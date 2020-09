per Mail teilen

In Deutschland gibt es, gemessen an der Einwohnerzahl, immer mehr Autos. Zwischen 2010 und 2019 sei der Bestand um 14 Prozent gestiegen, auf etwa 47 Millionen Fahrzeuge, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die höchste Auto-Dichte gab es demnach im Saarland, gefolgt von Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg. Laut Statistischem Bundesamt ist außerdem das deutsche Autobahn-Netz in den vergangenen 25 Jahren um fast ein Fünftel gewachsen.