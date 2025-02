Judith Hartmann ist Volontärin beim SWR. Als multimediale Reporterin und Redakteurin arbeitet sie im SWR Studio Freiburg.

SWR Volontärin Judith Hartmann SWR Patricia Neligan

Judith Hartmann ist seit Oktober 2024 Volontärin beim SWR. Sie produziert Beiträge für Fernsehen und Radio und schreibt Artikel für die Online-Nachrichtenseiten des SWR. Mit dem Mikro in der Hand fängt sie spannende Themen aus der Region ein.

Vor dem Volo beim Tigerenten Club

Vor ihrem Volontariat hat Judith Hartmann zwei Jahre beim Tigerenten Club (KiKa/ARD) gearbeitet. Immer wenn es hieß "Action", war sie vor Ort - ganz egal, ob im Studio oder bei Außendrehs. Bei ihrer Arbeit hat sie unter anderem Videos für Social Media produziert, Interviews mit den Studiogästen geführt und Spiele für die Sendung entwickelt. Dabei hat sie eng mit den Kids und Studiogästen zusammengearbeitet. Auch bei Krass Nass, den Tigerenten Club Sommerspielen und dem Jugenformat Triple Clash hat Judith Hartmann mitgewirkt.

Judith Hartmann bei ihrer Arbeit mit den Kids im Tigerenten Club Studio. SWR Jakob Roth

Vor dem SWR

Schon seit ihrer Kindheit brennt Judith Hartmann für den Journalismus. Mit acht Jahren hielt sie das erste Mal ein Mikro in der Hand und arbeitete als Kinderreporterin für Radio free FM. Seitdem ist ihre Neugier für spannende Themen geweckt.

Mit 18 Jahren entschied sich Judith Hartmann dazu, ein Jahr in Ghana zu leben. Nach ihren Erlebnissen vor Ort beschloss sie, Journalistin zu werden. An der Hochschule der Medien in Stuttgart absolvierte sie den Studiengang Crossmedia-Redaktion. Während ihres Studiums reiste sie erneut nach Ghana und realisierte mehrere Videoprojekte über den Kakaoanbau in Westafrika.