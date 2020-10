Ein Auto abonnieren wie eine Zeitschrift - einfach online und monatlich zahlen und nach einer bestimmten Laufzeit kündigen. Ein neues Geschäftsmodell drängt auf den Markt.

Den Auto-Abos scheinen keine Modell-Grenzen gesetzt: Vom Porsche bis zum Panda ist alles dabei. Ein 911er Porsche-Abonnement ist ab 1.400 Euro pro Monat bei einer Mindestlaufzeit von einem halben Jahr. Wagen in der Größenordnung eines Fiat Panda bewegen sich monatlich bei knapp 250 Euro. Im Unterschied zum Carsharing hat ein Auto-Abo längere Laufzeiten wie Wochen oder Monate und ist nicht auf Stunden oder Tage begrenzt.

Das Porsche 911er-Abo bietet der Autohersteller selbst an - ohne zwischengeschalteten Händler SWR

Rechnung "All-inclusive"?

Bei einem Auto-Abo bleiben die monatlichen Kosten fix. Im Preis sind Wertverlust, Reparaturkosten, Steuern und Versicherung enthalten. Allerdings wird zusätzlich auch nach gefahrenen Kilometern abgerechnet. Ein 200 Kilometer-Paket kostet beispielsweise weniger als das Abo mit 500 Kilometer freier Fahrt. Außerdem kommen noch die Sprit- oder Stromkosten hinzu.

Mehr Vor- oder mehr Nachteile beim Auto-Abo?

"Der Vorteil ist, dass alle Kosten enthalten sind und dass man sich um nichts mehr kümmern muss", sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Stuttgart. Allerdings müsse man auch bedenken, dass sich der Anbieter die Arbeit gemacht habe und alle Verträge und Versicherungsleistungen schon abgeschlossen hat. Das ließen sich solche Unternehmen verständlicherweise auch bezahlen, so Buttler.

Neuer Vertriebsweg für Autohändler

Weil Auto-Abos in der Regel nur eine Laufzeit von drei Monaten haben, müssen sich Autokunden nicht langfristig binden, wie etwa bei Leasingverträgen. Es sinkt also das Risiko, langfristig von hohen Raten überrollt zu werden, falls das Einkommen wegbricht. Damit würden sich neue Kundenzielgruppen erschließen, meint Michael Zanzinger, Geschäftsführer der Autohaus-Niederlassung “Autodomicil” in Stuttgart. "Jeder Autohändler hat genügend Fahrzeuge auf dem Hof, die eben auch stehen und nicht sofort verkauft werden", sagt Michael Zanzinger. Mit Auto-Abos bekommen die Händler die unverkauften Fahrzeuge auf die Straße und nehmen noch dabei eine Abo-Rate ein. Neben Verkauf und Leasing ist dies also eine weitere dritte Variante für Autohäuser, Geld zu verdienen.