Beim Thema selbstfahrende Autos soll Deutschland laut CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer international führend werden. Das Kabinett hat jetzt eine neue Gesetzesvorlage gebilligt.

Bisher ist das fahrerlose Fahrzeug in Deutschland noch nicht erlaubt. Das Bundeskabinett will genau das in Zukunft ändern und hat nun einen Entwurf für das sogenannte Level Vier beim autonomen Fahren gebilligt. Level Vier sagt aus, dass zwar noch ein Mensch im Fahrzeug sitzen muss aber nur in Notfällen eingreift. Die nächste Stufe ist, dass sich Fahrzeuge ohne Person am Steuer im Straßenverkehr bewegen dürfen.

Pilotmodelle laufen bereits

Anwendungsbereiche für diese Technik könnten zum Beispiel Busse für Kommunen oder Betriebsshuttles bei großen Unternehmen sein. In einigen Städten gibt es dazu bereits Modellversuche.

Sicherheit, Haftung und Datenschutz noch problematisch

Autonome Fahrzeuge sollen den Straßenverkehr sicherer machen. Doch Kritiker führen an, dass es immer noch Sicherheitsbedenken gibt. Technisch seien die Autos noch nicht ausgereift. Zudem ist die Frage der Haftung noch nicht geklärt. Ist bei einem Unfall der Halter oder der Hersteller schuld?

Beim Datenschutz hapert es ebenfalls noch. Ein autonomes Fahrzeug sendet und empfängt ständig Informationen zum Standort, zum Ziel und andere. Diese Daten könnten von Kriminellen missbraucht werden.

Das könnte alles noch zu Verzögerungen führen beim Gesetz führen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Entwurf noch zustimmen.