Der brasilianische Schriftsteller Rubem Fonseca ist tot. Er starb nach Medien-Informationen mit 94 Jahren in Rio de Janeiro. Fonseca zählte zu den bekanntesten Autoren in Lateinamerika und galt als Erneuerer der brasilianischen Literatur im 20. Jahrhundert. Er beschrieb in seinen Kriminalgeschichten die Gewalt in den Städten und die Ausschweifungen der Außenseiter. Sein Stil galt als schroff, kantig und roh. Für sein Werk erhielt Fonseca zahlreiche Preise. In Deutschland wurde er unter anderem mit dem Politthriller "Mord im August" bekannt.