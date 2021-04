per Mail teilen

Ein eineinhalb Jahre altes Kind ist aus seiner Wohnung in Frankenthal ausgebüxt und durch die Hilfe einer Autofahrerin sowie einer Kita wohlbehalten zu seiner Mutter zurückgekehrt. Eine Autofahrerin hatte die Polizei alarmiert, weil der eineinhalb Jahre alte Junge versuchte, barfuß und ohne Begleitung vor ihren Augen eine Straße zu überqueren. Da der Junge zu klein war, um zu sagen, woher er kam, fragte die herbeigerufene Streife bei einer nahegelegenen Kita nach. Nach Angaben der Polizei stellte sich heraus, dass es sich um den jüngeren Bruder eines Kita-Kindes handelte. Das Kleinkind war in einem unbemerkten Augenblick aus seiner Wohnung entwischt. Die Beamten konnten den Ausreißer wohlbehalten an seine Mutter übergeben.