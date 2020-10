Vor einem Jahr ging die Nachricht um die Welt: In China wurden Kinder geboren, deren Gene mit der Genschere CRISPR/Cas verändert worden waren. International gab es einen Aufschrei aus Forscherkreisen. Jetzt wurde der verantwortliche Forscher He Jiankui zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt, außer ihm noch zwei weitere Männer, die an dem Versuch beteiligt waren.