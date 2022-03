Aussichtsturm "Himmelsglück" wird eröffnet

per Mail teilen

Der Nordschwarzwald hat einen neuen touristischen Höhepunkt. Mit dem "Himmelsglück" in Schömberg (Kreis Calw) wird heute einer der höchsten Aussichtstürme Deutschlands eingeweiht. Schweißtreibend über 300 Treppenstufen oder bequem und barrierefrei mit dem Aufzug kann das 55 Meter hohe "Himmelsglück" im Schömberger Wald erklommen werden. Auf der obersten der drei Plattformen soll der Blick über die Baumwipfel bis zur Schwäbischen Alb und den Vogesen reichen. Von hier werden Wagemutige ab kommendem Jahr auch mit zwei Seilbahnen bis zum Kurpark schweben können. Gesamtkosten: 3,5 Millionen Euro. Eine lohnende Investition, sind viele in Schömberg überzeugt. Denn nach dem Abriss des Wellenbads vor etlichen Jahren soll mit dem "Himmelsglück" auch das touristische Glück wieder in den Höhenkurort einziehen.