der CDU-Politiker um die Mittagszeit das Polizeipräsidium Stuttgart besuchen. Dort wolle Strobl mit der Polizeiführung und Polizisten über die Ausschreitungen sprechen und sich nach dem Gesundheitszustand der verletzten Beamten erkundigen. Morgen werde er zudem das Kabinett informieren. Strobl hatte auch angeboten, am Mittwoch dem Innenausschuss des Landtags über die Ereignisse zu berichten. Weitere Details zu den Ausschreitungen findet ihr hier im Video: Video herunterladen (83,7 MB | MP4)