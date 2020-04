Im März ist der Automobilmarkt in Deutschland eingebrochen. Der Rückgang an PKW-Neuzulassungen fiel so stark aus wie noch nie seit der Wiedervereinigung.

Die Neuzulassungen von Autos in Deutschland sind im März aufgrund der Corona-Krise so stark eingebrochen wie noch nie seit der Wiedervereinigung. 215.100 Fahrzeuge kamen im vergangenen Monat neu auf die Straßen und damit 38 Prozent weniger als im März des Vorjahres, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Freitag mitteilte. Im gesamten ersten Quartal ging die Zahl der Neuzulassungen um 20 Prozent auf 701.300 Einheiten zurück. Dauer 0:41 min Automobilexperte Stefan Bratzel: Branche in tiefer Krise Automobilexperte Stefan Bratzel: Branche in tiefer Krise Corona setzt Autobauern zu "Die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen notwendigen gesundheitspolitischen Maßnahmen wie die massive Einschränkung des öffentlichen Lebens, die Schließung von Handelsbetrieben und die eingeschränkte Arbeitsfähigkeit der Zulassungsstellen haben dabei eine wesentliche Rolle gespielt." Verband der Automobilindustrie (VDA) Auch die Produktion wurde deutlich heruntergefahren. Demnach bauten die deutschen Hersteller im März lediglich 287 900 Autos und damit 37 Prozent weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Im gesamten Quartal ging die Produktion um 20 Prozent zurück. Ähnlich hoch sind die Rückgänge bei den Exporten, die im März um 32 Prozent einbrachen. Automobilmarkt in Europa wird 2020 deutlich schrumpfen Stefan Bratzel ist Direktor des unabhängigen Center of Automotive Management an der Fachhochschule Bergisch Gladbach und schätzt, dass der europäische Automarkt 2020 um 21 Prozent schrumpfen wird. "Wir sehen mit den März-Zahlen bereits, die mit einen Höhepunkt darstellen, in Europa Rückgänge von 60 Prozent und mehr stattgefunden haben." Es sei eine dramatische Situation, da die USA durch die Corona-Pandemie ebenfalls in eine Auto-Absatzkrise rutsche, sagt Stefan Bratzel. "In China sieht die Situation etwas besser aus. Da ist man Europa ein bis zwei Monate voraus". Aber auch dort werde es einen Rückgang von mindestens zehn Prozent geben.