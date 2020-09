Nach drei Krawallnächten in Folge prüft die Polizei in Leipzig Konsequenzen für weitere Demonstrationen in der Stadt. Nach Angaben einer Sprecherin soll das Geschehen der vergangenen drei Nächte ausgewertet werden. Die Ergebnisse sollen in sogenannte Kooperationsgespräche einfließen, die immer vor Demos und Kundgebungen mit den Anmeldern stattfinden. Bei den Krawallen der vergangenen Tage wurden Einsatzkräfte mit Pflastersteinen und Flaschen beworfen. Elf Beamte wurden laut Polizei leicht verletzt. Hintergrund der Proteste waren unter anderem Räumungen besetzter Häuser.