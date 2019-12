Nicht nur Menschen sorgen für Nachrichten, auch Tiere haben 2019 in Baden-Württemberg Schlagzeilen gemacht. Eine Zusammenfassung heiterer und erschütternder Geschichten.

Los ging es Anfang Januar in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis). Dort entdeckte eine Frau einen drei Zentimeter großen Skorpion in ihrer Wohnung und wandte sich an den Giftnotruf, der schnell Entwarnung gab - der Alpen- oder Mittelmeerskorpion sei nicht gefährlicher als eine Wespe. Wie er in die Wohnung kam, ist unklar, vielleicht über einen Obstkarton? Später fand der Eindringling bei einer Tierpflegerin des Reptiliums in Landau (Kreis Südliche Weinstraße) eine neue Bleibe. Dabei hat er auch Gesellschaft weiterer Fundtiere.

Skorpion auf Abwegen: So ein fies aussehender Krabbler erschreckte eine Frau in ihrer Wohnung. Polizei Westpfalz

Kater vor Gericht

Ende Januar ging ein Streit um einen streunenden Kater in einer Heilbronner Kleingartenanlage vor Gericht. Der war beim Vorstand unerwünscht, einer Kleingärtnerin aber sehr ans Herz gewachsen. Vor dem Richter einigte man sich schließlich: Seitdem wird das Tier in der Laube gefüttert, die es mit einer Katzenklappe selbst betreten kann. Fast hätte man die Schrebergärtnerin allerdings aus dem Verein geworfen.

Prozess für die Katz': Dieser Kater sorgte für einen gerichtlich bestätigten Vergleich. SWR Simon Bendel

Kauz im Kamin gefangen

Einen wahrlich komischen Kauz befreite man Anfang Februar in Schwäbisch Gmünd aus einem Kamin. Warum das Tier sich in ihn verirrt hatte, ließ sich nicht herausfinden, allerdings verhalf es dem Schornsteinfeger zu einem außergewöhnlichen Einsatz. Der Kauz kam leicht verletzt und arg verdreckt davon. Nach ein paar Tagen Pflege durch einen Falkner wurde er wieder freigelassen und wird fremde Schächte wohl ab sofort meiden.

Der Waldkauz hat zwei ungemütliche Tage in Schwäbisch Gmünd in einem Wohnhaus verbracht - dann wurde er gerettet. Polizeipräsidium Aalen

Männer grillen Ziege neben der Bundestraße

Kein gutes Ende für Mensch und Tier hatte die Aktion zweier Männer, die Mitte Februar eine Ziege auf einem Bauernhof im Kinzigtal (Ortenaukreis) erwarben. Die Männer schichteten Abfallholz neben einer Bundestraße auf, schlachteten das Tier ohne Betäubung und begannen es zu grillen. Die Polizei entdeckte das Feuer und zeigte sie wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz an.

Eine ihrer Artgenossen fiel einer illegalen Grillaktion zum Opfer. SWR SWR -

Ratte aus Gullydeckel befreit

Diese Geschichte spielte sich eigentlich im hessischen Bensheim ab, allerdings war auch die Tierrettung Rhein-Neckar bei Mannheim beteiligt. Und weil sie auch ein internationales Echo auslöste, muss sie hier einfach auftauchen. Der Fall aus dem Februar ist an sich schnell erzählt: Eine Ratte klemmte sich im Februar in einem Gullydeckel ein. Die von einer Familie alarmierten Feuerwehrmänner hoben mit Unterstützung der Tierrettung den Deckel und drehten die Ratte geschickt aus der Klemme, die daraufhin putzmunter in der Kanalisation verschwand. Man sei kein Kammerjäger und rette jedes Leben, rechtfertigten die Retter ihre Aktion später. Das wurde auch international bestaunt, die Geschichte und das Bild der "fat rat" gingen um die Welt.

Diese Ratte in der Klemme wurde sogar in New York beachtet. Tierrettung Rhein-Neckar

Mann fährt mit totem Reh am Auto kilometerweit durch die Nacht

Geradezu bizarr stellte sich das Erlebnis eines Autofahrers aus dem Ostalbkreis dar. Er überfuhr im April ein Reh, dessen Körper dabei im Kühlergrill des Wagens steckenblieb. Weil er kein Handy dabei hatte, fuhr er am späten Abend 30 Kilometer nach Hause und benachrichtigte erst dort die Polizei. Bilder davon kursieren im Internet, wir zeigen hier allerdings lieber zwei putzige Exemplare aus dem Kreis Böblingen, die im April aus dem Gras gerettet wurden, bevor sie ein Mäher überfahren hätte.

Die beiden Rehkitze hatten sich im Gras versteckt. SWR

Zebrastreifen für Hühner

Der Mai sorgt immer wieder für Maischerze - in Ertingen (Kreis Biberach) allerdings mit ernstem Hintergrund. Hühner queren dort an einer Stelle gerne die Straße, um von einem Bauernhof zu einem Trinkbrunnen zu gelangen. Ein Tierschützer malte kurzerhand einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn und ergänzte ihn mit einem passenden Schild. Das erfreute viele, aber nicht die Gemeindeverwaltung. Der Hühnerstreifen musste schnell wieder entfernt werden.

Ein Maischerz in Ertingen im Kreis Biberach: ein vorübergehender Zebrastreifen für Hühner. dpa Bildfunk Thomas Warnack

Falsche Krokodile im Badesee

Kleine Krokodile in einem Badesee? In Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) hatten im Juni Passanten mit Sichtungen die Behörden alarmiert. Reptilien wurden allerdings nicht gefunden, dafür mehrere Krokodilkopf-Attrappen. Oder waren es Bisamratten beziehungsweise Hechte? Geklärt wurde das nie, allerdings kamen die Attrappen ins Museum - "als Teil unserer Stadtgeschichte", wie man in Kirchheim stolz mitteilte.

Einen Riesen Bohei gab es um dieses "Krokodil". Pressestelle Stadt Kirchheim unter Teck

Echte Schlange am Pool

Im Frühsommer wurde es heiß. Eine dicke Würgeschlange war in Albstadt-Lautlingen (Zollernalbkreis) ihrem Besitzer entschlängelt und hatte es sich aufgrund der Temperaturen in einem Mauerspalt in der Nähe eines Pools gemütlich gemacht. Ihr sei wohl heiß gewesen, vermutete ein Reptilienexperte. Gefahr drohte immerhin nicht, die Schlange sei nicht giftig. Ein ähnlicher Fall spielte sich im Juli in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) ab.

So eine Boa Constrictor ist in Albstadt-Lautlingen unterwegs gewesen (Symbolbild). dpa Bildfunk Sven Hoppe

Biber machen Ärger

Große Gefahr drohte Ende Juli einem Biber in der Gemeinde Feldberg-Altglashütten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), der sich in einen Auslaufkanal verirrt hatte und aus eigener Kraft nicht mehr herauskam. Die von einer Wanderin benachrichtigte Biberbeauftragte des Regierungspräsidiums eilte herbei, scheiterte mit ihrem Kescher aber an den Schwimmbedingungen des umtriebigen Tieres. Helfen konnte die Feuerwehr, die kurzerhand den Wehr öffnete, damit der Biber aufgrund des niedrigeren Wasserstands entfleuchen konnte. Auch weitere Artgenossen zeigten sich wenig umsichtig: Im Kreis Sigmaringen, wo ein Biber eine Stromleitung durchtrennte und in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis), wo eines der pelzigen Wesen Bäume fällte, die auf die Autobahn fielen.

Im Auslauf des Windgfällweihers im Schwarzwald hatte sich ein Biber verirrt - ein Wehr drohte zur tödlichen Falle zu werden. SWR

Getrocknete Fische und Schlangen im Reisegepäck

Am Bodensee waren Bundespolizisten im August mit einem ungewöhnlichen Fund konfrontiert. Eine 39-jährige Frau hatte bei einer Fernbusfahrt mehrere Koffer voller getrockneter Fische und Schlangen dabei - teilweise von Maden befallen. Nach Angaben der Behörden war der Vorrat zum Verzehr gedacht. Die Polizisten vermuteten dahinter einen Brauch aus dem Kongo und ließen die Frau weiterfahren, ohne Fische und Schlangen, aber mit weniger Geld, da sie direkt eine entsprechende Strafe bezahlen musste.

Andere Länder, andere Sitten: Dieser Sack mit ungenießbaren Fischen und Schlangen wurde schließlich vernichtet. Pressestelle Bundespolizei

Auerhahn im Wald erschlagen

Am Rande eines Volksfestes wurde im August am Feldberg im Schwarzwald ein unter Artenschutz stehender Auerhahn erschlagen. Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer - die sagen, das Tier habe sie zuvor attackiert. Die tödliche Attacke sorgte nicht nur für internationales Medieninteresse, sondern auch für Selbstjustiz: Denn später wurde bekannt, dass eine größere Personengruppe den Vorfall beobachtet und daraufhin die beiden Männer angegriffen hatte. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen: Noch bis Ende dieses Jahres wollen die Behörden eine Strafanzeige gegen zwei Verdächtige der Staatsanwaltschaft vorlegen. Dass dies so lange dauerte, liegt auch an vielen unbestätigten Gerüchten um den Fall.

Ein Artgenosse von ihm wurde erschlagen. Die Hintergründe sind bis heute unklar. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa/dpaweb -

Auch hier sind viele Hintergründe noch unklar: Ein 17-Jähriger aus einem Aussiedlerhof in Konstanz bestellte im November 40 Kälber über das Internet. Weit entfernt von einer artgerechten Haltung erkrankten und starben viele Tiere in kurzer Zeit oder mussten eingeschläfert werden. Was der junge Mann mit den Tieren vorhatte, wird noch untersucht. Der Fall sorgte für große Anteilnahme in der Region. Weil im Zuge dessen so viele Spenden zusammenkamen, ist nun gewährleistet, dass die überlebenden und wieder aufgepäppelten Kälbchen auf einem Gnadenhof unterkommen können.

So wurden die Kälbchen gefunden. privat

Polizisten helfen Hunden

Panchos große Reise verlief Ende November länger und weiter als geplant. Sein Herrchen hatte den vierjährigen Münsterländer-Mischlingsrüden in Mannheim ins Büro mitgenommen, dort büxte er aber aus und nahm zwischendurch auch die Straßenbahn. Das verwunderte viele, da er sonst nur S-Bahn fährt. Die Polizei fahndete mit Leine und Wurstbrot nach dem Ausreißer, eingefangen wurde er schließlich am anderen Ende der Stadt von einer Familie mit Hundefutter. Dass sich die Polizei um Hunde kümmert, kam 2019 gleich mehrfach vor. So überraschte ein Streuner Beamte in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) beim Duschen und - umgekehrt - überraschten Polizisten einen eingeschlossenen, hechelnden Hund in Bopfingen (Ostalbkreis) mit kühlendem Wasser aus einem Schlauch.