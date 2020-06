Urlaub an Deutschlands Flüssen und Seen? Das ist in diesem Jahr coronabedingt für viele besonders interessant. Und laut der EU-Umweltagentur EEA ist die Badewasserqualität fast überall ausgezeichnet - doch ein paar Einschränkungen gibt es trotzdem.

Nur acht der 2.291 untersuchten Badestellen in Deutschland fielen im diesjährigen Badegewässer-Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA durch, weil zu viele bedenkliche Bakterien im Wasser gefunden wurden. Alle anderen Seen, Flüsse und Küstengewässer haben eine exzellente Wasserqualität, heißt es in dem Bericht. Demnach wiesen 92,5 Prozent aller deutschen Badegewässer 2019 eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Mehr als 98 Prozent erfüllten die EU-Mindeststandards.

Diese Badestellen fielen durch Laut der europäischen Umweltagentur gibt es in folgende acht Gewässern zu viele bedenkliche Bakterien:

Elbe bei Brokdorf in Schleswig-Holstein

Nordseestrand Wremen

Weserstrand Sandstedt in Niedersachsen

Badesee in Kehl-Goldscheuer in Baden-Württemberg

Klostersee Triefenstein in Nord-Bayern

Spreelagune in Lübben in Brandenburg

Zwei Stellen am südlichen Ufer des Süßen Sees in Sachsen-Anhalt

Fäkalbakterien als entscheidendes Kriterium

Für die Erhebung hat sich die EEA die Daten zur Belastung mit Fäkalbakterien angeschaut. Die können bei Menschen zu Krankheiten führen. Konkret geht es um zwei Keimarten: Intestinale Enterokokken und Escherichia coli, die vor allem von Abwässern und aus der Landwirtschaft herrühren. Die Bewertung der Badewasserqualität richtet sich nach der nachgewiesenen Menge dieser Bakterien. Bei einer Einstufung als mangelhaft wird zu einem Badeverbot, Warnhinweisen oder anderen Maßnahmen geraten.

Corona bringt trotzdem ein paar Einschränkungen

Die Daten der EEA beziehen sich auf die Badesaison des Vorjahres, als die Corona-Krise noch keinerlei Auswirkungen darauf hatte. Deshalb empfiehlt die Europäische Umweltbehörde sich bei lokalen und nationalen Behörden sowie Strandbetreibern über aktuelle Informationen oder Sicherheitsmaßnahmen zu erkundigen.

Das Risiko, sich mit Corona beim Schwimmen im Badesee oder in einem Fluss zu infizieren, sei aber sehr gering, meint der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann. Das Virus vermische sich hier mit sehr viel Wasser und das mache eine Infektion nahezu unmöglich. Anders sähe es nur aus, wenn man direkt mit Menschen in Kontakt komme, die das Virus in sich tragen. Hier sollte man - wie überall - Abstand halten, so Zimmermann. Und auch auf der Liegewiese solle man sich auch weiterhin unbedingt an Abstände von 1,5 bis zwei Metern halten, so der Arzt.

Deutschland steht auch im europaweiten Vergleich gut da

Insgesamt hat die EEA 22.295 Gewässer in 30 europäischen Ländern getestet. In allen 28 EU-Mitgliedstaaten - 2019 zählte Großbritannien noch zur Europäischen Union - sowie Albanien und der Schweiz zusammengenommen wurden knapp 85 Prozent aller Badestellen als exzellent eingestuft. Rund 95 Prozent schafften es immerhin zur Note ausreichend. Generell kamen die Experten zu der Erkenntnis, dass die Badewasserqualität an den Küsten besser ist als im Inland.

Dauer 0:48 min EU-Badegewässer-Report: 85 Prozent ausgezeichnet 85 Prozent der Badestellen in Europa sind von ausgezeichneter Qualität – das geht aus dem aktuellen Bade-Gewässerbericht der Europäischen Umweltagentur hervor.

Deutschland liegt dabei erneut über dem europäischen Durchschnitt und kam auf Rang sechs der Länder mit dem höchsten Anteil an als ausgezeichnet betrachteten Badestellen. Weiter vorne liegen Zypern, Österreich, Malta, Griechenland und Kroatien. Die in Deutschland beliebten Urlaubsländer Spanien und Italien liegen im vorderen Mittelfeld.