Paul Lütge ist Redakteur im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen.

Paul Lütge kommt aus Neustadt an der Weinstraße. Er hat während der Schulzeit für die Lokalausgabe der Rheinpfalz geschrieben und ist später fürs Studium nach Berlin gezogen. An der Deutschen Journalistenschule wurde er zum Redakteur ausgebildet. Schreibt als freier Autor unter anderem für die Zeit. Seit Februar 2025 ist er zurück in der Pfalz und unterwegs als Reporter fürs SWR Studio Ludwigshafen.

Heimat

Pfalz

Sein Antrieb

Nah dran sein. Perspektiven zeigen, die sonst wenig Aufmerksamkeit bekommen. Dazulernen.