Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

10:00 Uhr Tschüss! Der VfB Stuttgart beendet sein Trainingslager, und ich beende nun den heutigen Newsticker für Baden-Württemberg. Morgen ist dann Simon Ukena für euch da. Bis dahin könnt ihr euch auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch in Radio und Fernsehen auf dem Laufenden halten. Kommt gut durch diesen Mittwoch!

9:53 Uhr Schlechtes Wetter: VfB beendet Trainingslager vorzeitig Während in Baden-Württemberg in weiten Teilen schönstes Wetter herrscht, sorgt Regen im österreichischen Salzburger Land dafür, dass der Bundesligist VfB Stuttgart sein Trainingslager vorzeitig beendet. Wie der Verein auf seiner Internetseite schreibt, ist der Platz in Neunkirchen am Großvenediger derzeit nicht bespielbar. Deshalb habe man heute entschieden, nach Stuttgart zurückzureisen. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth erklärte: "Wir hätten das Trainingslager sehr gerne wie geplant absolviert. Ohne vollumfänglich nutzbare Trainingsplätze macht ein Aufenthalt aber natürlich keinen Sinn. Deshalb haben wir uns für die vorzeitige Heimreise nach Stuttgart entschieden.“ Na dann: Gute Rückreise - in die Sonne!

9:43 Uhr Wasserstoff: Region Heilbronn-Franken will Vorreiterin werden Noch etwas zum Thema Energiewende in BW: Die größte Region im Land, Heilbronn-Unterfranken, will im Bereich Wasserstoffnutzung eine Vorreiterrolle übernehmen. Das hat der Landrat des Kreises Heilbronn, Norbert Heuser (parteilos), gestern bei einer Pressekonferenz in Heilbronn gesagt. Die Verunsicherung bei den Verbrauchern sei beim Thema Wasserstoff weiterhin groß. Dabei ist Wasserstoff laut Heuser beinahe unbegrenzt verfügbar und sehr leicht speicherfähig. Die Energiewende sei in den nächsten Jahren ohne Wasserstoff nicht zu schaffen, so der Landrat. Heilbronn Entwicklung einer gemeinsamen Strategie Heilbronn-Franken will Vorreiter-Rolle bei Wasserstoff-Nutzung einnehmen Die Energiewende kann laut Landrat Norbert Heuser (Kreis Heilbronn) ohne Wasserstoff nicht gelingen. Deshalb wird für Heilbronn-Franken nun eine gemeinsame Strategie entwickelt. 14:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg

9:27 Uhr Stadt Heidelberg informiert über geplanten Windpark Der Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg läuft nach wie vor schleppend. Das haben gerade erst wieder die Zahlen des Bundesverbands Windenergie gezeigt. Gerade mal neun neue Windräder gingen im vergangenen Jahr in BW ans Netz - eine magere Bilanz. In Heidelberg soll nun ein ganzer Windpark entstehen, und zwar auf einer 600 Hektar großen Waldfläche auf dem Lammerskopf zwischen Heidelberg und Schönau (Rhein-Neckar-Kreis). Heute will die Stadt Bürgerinnen und Bürger darüber informieren. Heidelberg Regionales Konsortium gibt Bewerbung ab Stadt Heidelberg informiert über Windpark Lammerskopf Auf dem Lammerskopf zwischen Heidelberg und Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) soll ein Windpark entstehen. Die Stadt will deshalb die Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch informieren. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:11 Uhr Social Media: Was die Community zur Katzen-Kastrationspflicht in Karlsruhe sagt Die Vermehrung von streunenden Katzen wird in Karlsruhe zunehmend zum Problem. Der Gemeinderat hat deswegen gestern eine Kastrationspflicht für freilaufende Katzen beschlossen. Halterinnen und Halter von Tieren mit freiem Auslauf müssen diese künftig kastrieren lassen. Die Stadt will damit die unkontrollierte Vermehrung eindämmen und die Tierheime entlasten. Unsere Userinnen und User auf Instagram begrüßen fast ausnahmslos diesen Schritt. Viele schreiben auch, dass sie es als Katzenbesitzerinnen und -besitzer für selbstverständlich halten, ihre Tiere kastrieren zu lassen. So schreibt "dudela22" beispielsweise: "Meine Kater sind beide kastriert. Finde es unverantwortlich Freigänger nicht kastrieren zu lassen. Das erspart so viel Leid!" Was meint ihr? Würdet ihr eure Katze kastrieren lassen? Schreibt gerne euren Kommentar auf Instagram:

8:48 Uhr 500 Euro mehr: Bayern will Lehrkräfte mit höheren Gehältern locken Um den Lehrermangel zu lindern, will Bayern Pädagoginnen und Pädagogen besser bezahlen. Die bayrische Landesregierung plant, das Gehalt an Grund- und Mittelschulen Schritt für Schritt anzuheben. Das Gehalt würde damit um rund 500 Euro steigen. Damit nicht genug: Der Freistaat will auch eine sogenannte Regionalprämie in Aussicht stellen. 3.000 Euro brutto sollen fließen, wenn sich Lehrkräfte in einen Landkreis mit erhöhtem Bedarf versetzen lassen. Im Landkreis Neu-Ulm etwa werden viele Lehrerinnen und Lehrer für Grund- und Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien gesucht. Die Prämie bekommt, wer neu in den Staatsdienst eingestellt wird oder aus einem anderen Bundesland in den Freistaat zieht. In Baden-Württemberg fürchtet man, dass die knappen Lehrkräfte gerade in den Grenzregionen noch knapper werden.

8:14 Uhr Bundesaußenministerin Baerbock auf Sommertour in Bruchsal New York - Ludgwigshafen - Bruchsal: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt nach ihrem Kurztrip zum UN-Sicherheitsrat in New York heute ihre Sommerreise in Deutschland fort. Nach einem Besuch der Deutschen Bank in Frankfurt und des Chemie-Riesen BASF in Ludwigshafen steuert Baerbock auch Bruchsal im Kreis Karlsruhe an. Hier will sie sich über ein Geothermie-Projekt informieren, bei dem auch das für die Batterieherstellung wichtige Lithium gewonnen wird.

7:57 Uhr Nach einer Woche Ausfall: Bahn fährt wieder zwischen Radolfzell und Konstanz Wegen Sturmschäden ging eine Woche lang nichts im Bahnverkehr zwischen Radolfzell und Konstanz. Seit gestern Abend fahren die Züge endlich wieder, nachdem die Reparaturen an der Oberleitung beendet wurden. Damit konnte auch der Schienenersatzverkehr eingestellt werden. Nach wie vor müssen die Fahrgäste laut Bahn aber noch mit Verspätungen und Ausfällen rechnen - solange bis der Verkehr auf der Strecke sich wieder komplett normalisiert hat. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten an den Gleisen dauerten laut Bahn unter anderem deshalb so lange, weil 14 Kilometer der Strecke durch ein schwer zugängliches Waldgebiet verlaufen.

7:20 Uhr Siesta in Deutschland: Vorschlag wir unterschiedlich aufgenommen Familienunternehmen in Deutschland sind dagegen, eine "Hitze-Siesta" wie in südeuropäischen Ländern in den Arbeitstag einzuplanen. Das sagte die Verbandspräsidentin der Familienunternehmer, Marie-Christine Ostermann, der Rheinischen Post. Arbeitgeber seien bereits jetzt bei hohen Temperaturen aufgerufen, das Arbeiten erträglich zu gestalten. Außerdem gebe es in vielen Jobs ohnehin Gleitzeit. Amtsärzte-Chef Johannes Nießen hatte gestern eine Siesta wie in Südeuropa für die Sommermonate in Deutschland vorgeschlagen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Deutsche Gewerkschaftsbund finden die Idee gut.

6:25 Uhr Entscheidung über Verfassungsklage der FDP-Fraktion Der BW-Verfassungsgerichtshof verkündet heute seine Entscheidung über eine FDP-Haushaltsklage. Die FDP-Fraktion im baden-württembergischen Landtag wollte klären lassen, ob die Landesregierung im Sommer mit Verweis auf die Corona-Krise wieder die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse in Anspruch nehmen durfte. Nach Auffassung der Liberalen verletzt die Kreditaufnahme die Regeln der Landesverfassung.

6:20 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Ein paar Gewitter gab es in der Nacht noch, heute Vormittag wird es aber sonnig, ab dem Nachmittag gibt es hier und da wieder ein paar Schauer bei Temperaturen von 26 bis 31 Grad. Die Wettervorhersage aus der Sendung von gestern Abend 18 Uhr im Video: Video herunterladen (36,6 MB | MP4)

6:15 Uhr Eröffnung Wildparkstadion in Karlsruhe mit dem KSC-Spiel gegen Liverpool Heute ist ein großer Tag für die Fans des Karlsruher SC: Das neue Wildparkstadion wird eröffnet - und zwar mit einem ganz besonderen Spiel: Der KSC empfängt den FC Liverpool. Auf dem Schloss in Karlsruhe weht schon seit einigen Tagen die KSC-Fahne. Auf dem Karlsruher Schloss ist die KSC-Fahne gehisst worden. SWR

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Der baden-württembergische Verfassungsgerichtshof soll ein wichtiges Urteil verkünden: Die FDP-Fraktion im Landtag hatte Beschwerde gegen den Nachtragshaushalt 2021 eingelegt, weil sie darin einen Verstoß gegen die Schuldenbremse sieht. Der Gerichtshof musste entscheiden, ob der grün-schwarze Nachtragshaushalt verfassungswidrig ist, oder ob die Landesregierung wegen der Corona-Krise erneut die Ausnahmeklausel in Anspruch nehmen durfte.

soll ein wichtiges Urteil verkünden: Die FDP-Fraktion im Landtag hatte Beschwerde gegen den Nachtragshaushalt 2021 eingelegt, weil sie darin einen Verstoß gegen die Schuldenbremse sieht. Der Gerichtshof musste entscheiden, ob der grün-schwarze ist, oder ob die Landesregierung wegen der Corona-Krise erneut die Ausnahmeklausel in Anspruch nehmen durfte. In Karlsruhe wird das neue Wildparkstadion eröffnet - und zwar mit einem besonderen Fußball-Highlight: Gastgeber und Zweitligist Karlsruher SC empfängt den Premier-League-Klub FC Liverpool. Das Testspiel gegen den prominenten Gegner mit Trainer Jürgen Klopp war in kurzer Zeit ausverkauft.

eröffnet und zwar mit einem besonderen Fußball-Highlight: Gastgeber und Zweitligist Karlsruher SC empfängt den Premier-League-Klub FC Liverpool. Das Testspiel gegen den prominenten Gegner mit Trainer Jürgen Klopp war in kurzer Zeit ausverkauft. In Stuttgart treffen sich die Mitglieder des baden-württembergischen Handwerks um über die Zukunft der verschiedenen Handwerksberufe zu sprechen. Der Handwerkstag hat anlässlich des Treffens gefordert, die Meisterprämie zu verdoppeln - auch um Handwerksberufe attraktiver zu machen.