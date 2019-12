per Mail teilen

Bis spätestens Ende 2022 sollen die deutschen Atomkraftwerke vom Netz gehen. In Europa steht Deutschland damit relativ allein da. Einige Politiker hadern deshalb mit dem Atomausstieg.

Der Atomkraftausstieg ist eigentlich beschlossene Sache. Doch in letzter Zeit hört man häufiger Stimmen, die den Ausstieg in Frage stellen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) beklagte Anfang Dezember eine falsche Reihenfolge beim Ausstieg aus Atom- und Kohlekraft. Andreas Lämmel, CDU-Obmann im Ausschuss für Wirtschaft und Energie im Bundestag, gibt seinem Parteifreund Recht und stellt die Frage, ob die Stromversorgungssicherheit ohne Kernkraft in Deutschland gewährleistet sei:

Dauer 0:15 min Andreas Lämmel: Krisen im System werden häufiger Andreas Lämmel, CDU-Obmann im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, über seine Bedenken beim Atomausstieg.

Zweifel an technischer Machbarkeit

Der Bundestagsabgeordnete aus Sachsen spielt auf die Gefahr eines Blackouts an. So gab es im Juni an mehreren Tagen eine angespannte Lage, weil zu wenig Strom ins Netz eingespeist wurde. Um für solche Fälle Reserven vorzuhalten, wäre Lämmel deshalb offen dafür, die Laufzeit der verbliebenen Kernkraftwerke zu verlängern. Es bleiben Zweifel, ob das technisch machbar wäre. Schließlich hätten die Kraftwerksbetreiber sich bereits auf den Ausstieg ausgerichtet.

Die AfD ist anderer Ansicht. Ihr umweltpolitischer Sprecher, Karsten Hilse, glaubt, dass es irgendwann ein Umdenken in der Gesellschaft in punkto Kernenergie geben wird. Den Ausstieg aus dem Atomausstieg hält er für machbar.

"Alles ist möglich, wenn man es nur will. Wir sind dafür, wir sagen, es ist eigentlich Wahnsinn, gleichzeitig aus der Kernenergie und aus der Kohleverstromung auszusteigen, das übersteht die deutsche Wirtschaft nicht." Karsten Hilse, AfD

SPD, Grüne, Linke und FDP bleiben beim Ausstieg

Jenseits von AfD und Teilen der CDU glaubt man nicht an eine Renaissance der Kernkraft. Strikte Ablehnung kommt von SPD, Linken und Grünen. Die FDP teilt mit, längere Laufzeiten der Atomkraftwerke seien keine realistische Option in Deutschland. Es gebe dafür keine gesellschaftliche Mehrheit. Die Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag, Sylvia Kotting-Uhl von den Grünen, ist überzeugt, dass auch für die Energiekonzerne das Thema Atomkraft durch ist.

So sieht das auch Christian von Hirschhausen, Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Für den Atomausstieg seien bereits zu viele Fakten geschaffen worden.

"Die Betreiber von Atomkraftwerken haben ja seit Jahren die Anträge gestellt, die Reserven an Brennstoffen sind auf die Restlebensdauer ausgelegt. Es ist eine Scheindebatte." Christian von Hirschhausen

RWE: Kapitel Atomkraft ist abgeschlossen

Fragt man bei den Energiekonzernen nach, bestätigt sich das. So heißt es etwa aus der RWE-Pressestelle: Das Unternehmen sehe die Zukunft der Stromerzeugung bei den erneuerbaren Energien. Das Kapitel Atomkraft sei abgeschlossen.